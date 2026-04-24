Lesújtó számok érkeztek Ukrajnából: egy év alatt egymillióval lettek kevesebben

„Élvezzétek, hogy újra játszanak veletek, európaiak” – megérkeztek a reakciók Moszkvából a 90 milliárd eurós ukrán kölcsönre
Medvegyev „idióta brüsszeli logikát” emlegetett.
Ezeknek az embereknek a többsége az orosz-ukrán háború során halt meg, egy kisebb részük pedig külföldre menekült.
Jelenleg Ukrajnában a szabad területeken körülbelül 29 millió ember él. Ez félmilliós pontosságú becslés – mondta Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia M. V. Ptukha Demográfiai és Társadalomkutató Intézetének igazgatója.
Az igazgató kiemelte, hogy egy év alatt mintegy egymillióval csökkent az ukránok száma a szabad területeken. Ezeknek az embereknek a többsége az orosz-ukrán háború során halt meg, kisebb részük pedig külföldre távozott – idézi a cikket a promin.cv.ua.
„Vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, mi történt azután, hogy a fiatal férfiak számára engedélyezték a távozást. Az Eurostat adatai alapján azonban nem látok jelentős növekedést az ilyen korú férfiak számában” – tette hozzá az igazgató.
Idén február 28-án körülbelül 4,4 millió ukrán élt az Európai Unióban, Norvégiában és Svájcban, további 700 ezer pedig más országokban tartózkodott.
„Németországban valóban sok ukrán él – több mint egymillióan, Lengyelországban valamivel kevesebben, mint egymillióan. Az ukránok aránya Csehországban a legmagasabb – a teljes népesség mintegy 3 százalékát teszik ki” – hangsúlyozta a Demográfiai Intézet igazgatója.
Libanova rámutatott, hogy a háború minden egyes hónapjával csökken a hazatérők száma. Az Eurostat adatai szerint az ukrán nők 70 százaléka dolgozik, ami arra utal, hogy nem fognak visszatérni. Libanova úgy véli, hogy a legjobb esetben a teljes körű háború lezárulta után a menekültek egyharmada térhet vissza Ukrajnába. Egy újabb migrációs hullám kockázata is fennáll. Az a veszély is megvan, hogy nem a nők térnek haza, hanem inkább a férfiak mennek külföldre, hogy újraegyesítsék családjukat.
A hadiállapot feloldása után egy második migrációs hullám fenyeget minket”
– tette hozzá.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Czeglédi Zsolt