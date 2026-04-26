Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zürich swiss international air lines hajtóműtűz személyzet utas

Lángra kapott a hajtómű felszállás közben: több mint 200 utast menekítettek ki

A személyzet az azonnali evakuálás mellett döntött.

2026. április 26. 19:57


Meghibásodás és hajtóműtűz miatt megszakította a felszállást a SWISS International Air Lines egyik, Zürichbe tartó járata az indiai Indira Gandhi Nemzetközi Repülőtér kifutópályáján – számolt be az NDTV

Ezt is ajánljuk a témában

Az LX147-es járat felszállását röviddel a megkezdés után szakították meg, miután az egyik hajtóműnél probléma lépett fel, majd tűz keletkezett. A fedélzeten pánik tört ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A gépen összesen 228 utas és négy csecsemő tartózkodott. Az utasokat vészcsúszdákon keresztül menekítették ki, néhányan azonban lépcsőkön hagyták el a repülőgépet, mert nem tudták használni a csúszdákat.

Az evakuálás során hat utas megsérült, őket kórházba szállították. A légitársaság közlése szerint a személyzet nem sérült meg.

A SWISS International Air Lines tájékoztatása szerint a személyzet azonnal megszakította a felszállást, majd a helyzet felmérése után döntöttek az utasok kimenekítéséről. A légitársaság munkacsoportot állított fel az eset kivizsgálására, és szakembereket küld a helyszínre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!