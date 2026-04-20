Veszélyben a moszkvai út: három NATO-tagország egyszerre mondott nemet Ficónak

Litvánia, Lettország és Észtország nem engedi, hogy légterükön keresztül Robert Fico szlovák miniszterelnök a győzelem napjának éves ünnepségére Moszkvába utazzon – írta meg a The Kyiv Independent. Litvánia és Lettország döntéséről maga Fico beszélt április 18-i megszólalásában, majd másnap Észtország is hivatalosan megerősítette az intézkedést.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter közölte, Tallinn nem ad engedélyt légtere használatára a moszkvai parádéra tartó járatoknak, mert megítélése szerint az ünnepség az agresszor dicsőítését szolgálja. A tárcavezető úgy látja, egyetlen államnak sem lenne szabad lehetővé tennie az észt légtér használatát az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok erősítésére addig, amíg tart az ukrajnai háború. 2025-ben Robert Fico részt vett az eseményen, miközben több uniós külpolitikai vezető már akkor is bojkottot sürgetett. Fico ugyanakkor jelezte, hogy nem mond le az utazásról, és azt mondta, hogy