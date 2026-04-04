Lélegeztetőgépen tartják Bukarestet: egyre kedvezőtlenebbek a románok kilátásai

Az S&P várakozása szerint a növekedés csak 2027 után gyorsulhat fel újra, feltéve, ha az infrastruktúra-fejlesztések és az uniós pénzek felhasználása hatékony marad.

Az államháztartás állapota azonban aggodalomra ad okot.

A gyenge bázis és a folyamatos hitelfelvételek miatt a GDP-arányos államadósság az évtized végére várhatóan eléri a 65 százalékot. Ez az emelkedő pálya jelentősen szűkíti a kormány mozgásterét, és kiszolgáltatottá teszi az országot a nemzetközi tőkepiaci hangulatváltozásoknak. A „BBB mínusz” besorolás elvesztése esetén a finanszírozási költségek drasztikusan megugranának, ami tovább mélyítené a költségvetési szakadékot.

A borús makrogazdasági környezet ellenére a védelmi iparban komoly lehetőségek mutatkoznak.

A dél-koreai Hanwha Aerospace 1,3 milliárd eurós beruházássorozattal készül Romániában, amelynek keretében tüzérségi eszközöket és páncélozott járműveket gyártanának. A vállalat már megkezdte első európai gyárának építését Dambovița megyében, ahol a román hadsereg által megrendelt önjáró lövegeket fogják előállítani. Ez a tőkeinjekció némileg javítja a beruházási mutatókat és a munkaerőpiaci kilátásokat.