04. 24.
európai unió tanácsa európai unió orosz-ukrán háború ország oroszország

„Élvezzétek, hogy újra játszanak veletek, európaiak” – megérkeztek a reakciók Moszkvából a 90 milliárd eurós ukrán kölcsönre

Medvegyev „idióta brüsszeli logikát” emlegetett.

2026. április 24. 07:51
null

Mint ismert, csütörtökön az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új, immár 20. szankciós csomagról is. A történtekre Moszkva is reagált. 

„Az Európai Unió ismételten teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát, annak ellenére, hogy hangzatosan ezek mellett tesz hitet. Ráadásul az új csomag keretében az EU első alkalommal vezetett be egy úgynevezett szankciók megkerülését gátló eszközt.

Ennek értelmében Brüsszel felhatalmazta magát arra, hogy egyoldalúan korlátozza bizonyos áruk és technológiák exportját az EU-ból harmadik országokba, arra hivatkozva, hogy ezek az országok magas kockázatot jelentenek az Oroszország elleni szankciók kijátszása szempontjából. 

Ez lényegében gazdasági kényszerítés és az uniós korlátozások területen kívüli alkalmazása szuverén államokkal szemben, amelynek célja országunk károsítása” 

– idézte a diplomáciai képviselet hivatalos közleményét a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A közleményben elmondták, hogy álláspontjuk szerint kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának döntésével bevezetett szankciók tekinthetők legitimnek. 

Minden más egyoldalú kényszerintézkedés, vagyis lényegében önkény és agresszió, amely ellentétes a nemzetközi joggal, az ENSZ Alapokmányával, valamint az államok közötti békés kapcsolatok normáival és elveivel”

 – hangsúlyozták az orosz diplomaták.

A Kreml szerint az Európai Unió 20. szankciós csomagja bumerángként vissza fog térni annak megalkotóihoz, és minden Oroszország elleni jogellenes lépés megfelelő és időben adott választ fog kiváltani.

„Oroszország gazdasága jelentős ellenálló képességgel rendelkezik, amit egyebek mellett az orosz hadsereg sikerei is igazolnak a különleges katonai művelet során. Ugyanakkor az uniós tisztségviselőknek érdemes lenne elgondolkodniuk az Európai Unió gazdaságának és az egész európai projektnek a jövőjén. Ez különösen aktuális a globális energiapiacok destabilizálódása közepette, amikor az uniós bürokrácia az orosz szénhidrogének vásárlásának tilalmát kényszeríti rá a tagállamokra ahelyett, hogy az európai polgárok jólétére összpontosítana.

A gazdasági realitások és az idő mindent a helyére tesznek – a bumeráng visszatér azokhoz, akik ilyen meggondolatlanul elhajították. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európai Unió országunkkal szembeni valamennyi jogellenes lépése kétségkívül megfelelő és időben adott válaszra talál” – áll a közleményében.

Medvegyev: „Élvezzétek, hogy megint játszanak veletek, európaiak”

Az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke, Dimitrij Medvegyev közösségi-oldalán található bejegyzésében kijelentette: az Európai Unió Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelét nem fogják visszafizetni, ami gyakorlatilag az európaiak zsebéből származó pénz.

Az EU végre régóta várt kölcsönt ad a »kijevi tolvajnak«, és ezt a pénzt nem kell visszafizetni, mert Brüsszel idióta logikája szerint Oroszországnak kellene fizetnie érte. Élvezzétek, hogy újra játszanak veletek, európaiak – ez 90 milliárd euró a zsebetekből”

 – írta közösségi-oldalán az alelnök.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/ Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pulsarito
2026. április 24. 10:26
AZ orosz diplomáciát nem megvett Blackrock alkalmazottak, meg sorosista kvótapicsák irányítják, ezért érdemes lenne hallgatni rájuk! Abban is igazuk lesz, hogy Orbán bukása fel fogja gyorsítani az EU szétesését! A brüsszeli hülyeségvonat már most magasabb sebességbe kapcsolt és az egyik agyhalott még a vészféket is letépte!
Válasz erre
3
0
Fizikus
2026. április 24. 09:55
„Élvezzétek, hogy újra játszanak veletek, európaiak”. Szokásos Mandiner színvonal! Ennek így semmi értelme! Könyörgöm, aki nem tud angolul, az ne fordítson már közösségi-oldalakról híreket, és ne írjon róla cikkeket. Az "Enjoy getting played again, Europeans" szalonképes fordítása: Europaiak élvezzétek hogy megint át lettetek verve... v. átvertek benneteket. Szívesen...
Válasz erre
3
0
google-2
2026. április 24. 09:51
Háborút akar az unió, ezért hergeli az oroszokat. Világosan látszik, hogy nem megegyezni akar, hanem továbbélezni a konfliktust.
Válasz erre
6
0
Arkoon
2026. április 24. 09:29
Addig üljetek jeges vízbe még az oroszok jóvátételt fizetnek kedves EU idióták. 20. szankciós Ló....sz. Megint cumira szaladnak az eu országok.... PUTYIN Sarmat rakéta ! (de nem Ukrajnára hanem Brüsszelre!)
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!