Erre várt Brüsszel: megkezdődik az első fontos hét az EU-ban a Fidesz veresége óta

Kompromisszumok és engedmények
Bár Brüsszelben arra számítanak, hogy Magyar Péter együttműködőbb kormányfő lesz Orbán Viktornál, az új miniszterelnök több olyan kijelentést is tett, amelyek azt mutatják: ugyanazt az uniós politikát szeretné folytatni, mint elődje.
Ugyanakkor az Euronews szerint kölcsönös engedményekre lesz szükség az EU, Ukrajna és Magyarország között, hogy mindenki megkapja, amit szeretne. Míg a magyar kormány a 17 milliárd eurós uniós forrás felszabadításában érdekelt, Brüsszel és Ukrajna azért kardoskodik, hogy zöld utat kapjon a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt hadikölcsön. A lap szerint az Európai Bizottság tisztviselői már előzetes tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy Magyar májusi hivatalba lépését követően minél hamarabb megkezdődhessenek az intézkedések.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin