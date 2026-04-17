04. 17.
péntek
04. 17.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
robert fico kaja kallas brüsszel orosz-ukrán háború Magyar Péter ukrajna európai bizottság orbán viktor

Brüsszel már nem bír tovább várni: jövő héten döntést akarnak a 90 milliárdos ukrán hadikölcsönről és az orosz szankciókról

2026. április 17. 07:47

Hiába szabadultak meg Orbántól, Robert Fico lehet az ukrán hadikölcsön új blokkolója.

2026. április 17. 07:47
null

Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke bevallotta, szeretné, ha már a jövő héten döntés születne az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön felszabadításáról, és mihamarabb megállapodnának az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról – derül ki Kallas X-bejegyzéséből.

Az uniós külügyminiszterek jövő héten ismét tárgyalnak a 90 milliárdos kölcsönről és a szankciós csomagról az EU Külügyek Tanácsának ülésén.

Ugyanakkor hiába veszítette el Orbán Viktor a magyarországi választásokat – amiben Brüsszel bevallottan bízott –, továbbra sem gördült el minden akadály az uniós terv elől. Bár Magyar Péter azt nyilatkozta, kész tárgyalni az ügyről az európai partnerekkel, az ügy nemcsak Budapesten múlik. Robert Fico szlovák miniszterelnök ugyanis jelezte: változott korábbi álláspontja, így könnyen lehet, ha Magyarország hozzá is járul, Szlovákia blokkolni fogja az összeg folyósítását. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt nem fog részt venni a szintén a jövő héten esedékes informális állam- és kormányfői uniós tanácskozáson, helyette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter képviseli majd a magyar álláspontot.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 17. 11:08 Szerkesztve
Divid et impera. de ki itthon a tényleges imperátor? Ha ORBÁN NEM MEGY BÖRTÖNBE AKKOR Ő MARAD. Börtönbe ORBÁNNAL !
bagira004
2026. április 17. 10:50
Tömeggyilkos Zelenszkij barátjuk nagyon szarban van. Légteret nem tudják védeni . Felepézt Brüsszelben ellopják .
holger78
2026. április 17. 10:39 Szerkesztve
Vajon mikor esik le a sok idiótának, hogy sikerült egy ukrán ügynökpártot hatalomra juttatniuk? Ezeket azért hozták létre, és tömték tele ukrán ügynökökkel, hogy a pénzt kiszivattyúzzák az országból, és persze mindenben aláfeküdjenek a Leyen-féle uniós maffiának. Keserű lesz az ébredés gyerekek. Ami viszont egészen biztos, hogy ez a 3,1 millió valaki soha nem mossa le magáról azt, hogy Magyarországon egy ukrán és globalista ügynökpártot juttattak hatalomra. Ez olyan, mintha leszúrnád a saját anyádat. Utána már ugathatsz, meg mentegetőzhetsz, hogy te ezt nem tudtad, hogy milyen következményekkel jár, de a szégyent sosem mosod le magadról. Ezek az alakok erkölcsi hullák, és így is fognak megdögleni. Egy slava ukraini-zős horda hatalomra juttatójaként. Remélem a saját ürüléketekben fogtok elpusztulni férgek.
masikhozzaszolo
2026. április 17. 09:55
Ez a 150 év elég döcögősen indul. Vagy a másik, Szálasi meddig is volt?
