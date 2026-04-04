Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
románia bóvli GDP

Lélegeztetőgépen tartják Bukarestet: egyre kedvezőtlenebbek a románok kilátásai

2026. április 04. 13:53

Szombat hajnalban közölte legfrissebb országjelentését az S&P Global Ratings, amely megállapította Románia adósbesorolását.

Az S&P Global Ratings Londonban bejelentett döntése értelmében Románia továbbra is a befektetésre ajánlott sáv legalján, a BBB mínusz szinten áll.

A hitelminősítő azonban fenntartotta a negatív kilátást, ami világos figyelmeztetés Bukarest számára: ha a kormány nem tudja kordában tartani a költségvetési hiányt és az államadósságot, az ország átkerül a spekulatív, magas hozamú kategóriába. 

A szakértők szerint a kabinet előtt álló feladat óriási, hiszen a cél a 2024-es 9,4 százalékos GDP-arányos hiány leszorítása 5,5 százalékra 2027-ig.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

A gazdasági növekedés drasztikus lassulása tovább nehezíti a konszolidációt. 

A román GDP tavaly mindössze 0,7 százalékkal nőtt, és az év utolsó negyedévében az ország technikai recesszióba süllyedt. 

Az idei várakozások még borúsabbak: 

az S&P 2026-ra csupán 0,25 százalékos növekedést prognosztizál. A kilábalást a közel-keleti konfliktusok miatt megugró energiaárak és a 7,25 százalékra emelt várható éves átlagos infláció is hátráltatja.

A hitelminősítő elemzése ugyanakkor rámutatott, hogy Romániát jelenleg az európai uniós folyósítások tartják életben.

A folyamatosan érkező EU-s források és a működőtőke-beáramlás fedezik a folyómérleg-hiány jelentős részét, és ezek az összegek alapozzák meg azokat az állami beruházásokat, amelyek nélkül a gazdaság még súlyosabb válságba kerülne. 

Az S&P várakozása szerint a növekedés csak 2027 után gyorsulhat fel újra, feltéve, ha az infrastruktúra-fejlesztések és az uniós pénzek felhasználása hatékony marad.

Az államháztartás állapota azonban aggodalomra ad okot.

A gyenge bázis és a folyamatos hitelfelvételek miatt a GDP-arányos államadósság az évtized végére várhatóan eléri a 65 százalékot. Ez az emelkedő pálya jelentősen szűkíti a kormány mozgásterét, és kiszolgáltatottá teszi az országot a nemzetközi tőkepiaci hangulatváltozásoknak. A „BBB mínusz” besorolás elvesztése esetén a finanszírozási költségek drasztikusan megugranának, ami tovább mélyítené a költségvetési szakadékot.

A borús makrogazdasági környezet ellenére a védelmi iparban komoly lehetőségek mutatkoznak. 

A dél-koreai Hanwha Aerospace 1,3 milliárd eurós beruházássorozattal készül Romániában, amelynek keretében tüzérségi eszközöket és páncélozott járműveket gyártanának. A vállalat már megkezdte első európai gyárának építését Dambovița megyében, ahol a román hadsereg által megrendelt önjáró lövegeket fogják előállítani. Ez a tőkeinjekció némileg javítja a beruházási mutatókat és a munkaerőpiaci kilátásokat.

Összességében Románia sorsa a következő években azon múlik, hogy a politikai vezetés képes-e végrehajtani a hitelminősítő által elvárt strukturális reformokat. Miközben a koreai fegyvergyártóhoz hasonló befektetők bizalma töretlen, a pénzügyi stabilitást jelenleg kizárólag a Brüsszelből érkező mentőövek garantálják. Ha az uniós források elapadnának vagy a reformok megakadnának, a bóvli kategóriába való lecsúszás elkerülhetetlenné válna.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
evpus
2026. április 05. 19:37 Szerkesztve
A szőröstalpúaknál gyakran rendeznek választást, elötte mindig hitelt vettek fel. Azután jött a "bezzegrománia", most pedig vissza kell fizetni a hiteleket. Seggnyaló nép, küldtek pénzt és fegyvert az ukránoknak. Majd meghálálják. Ennyi.
martens
2026. április 04. 20:22
Bezzeg Románia.
lacika-985
2026. április 04. 16:28
Romániában Szarosgyurka csicska kormány van - ameddig ezeket nem kergetik el addig semmi jó kilátás nem várható. Kiszipolyozzák az országot , lenyulják az emberek pénzét , vagyonát , rabszolgasorsba teszik. Sajnos az RMDSZ az egyik éllovas az emberek kirablásában.
nemecsekerno-007-01
2026. április 04. 16:13
Románia a perforáció mentén szakad. :))))))))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!