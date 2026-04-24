Már a mobilinternetet is le-lekapcsolják Oroszországban

Új szintet ért el az internetes kommunikáció korlátozása, a terrorizmus és a bűnözés elleni harcra hivatkozva.
A Moscow Times arról ír: Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön az Oroszországot sújtó mobilinternet-kimaradások egyre fokozódó hullámáról nyilatkozott. Putyin a zavarokat a „terrortámadások” elleni létfontosságú védekezésnek nevezte, miközben a nyilvánosság előzetes értesítésére vonatkozó kéréseket nemzetbiztonsági fenyegetésnek találta.
A bűnözők végül is mindent hallanak és mindent látnak. Ha valamilyen információ eljut hozzájuk, kétségtelenül módosítják bűnözői magatartásukat és bűnözői terveiket”
– mondta Putyin a kormányülésen.
Az internet működésének fokozódó oroszországi zavarait egyfajta „digitális vasfüggönyként” írják le a kritikusok. Az online korlátozások Ukrajna teljes körű inváziója óta mindennapossá váltak, a kimaradások az elmúlt hónapokban fokozódtak, az ország legtöbb régiója mostanra napi szinten küzd internet-kimaradásokkal.
A Kreml korábban a korlátozásokat, köztük a Telegram és a WhatsApp korlátozását is jogszerűnek és a biztonság garantálásához szükségesnek ítélte.
Csütörtökön Vlagyimir Putyin arra sürgette a bűnüldöző szerveket, hogy „mutassák meg a szükséges találékonyságot munkájukban, a magas szintű professzionalizmust, és vegyék figyelembe a polgárok létfontosságú érdekeit”, de hangsúlyozta, a biztonság továbbra is a legfontosabb prioritás.
Az elnök utasította Maksut Szadajev orosz digitális fejlesztési minisztert, hogy szorosabban működjön együtt a biztonsági szolgálatokkal az online szolgáltatások úgynevezett „fehér listájának” zavartalan működésének biztosítása érdekében. A nyilvántartás, amely magában foglalja a kormány által támogatott Max platformot, az állami hírügynökségeket és a nagyobb bankokat, úgy van kialakítva, hogy működőképes maradjon, amíg az internet többi része elsötétül.
Putyin ugyanakkor nem kommentálta a virtuális magánhálózatok (VPN-ek) használatának korlátozására irányuló törekvéseket,
amelyek az internetes korlátozások megkerülésének kulcsfontosságú eszközévé váltak az orosz társadalomban. Szadajev március végén közölte, hogy a VPN-használat csökkentését prioritásként tűzte ki a minisztériuma számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP