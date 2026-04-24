Lesújtó számok érkeztek Ukrajnából: egy év alatt egymillióval lettek kevesebben

„Németországban valóban sok ukrán él – több mint egymillióan, Lengyelországban valamivel kevesebben, mint egymillióan. Az ukránok aránya Csehországban a legmagasabb – a teljes népesség mintegy 3 százalékát teszik ki” – hangsúlyozta a Demográfiai Intézet igazgatója.

Libanova rámutatott, hogy a háború minden egyes hónapjával csökken a hazatérők száma. Az Eurostat adatai szerint az ukrán nők 70 százaléka dolgozik, ami arra utal, hogy nem fognak visszatérni. Libanova úgy véli, hogy a legjobb esetben a teljes körű háború lezárulta után a menekültek egyharmada térhet vissza Ukrajnába. Egy újabb migrációs hullám kockázata is fennáll. Az a veszély is megvan, hogy nem a nők térnek haza, hanem inkább a férfiak mennek külföldre, hogy újraegyesítsék családjukat.

A hadiállapot feloldása után egy második migrációs hullám fenyeget minket”

– tette hozzá.

