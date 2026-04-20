Erre várt Brüsszel: megkezdődik az első fontos hét az EU-ban a Fidesz veresége óta

A hét legfontosabb eseményei

Az Európai Unió hivatalos oldala szerint a hét legfontosabb kérdései az Unió védelmi felkészültsége és a következő évtizedes költségvetési terv elfogadása lesznek.

A Külügyek Tanácsa április 21-én, kedden ülésezik Luxemburgban, amelynek során téma lesz Ukrajna háborújának további katonai támogatása és az iráni háború is. Az európai állam- és kormányfők április 23-án és 24-én a soros elnökséget adó Ciprus városában, Lefkosziában találkoznak, ahol szintén a közel-keleti konfliktus, valamint a következő hétéves pénzügyi terv lesz terítéken. Orbán Viktor korábban jelezte, hogy nem fog részt venni az informális találkozón.

A héten érdemes lesz még figyelni a Külügyi Bizottság egyeztetésére Marta Kos biztossal az uniós bővítési folyamatról, elsősorban Ukrajna, Moldova és Georgia ügyében.

A Hormuzi-szoros lezárása és a közel-keleti feszültségek nemcsak biztonsági, hanem komoly gazdasági döntések elé is állítják az EU-t. Az elmúlt héten ugyanis több forrásból is megerősítették, hogy ha nem zárul le mihamarabb az amerikai–iráni konfliktus, Európa komoly üzemanyaghiánnyal kényszerül szembenézni, a piac pedig már most jelentős károkat szenvedett. Ezért a gazdasági kérdésekkel foglalkozó bizottságoknak is bőven lesz munkájuk a héten.