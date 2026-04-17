Brüsszel már nem bír tovább várni: jövő héten döntést akarnak a 90 milliárdos ukrán hadikölcsönről és az orosz szankciókról

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke bevallotta, szeretné, ha már a jövő héten döntés születne az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön felszabadításáról, és mihamarabb megállapodnának az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról – derül ki Kallas X-bejegyzéséből.

Az uniós külügyminiszterek jövő héten ismét tárgyalnak a 90 milliárdos kölcsönről és a szankciós csomagról az EU Külügyek Tanácsának ülésén.

Ugyanakkor hiába veszítette el Orbán Viktor a magyarországi választásokat – amiben Brüsszel bevallottan bízott –, továbbra sem gördült el minden akadály az uniós terv elől. Bár Magyar Péter azt nyilatkozta, kész tárgyalni az ügyről az európai partnerekkel, az ügy nemcsak Budapesten múlik. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanis jelezte: változott korábbi álláspontja, így könnyen lehet, ha Magyarország hozzá is járul, Szlovákia blokkolni fogja az összeg folyósítását.