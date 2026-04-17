Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
emmanuel macron brussels signal európa tanács macron

Macron terve elbukott: egyre több elítélt kerülhet szabadlábra, a börtönök túlzsúfoltsága miatt Franciaországban

2026. április 17. 08:14

Az egyik fő elképzelés a probléma kezelésére egy úgynevezett „börtönplafon” bevezetése.

2026. április 17. 08:14
null

A francia kormány olyan intézkedéseket készít elő, amelyek bizonyos fogvatartottak automatikus vagy megkönnyített korai szabadon bocsátását tennék lehetővé, ezzel is enyhítve az ország börtöneiben tapasztalható krónikus és rekordmagasságú túlzsúfoltságot – erről számolt a Brussels Signal.

A belga lap kiemelte, a Le Monde híroldal beszámolóját, melyben arról írnak, hogy az igazságügyi miniszter, Gérald Darmanin csendben olyan javaslatokat dolgoz ki, amelyek lehetővé tennék a büntetésük végéhez közeledő rabok gyorsított szabadon bocsátását, különösen az enyhébb bűncselekmények miatt elítéltek esetében.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az egyik fő elképzelés egy úgynevezett „börtönplafon” vagy „kritikus befogadási küszöb” bevezetése, amely meghatározná a maximálisan elhelyezhető fogvatartottak számát egy adott intézményben, és új rabok befogadásához mások szabadon bocsátását tenné szükségessé.

„Túl régóta aláássa a börtönök túlzsúfoltsága a büntetés-végrehajtási rendszerünket. Ez rontja bátor börtönőreink munkakörülményeit és a fogvatartottak elhelyezési körülményeit is, megakadályozva a visszaesés elleni hatékony fellépést” – írta a miniszter április 14-én az X-en közzétett nyilatkozatában. Hozzátette:„Határozottan kell cselekednünk. Késlekedés nélkül”.

„Ezért vizsgálta meg ma az Államtanács azt a ‘büntetések végrehajtásáról’ szóló törvényjavaslatot, amelyet a következő hetekben a Miniszterek Tanácsa elé terjesztek, majd a parlament tárgyalja” – hangúlyozta, majd ezen a ponton megemlítette: „Ez tartalmazni fogja az általam megfogalmazott egyértelmű intézkedéseket e francia csapás leküzdésére, beleértve az állam kötelezettségét a szükséges börtönférőhelyek megépítésére, illetve a földön elhelyezett matracok jogi megszüntetését”.

A cikkben említést tesznek arról is, hogy egy parlamenti törvényjavaslat is napirenden van, amelyet Florent Boudié, Macronhoz köthető képviselő támogat. Ez rendkívüli rendelkezéseket tartalmaz feltételes korai szabadon bocsátásra jó magaviselet esetén, szigorúbb büntetésekkel visszaesés esetén. 

A rendszerből kizárnák a súlyos bűncselekményekért és terrorcselekményekért elítélteket, valamint azokat, akik fegyelmi büntetés alatt állnak.

Március 1-jén a francia börtönökben 87 126 fogvatartott volt, miközben a működési kapacitás körülbelül 63 353 férőhely, ami több mint 137%-os kihasználtságot jelent országos szinten. Egyes előzetes letartóztatási intézetek és helyi börtönök továbbra is több mint 200%-os telítettséggel működnek, ahol a rabok a földön, matracokon alszanak.

Az Európa Tanács már többször figyelmeztetett arra, hogy az ilyen körülmények „emberi gyűjtőketrecekké” tehetik a francia börtönöket, ez pedig sérti az emberi méltóságot. Emmanuel Macron francia elnök korábban 15 000 új börtöncella építését ígérte, azonban ennek csak a töredéke valósult meg.

A brüsszeli lap emlékeztetett arra is, hogy a kezdeményezés hasonlít a 2020-as, Covid–19 járvány idején alkalmazott korlátozott korai szabadon bocsátási programokra, amikor közel 7000 rabot engedtek ki a zsúfoltság csökkentése érdekében.

A külföldi állampolgárok (a kettős állampolgárok és honosítottak kivételével) a francia börtönnépesség körülbelül egynegyedét teszik ki. 

Január 31-én 18 752 külföldi fogvatartott volt (18 173 férfi és 579 nő) a teljes francia börtönpopulációból.

A külföldi rabok legnagyobb csoportjai jellemzően Afrikából, valamint Kelet-Európa és a Balkán egyes részeiről származnak. Továbbá, a fogvatartottak aránya felülreprezentált a teljes népességhez képest, mivel a lakosságon belül arányuk definíciótól függően körülbelül 7–9%.

Nyitókép forrása: Yoan VALAT / POOL / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemugatolmerkapol
•••
2026. április 17. 09:21 Szerkesztve
Kuncze Gábor idején: ~ 14 ezer fogvatartott Most: ~ 19 ezer fogvartott Folyomány: 5 ezer rabot ki fognak engedni. Nem lesz tényleges életfogytiglani szabadságvesztés, mert az Unió szerint ez elveszi a reményt. Puszi, tiszások!
Válasz erre
0
0
123321
2026. április 17. 08:35
börtönplafon. az szép, b+ :D olyan mint a "defund the police" :D
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. április 17. 08:34
Mint Magyarországon a szabadon bocsátott embercsempészek.
Válasz erre
0
4
kbexxx
•••
2026. április 17. 08:26 Szerkesztve
Rászolnak a igazság szolgáltatasra,,hogy bíróságon kevesebb letöltendő..mert a plafon létranélkül.is elérhető .Az hogy az elkövetett bűn és az elkövető is migráns eredetű megkönnyíti a döntést ..azt hogy ez magában hordozza a bűn ismétlést nem számít..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!