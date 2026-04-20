Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico litvánia lettország ukrajnai háború győzelem ünnepség

Veszélyben a moszkvai út: három NATO-tagország egyszerre mondott nemet Ficónak

2026. április 20. 06:45

Litvánia, Lettország és Észtország tett keresztbe a szlovák miniszterelnöknek.

2026. április 20. 06:45
null

Litvánia, Lettország és Észtország nem engedi, hogy légterükön keresztül Robert Fico szlovák miniszterelnök a győzelem napjának éves ünnepségére Moszkvába utazzon – írta meg a The Kyiv Independent. Litvánia és Lettország döntéséről maga Fico beszélt április 18-i megszólalásában, majd másnap Észtország is hivatalosan megerősítette az intézkedést. 

Margus Tsahkna észt külügyminiszter közölte, Tallinn nem ad engedélyt légtere használatára a moszkvai parádéra tartó járatoknak, mert megítélése szerint az ünnepség az agresszor dicsőítését szolgálja. A tárcavezető úgy látja, egyetlen államnak sem lenne szabad lehetővé tennie az észt légtér használatát az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok erősítésére addig, amíg tart az ukrajnai háború. 2025-ben Robert Fico részt vett az eseményen, miközben több uniós külpolitikai vezető már akkor is bojkottot sürgetett. Fico ugyanakkor jelezte, hogy nem mond le az utazásról, és azt mondta, hogy 

mindenképp talál majd egy másik útvonalat, ahogy azt tavaly is tette, amikor Észtország akadályozta őt.

Oroszországban a szovjet időszak óta május 9-én tartják a győzelem napját, amely a náci Németország felett aratott győzelemre és a második világháború európai befejezésére emlékeztet. Az ünnepség rendszerint katonai parádéval jár együtt, és jelentős propagandisztikus szerepet is betölt. Az ukrajnai invázió 2022-es kitörése óta a rendezvény politikai súlya tovább nőtt, ezért Fico részvétele különösen erős diplomáciai üzenetnek számít.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2026. április 20. 08:41
addig kellett volna kilépni ebből a szarból amig volt mivel.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. április 20. 08:32
Hüha, a három legfontosabb ország nem engedi Fico repülöjét a légterébe. Ez már a világ vége...
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
•••
2026. április 20. 08:17 Szerkesztve
Itt a lengyelek a lényeg, senkit nem érdekel egy oroszországi útvonal esetén a három balti csivava. Annak idején Szíjjártó 2025-ig Lengyelországon és Belaruszon keresztül ment Moszkvába és Szentpétervárra, sőt Oroszországon keresztül repült Pekingbe is. Tavaly meg már Törökországon át kellett kerülnie neki is, Orbánnak is.
Válasz erre
5
0
lendvaiildiko
2026. április 20. 08:12
Bár nem szavaztam meg anno, de az eu immáron az az állam, amiben élek. A múlt század 70-es éveben az egyik budapesti egyetem előadótermének padján ezt olvastam, s sajna, újra érvényes: Szabad országban szabad emberek azt mondják / teszik, amit szabad....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!