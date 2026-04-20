Új korszak a drónháborúban: Ukrajna olyat tett a nyílt vízen egy orosz fegyverrel, amire még nem volt példa (VIDEÓ)

Történelmi jelentőségű felvétel került nyilvánosságra arról, hogy az ukrán fegyveres erők új taktikát vetettek be az orosz Sahed drónok ellen. A Defence Express beszámolója szerint most először sikerült ellenséges fegyvert megsemmisíteni egy személyzet nélküli tengeri platformról indított elfogó drón segítségével. Az Ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erői egy közzétett videóval is alátámasztották a sikeres műveletet. A felvételen jól látható, ahogyan egy orosz Sahed megsemmisül egy személyzet nélküli felszíni járműről indított elfogó drón támadása nyomán.

Ez az első dokumentált eset, amikor ilyen módon semmisítettek meg ellenséges csapásmérő eszközt.

Az új eljárás lényege, hogy a tengeri drónokat indítóplatformként alkalmazzák a légvédelmi célú elfogó eszközök számára. A módszer jelentősen kiterjeszti a megsemmisítés lehetséges zónáit, mivel az orosz drónok gyakran olyan nyílt vízfelszínek felett repülnek, amelyeket a telepített szárazföldi légvédelmi rendszerek már nem képesek elérni. A megoldás így alapvetően új lehetőséget kínál a nagy számban indított Sahed támadások kivédésére.