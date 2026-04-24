„Oroszország gazdasága jelentős ellenálló képességgel rendelkezik, amit egyebek mellett az orosz hadsereg sikerei is igazolnak a különleges katonai művelet során. Ugyanakkor az uniós tisztségviselőknek érdemes lenne elgondolkodniuk az Európai Unió gazdaságának és az egész európai projektnek a jövőjén. Ez különösen aktuális a globális energiapiacok destabilizálódása közepette, amikor az uniós bürokrácia az orosz szénhidrogének vásárlásának tilalmát kényszeríti rá a tagállamokra ahelyett, hogy az európai polgárok jólétére összpontosítana.

A gazdasági realitások és az idő mindent a helyére tesznek – a bumeráng visszatér azokhoz, akik ilyen meggondolatlanul elhajították. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európai Unió országunkkal szembeni valamennyi jogellenes lépése kétségkívül megfelelő és időben adott válaszra talál” – áll a közleményében.

Medvegyev: „Élvezzétek, hogy megint játszanak veletek, európaiak”

Az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke, Dimitrij Medvegyev közösségi-oldalán található bejegyzésében kijelentette: az Európai Unió Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelét nem fogják visszafizetni, ami gyakorlatilag az európaiak zsebéből származó pénz.