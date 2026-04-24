Már a mobilinternetet is le-lekapcsolják Oroszországban

Csütörtökön Vlagyimir Putyin arra sürgette a bűnüldöző szerveket, hogy „mutassák meg a szükséges találékonyságot munkájukban, a magas szintű professzionalizmust, és vegyék figyelembe a polgárok létfontosságú érdekeit”, de hangsúlyozta, a biztonság továbbra is a legfontosabb prioritás.

Az elnök utasította Maksut Szadajev orosz digitális fejlesztési minisztert, hogy szorosabban működjön együtt a biztonsági szolgálatokkal az online szolgáltatások úgynevezett „fehér listájának” zavartalan működésének biztosítása érdekében. A nyilvántartás, amely magában foglalja a kormány által támogatott Max platformot, az állami hírügynökségeket és a nagyobb bankokat, úgy van kialakítva, hogy működőképes maradjon, amíg az internet többi része elsötétül.

Putyin ugyanakkor nem kommentálta a virtuális magánhálózatok (VPN-ek) használatának korlátozására irányuló törekvéseket,

amelyek az internetes korlátozások megkerülésének kulcsfontosságú eszközévé váltak az orosz társadalomban. Szadajev március végén közölte, hogy a VPN-használat csökkentését prioritásként tűzte ki a minisztériuma számára.