Macron terve elbukott: egyre több elítélt kerülhet szabadlábra, a börtönök túlzsúfoltsága miatt Franciaországban

A francia kormány olyan intézkedéseket készít elő, amelyek bizonyos fogvatartottak automatikus vagy megkönnyített korai szabadon bocsátását tennék lehetővé, ezzel is enyhítve az ország börtöneiben tapasztalható krónikus és rekordmagasságú túlzsúfoltságot – erről számolt a Brussels Signal.

A belga lap kiemelte, a Le Monde híroldal beszámolóját, melyben arról írnak, hogy az igazságügyi miniszter, Gérald Darmanin csendben olyan javaslatokat dolgoz ki, amelyek lehetővé tennék a büntetésük végéhez közeledő rabok gyorsított szabadon bocsátását, különösen az enyhébb bűncselekmények miatt elítéltek esetében.