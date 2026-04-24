Oroszország internet Vlagyimir Putyin

Már a mobilinternetet is le-lekapcsolják Oroszországban

2026. április 24. 07:38

Új szintet ért el az internetes kommunikáció korlátozása, a terrorizmus és a bűnözés elleni harcra hivatkozva.

2026. április 24. 07:38
A Moscow Times arról ír: Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön az Oroszországot sújtó mobilinternet-kimaradások egyre fokozódó hullámáról nyilatkozott. Putyin a zavarokat a „terrortámadások” elleni létfontosságú védekezésnek nevezte, miközben a nyilvánosság előzetes értesítésére vonatkozó kéréseket nemzetbiztonsági fenyegetésnek találta.

A bűnözők végül is mindent hallanak és mindent látnak. Ha valamilyen információ eljut hozzájuk, kétségtelenül módosítják bűnözői magatartásukat és bűnözői terveiket”

– mondta Putyin a kormányülésen.

Az internet működésének fokozódó oroszországi zavarait egyfajta „digitális vasfüggönyként” írják le a kritikusok. Az online korlátozások Ukrajna teljes körű inváziója óta mindennapossá váltak, a kimaradások az elmúlt hónapokban fokozódtak, az ország legtöbb régiója mostanra napi szinten küzd internet-kimaradásokkal.

A Kreml korábban a korlátozásokat, köztük a Telegram és a WhatsApp korlátozását is jogszerűnek és a biztonság garantálásához szükségesnek ítélte.

Csütörtökön Vlagyimir Putyin arra sürgette a bűnüldöző szerveket, hogy „mutassák meg a szükséges találékonyságot munkájukban, a magas szintű professzionalizmust, és vegyék figyelembe a polgárok létfontosságú érdekeit”, de hangsúlyozta, a biztonság továbbra is a legfontosabb prioritás.

Az elnök utasította Maksut Szadajev orosz digitális fejlesztési minisztert, hogy szorosabban működjön együtt a biztonsági szolgálatokkal az online szolgáltatások úgynevezett „fehér listájának” zavartalan működésének biztosítása érdekében. A nyilvántartás, amely magában foglalja a kormány által támogatott Max platformot, az állami hírügynökségeket és a nagyobb bankokat, úgy van kialakítva, hogy működőképes maradjon, amíg az internet többi része elsötétül.

Putyin ugyanakkor nem kommentálta a virtuális magánhálózatok (VPN-ek) használatának korlátozására irányuló törekvéseket,

amelyek az internetes korlátozások megkerülésének kulcsfontosságú eszközévé váltak az orosz társadalomban. Szadajev március végén közölte, hogy a VPN-használat csökkentését prioritásként tűzte ki a minisztériuma számára.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. április 24. 08:07
Majdnem olyan tuti hiteles forrás, mint a kyyyv ingyipingyi.
orokkuruc-2
2026. április 24. 07:48
Origo: Látványosan lelassult az orosz hadsereg előrenyomulása Ukrajnában: friss elemzések szerint Moszkva márciusban alig ért el területi nyereséget, ami az elmúlt több mint két év leggyengébb eredményének számít. .. ilyen gyorsan segget váltani, Mandika..
counter-revolution
2026. április 24. 07:41
Független objektív: "The Moscow Times (MT) is an Amsterdam-based independent English-language and Russian-language online newspaper."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!