„A Fidesz nagyon hamar ismét győztes párt lesz” – rendületlenül bíznak a szerbek Orbán Viktorban

Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban” – hangsúlyozta Milos Vucevic.

Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos. „Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon” – mondta.

Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Aleksandar Vucic államfő is egyértelművé tette.

A vajdasági magyarok helyzetéről szólva kiemelte: az SNS továbbra is stratégiai partnerként tekint a VMSZ-re.

Ez Tomislav Nikolic volt köztársasági elnök, Aleksandar Vucic államfő és a néhai Pásztor István „fontos öröksége, és ezt meg fogjuk őrizni, partnerségünk szilárd és stabil” – mondta.