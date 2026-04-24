04. 24.
péntek
orosz-ukrán háború eurostat férfi ukrajna

Lesújtó számok érkeztek Ukrajnából: egy év alatt egymillióval lettek kevesebben

2026. április 24. 08:58

Ezeknek az embereknek a többsége az orosz-ukrán háború során halt meg, egy kisebb részük pedig külföldre menekült.

Jelenleg Ukrajnában a szabad területeken körülbelül 29 millió ember él. Ez félmilliós pontosságú becslés – mondta Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia M. V. Ptukha Demográfiai és Társadalomkutató Intézetének igazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Az igazgató kiemelte, hogy egy év alatt mintegy egymillióval csökkent az ukránok száma a szabad területeken. Ezeknek az embereknek a többsége az orosz-ukrán háború során halt meg, kisebb részük pedig külföldre távozott – idézi a cikket a promin.cv.ua.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, mi történt azután, hogy a fiatal férfiak számára engedélyezték a távozást. Az Eurostat adatai alapján azonban nem látok jelentős növekedést az ilyen korú férfiak számában” – tette hozzá az igazgató.

Idén február 28-án körülbelül 4,4 millió ukrán élt az Európai Unióban, Norvégiában és Svájcban, további 700 ezer pedig más országokban tartózkodott.

„Németországban valóban sok ukrán él – több mint egymillióan, Lengyelországban valamivel kevesebben, mint egymillióan. Az ukránok aránya Csehországban a legmagasabb – a teljes népesség mintegy 3 százalékát teszik ki” – hangsúlyozta a Demográfiai Intézet igazgatója.

Libanova rámutatott, hogy a háború minden egyes hónapjával csökken a hazatérők száma. Az Eurostat adatai szerint az ukrán nők 70 százaléka dolgozik, ami arra utal, hogy nem fognak visszatérni. Libanova úgy véli, hogy a legjobb esetben a teljes körű háború lezárulta után a menekültek egyharmada térhet vissza Ukrajnába. Egy újabb migrációs hullám kockázata is fennáll. Az a veszély is megvan, hogy nem a nők térnek haza, hanem inkább a férfiak mennek külföldre, hogy újraegyesítsék családjukat.

A hadiállapot feloldása után egy második migrációs hullám fenyeget minket”

– tette hozzá.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SyncBaer
2026. április 24. 11:13 Szerkesztve
Az oroszok által elfoglalt terület a háború előtti Ukrajna 1/5 része. A 41 milliós lakosság ötöde = 8 millió; A háborús veszteség: katonai = 1 millió + lakosság 100 ezer; Elmenekült, kivándorolt = 5,1 millió; Hibahatár+hazugság = 1 millió 41-15 = 26 millió. És ebbe nincs beleszámítva, hogy az oroszok által elfoglalt területek Luhanszk, Zaporizsja, Donyeck sűrűn lakott területek voltak! Ja! Vigyázó szemeteket a korfára vessétek!
B_kanya
2026. április 24. 11:01
Jó lesz maradék banderisztán lakosság 20 millió alattinak is. De már láttam 15 millió alattit is.
csulak
2026. április 24. 10:57
Elore az utolso ukriig !
angeleye
2026. április 24. 10:52
Kevés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!