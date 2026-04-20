04. 20.
hétfő
Marta Kos Szerbia uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Már Szerbiát is az uniós pénzek befagyasztásával fenyegeti Brüsszel

2026. április 20. 21:24

Ursula von der Leyen akkora vérszemet kapott a magyarországi sikerétől, hogy már el sem tette politikai bunkósbotot.

2026. április 20. 21:24
null

Az Európai Bizottság akár 1,5 milliárd eurónyi, Szerbiának járó uniós forrás befagyasztását is mérlegelheti, elsősorban „jogállamisági aggályok” miatt – áll az Euronews beszámolójában. Marta Kos, uniós bővítési biztos szerint különösen problémásak a Belgrád által januárban elfogadott igazságügyi reformok, amelyek szerinte gyengíthetik a bíróságok függetlenségét.

A biztos egyértelműen fogalmazott:

Egyre inkább aggódunk amiatt, ami Szerbiában történik. A bírói függetlenséget aláásó törvényektől a tüntetők elleni fellépésen át a független média ismétlődő befolyásolásáig.”

Szerbia 2012 óta uniós tagjelölt ország, így jogosult az EU-s támogatásokra, ám a csatlakozási folyamat az utóbbi időben szinte teljesen földbe állt. Ennek elsősorban politikai okai vannak, ezek közül az egyik, hogy Belgrád szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és nem hajlandó csatlakozni a Moszkva elleni szankciókhoz. A másik a szerb vezetés szoros viszonya a most leköszönő magyar kormányzattal és Orbán Viktor volt miniszterelnökkel.

A feszültséget tovább növelte a belpolitikai helyzet is: 2024 decemberében korrupcióellenes tüntetések kezdődtek, miután egy újvidéki vasútállomáson összeomlott egy beton előtető, 16 ember halálát okozva. A tiltakozásokra a hatóságok kemény fellépéssel reagáltak.

Az uniós kritikák nem újak:

az Európai Parlament már 2025 májusában is bírálta Szerbiát, amiért nem igazodik az EU külpolitikájához.

A végső döntés azonban még várat magára. Az Európai Bizottság a Velencei Bizottság állásfoglalását várja az igazságügyi reformról, amely a következő hetekben készülhet el.

Marta Kos hangsúlyozta:

Továbbra is támogatjuk Szerbiát az EU felé vezető úton, de elvárjuk, hogy az igazságügyi törvényeket teljes mértékben igazítsák a Velencei Bizottság ajánlásaihoz, és állítsák helyre a média függetlenségét.”

A források felfüggesztésének kilátásba helyezésével az Ursula von der Leyen vezette bizottság ismét durván beavatkozna, ezúttal egy tagjelölt állam belpolitikájába. A szerb politika és a közvélemény egyébként is rendkívül elégedetlen az uniós csatlakozási folyamat jelen állásával, ha ehhez nyílt politikai zsarolás is társul, félő, hogy a balkáni ország egyre kevésbé az EU irányába orientálódik majd, és a szövetségen kívül kezdi majd keresni a jövőbeli boldogulást.

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. április 20. 22:11
Szerintem én egy rossz világba csöppentem. Nem volt ez ilyen 10 évvel ezelőtt. Valami agyon eltörött. Sebaj, művelem a földet. Az nem hazudik. amit tud adni azt ad.
mreinstand-3
2026. április 20. 22:05
Helyes, illiberálisnak nem jár semmi tőlünk. Majd a rokonok küldenek nekik pénzt a börtönbe, arra majd számíthatnak.
VeressZoltán
2026. április 20. 21:52
Az angolnaszerű jól bevált szöveg.
socialismo-e-muerte
2026. április 20. 21:43
Azt írta az egyik tag itt, hogy kussoljak. Miért? Miről? Nekem nincs vesztenivalóm. A Fidesz alatt sem jártam jól. Mi? megölnek? Félnem kell?
