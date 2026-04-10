Már Brüsszelben sem könnyű ukrán menekültnek lenni

Brüsszelben bezárt egy ukrán menekülteket segítő közösségi központ, miután az Európai Unió megszüntette a finanszírozását. A központot az Ukrainian Voices Refugee Committee működtette, és közel négy éven át nyújtott támogatást az Ukrajnából érkezetteknek – írja az Euractiv.

A hely fontos szerepet töltött be a menekültek életében: közösségi térként szolgált, ahol segítséget kaptak például ügyintézésben, munkakeresésben és beilleszkedésben. A finanszírozás megszűnése miatt azonban a működés fenntarthatatlanná vált,