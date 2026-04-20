Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
alekszandar vucsics fidesz magyarország szerbia elnök orbán

„A Fidesz nagyon hamar ismét győztes párt lesz” – rendületlenül bíznak a szerbek Orbán Viktorban

2026. április 20. 08:09

Milos Vucevic, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke köszönetet mondott Orbán Viktornak és kabinetjének a szerb–magyar kapcsolatok javításáért.

null

Milos Vucevic, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, Szerbia korábbi miniszterelnöke bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz Szerbia és Magyarország kapcsolatainak jelentőségével, és törekedni fog azok további erősítésére.

A Pink Televízió vendégeként a politikus bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselőivel, és hangsúlyozta, hogy az SNS továbbra is elkötelezett a VMSZ-szel fennálló stratégiai partnerség mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Köszönetet mondott Orbán Viktornak és kabinetjének a szerb–magyar kapcsolatok javításáért.

„Sohasem lehet úgy politizálni, hogy egyik ország helyzetét egyszerűen átmásoljuk és átültetjük egy másik államba. Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad. Nem fordulunk el tőle. Hálásak vagyunk Orbánnak és kabinetjének a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok enyhüléséért. Neki, Aleksandar Vucicnak és a néhai Pásztor Istvánnak köszönhetően ezek a kapcsolatok olyan szintre jutottak, amilyenről korábban álmodni sem mertünk. Tanúsítani tudom, mennyit változtak ezek a kapcsolatok a gyakorlatban. Ez a mindennapokban is érezhető. Orbán Viktor elveszítette a választásokat, Magyar Péter győzött, és mi gratulálunk neki. Orbán a vereségben sem alázta meg magát. Még azon az estén elismerte a vereséget. Megmutatta, hogyan viselkednek a tisztességes emberek a politikában. Jegyezzék meg: 

a Fidesz nagyon hamar ismét versenyképes és győztes párt lesz.

Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban” – hangsúlyozta Milos Vucevic.

Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos. „Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon” – mondta.

Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Aleksandar Vucic államfő is egyértelművé tette.

A vajdasági magyarok helyzetéről szólva kiemelte: az SNS továbbra is stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re.

Ez Tomislav Nikolic volt köztársasági elnök, Aleksandar Vucic államfő és a néhai Pásztor István „fontos öröksége, és ezt meg fogjuk őrizni, partnerségünk szilárd és stabil” – mondta.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a Tisza Párt megpróbálhat akár saját testvérpártot is létrehozni Szerbiában.

(MTI)

Nyitókép forrása: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

szim-patikus
•••
2026. április 20. 11:00 Szerkesztve
A BÖRTÖNBÜNTI MELLÉ KISZABOTT közügyektől valő eltiltás után aligha. Márpedig köztolvajt nem illik mégegyszer a közkondér közelébe engedni. (és nem is szerencsés) Marad a böri-gang újjászervezése a cigánybűnözők körében. ( ott lesz nekik viktória )
csalodtamafideszben
2026. április 20. 10:52
Ha a Nézőponton, Alapjogokért központon múlik, már most is az.
VeressZoltán
2026. április 20. 10:36
Nézzétek már meg; a Rockefeller Brothers Fund logó-t, minő hasonlóság!
londonbaby
2026. április 20. 09:37
naná hogy... ezt a szaros telefosott nárcisztikus slimfit gatyás takony mint macskát szarni úgy lesz onnan hamarosan kibaszva !! Na akkor a lényegre buzikám !!! Jól seggbebasztad már radnayt ????
