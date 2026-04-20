Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tengeri sahe személyzet drón ukrajna

Új korszak a drónháborúban: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen egy orosz fegyverrel, amire még nem volt példa (VIDEÓ)

2026. április 20. 06:06

Ukrajna első alkalommal semmisített meg egy orosz Sahed drónt egy személyzet nélküli tengeri platformról indított elfogó drónnal.

Történelmi jelentőségű felvétel került nyilvánosságra arról, hogy az ukrán fegyveres erők új taktikát vetettek be az orosz Sahed drónok ellen. A Defence Express beszámolója szerint most először sikerült ellenséges fegyvert megsemmisíteni egy személyzet nélküli tengeri platformról indított elfogó drón segítségével. Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői egy közzétett videóval is alátámasztották a sikeres műveletet. A felvételen jól látható, ahogyan egy orosz Sahed megsemmisül egy személyzet nélküli felszíni járműről indított elfogó drón támadása nyomán.

Ez az első dokumentált eset, amikor ilyen módon semmisítettek meg ellenséges csapásmérő eszközt.

Az új eljárás lényege, hogy a tengeri drónokat indítóplatformként alkalmazzák a légvédelmi célú elfogó eszközök számára. A módszer jelentősen kiterjeszti a megsemmisítés lehetséges zónáit, mivel az orosz drónok gyakran olyan nyílt vízfelszínek felett repülnek, amelyeket a telepített szárazföldi légvédelmi rendszerek már nem képesek elérni. A megoldás így alapvetően új lehetőséget kínál a nagy számban indított Sahed támadások kivédésére.

A művelet pontos helyszínét biztonsági okokból nem hozták nyilvánosságra, és a bevetett elfogó drón típusáról sem közöltek részleteket. Ugyancsak nem ismertették a hordozóplatformként használt tengeri drón jellemzőit sem. Idén márciusban azonban már megjelentek olyan hírek, amelyek szerint az ukrán Magura típusú tengeri dróncsalád új, kifejezetten elfogó drónok indítására kialakított módosítást kapott.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. április 20. 08:30
Ujabb wunderwaffe.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. április 20. 06:56
Gondolom, ötvenből egyet...
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. április 20. 06:51
Már az MTA is benyalt MaPötinek. Ez eszméletlen. Itt látszik igazán, mennyire NEM használta ki a FIDESZ a 2/3-okat! Ja, és állítom a Butapest kisegítő csomagot már rakja is össze a Pöti-csoport.
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2026. április 20. 06:14
Szóval az ukránok megint nagyon kikaptak valahol. Már kb olyan rutinnal fogadom ezeket a szenzációkat, mint a kommunizmusban a hazudozást.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!