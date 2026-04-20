Veszélyben a moszkvai út: három NATO-tagország egyszerre mondott nemet Ficónak

Új korszak a drónháborúban: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen egy orosz fegyverrel, amire még nem volt példa (VIDEÓ)
Ukrajna első alkalommal semmisített meg egy orosz Sahed drónt egy személyzet nélküli tengeri platformról indított elfogó drónnal.
Litvánia, Lettország és Észtország tett keresztbe a szlovák miniszterelnöknek.
Litvánia, Lettország és Észtország nem engedi, hogy légterükön keresztül Robert Fico szlovák miniszterelnök a győzelem napjának éves ünnepségére Moszkvába utazzon – írta meg a The Kyiv Independent. Litvánia és Lettország döntéséről maga Fico beszélt április 18-i megszólalásában, majd másnap Észtország is hivatalosan megerősítette az intézkedést.
Margus Tsahkna észt külügyminiszter közölte, Tallinn nem ad engedélyt légtere használatára a moszkvai parádéra tartó járatoknak, mert megítélése szerint az ünnepség az agresszor dicsőítését szolgálja. A tárcavezető úgy látja, egyetlen államnak sem lenne szabad lehetővé tennie az észt légtér használatát az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok erősítésére addig, amíg tart az ukrajnai háború. 2025-ben Robert Fico részt vett az eseményen, miközben több uniós külpolitikai vezető már akkor is bojkottot sürgetett. Fico ugyanakkor jelezte, hogy nem mond le az utazásról, és azt mondta, hogy
mindenképp talál majd egy másik útvonalat, ahogy azt tavaly is tette, amikor Észtország akadályozta őt.
Oroszországban a szovjet időszak óta május 9-én tartják a győzelem napját, amely a náci Németország felett aratott győzelemre és a második világháború európai befejezésére emlékeztet. Az ünnepség rendszerint katonai parádéval jár együtt, és jelentős propagandisztikus szerepet is betölt. Az ukrajnai invázió 2022-es kitörése óta a rendezvény politikai súlya tovább nőtt, ezért Fico részvétele különösen erős diplomáciai üzenetnek számít.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
***
