Donald Tusk kíméletlen volt, amikor Robert Ficóról kérdezték: Nem fog nagy gondot okozni

Végleg betelt a pohár Szlovákiában: Fico tollat ragadott, és kőkemény hangvételű levélben felszólította Zelenszkijt
Elegük van.
A lengyel miniszterelnök szerint Orbán Viktor távozása után nem lesz szükség a vétó eltörlésére.
Robert Fico aránylag „lojális az európai kérdésekben”, és nem fog „nagy gondot okozni” az EU működése során – idézte Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteki kijelentéseit az Új Szó.
„Fico olyan, amilyen, de az alapvető európai kérdésekben igyekszik viszonylag lojális maradni, azt is elmondhatom, hogy tudok rá hatni, milyen magatartást mutasson Európa felé, és
jó okom van azt feltételezni, hogy Orbán veresége után nem fog nagy gondokat okozni az unióban”
– mondta Tusk egy sajtótájékoztatón arra a kérdésre reagálva, hogy eltörölhetik-e az uniós vétójogot. Hangsúlyozta, szerinte ez egy nagyon érzékeny téma, amihez óvatosan kell hozzáállni, és nem szabad elfelejteni, hogy a vétójog eddig többnyire a kis és közepes országokat segítette az érdekérvényesítésben.
Elegük van.
Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP