Kongatják a vészharangot a tábornokok: soha nem volt még ilyen gyenge az amerikai légierő

Ezért az amerikai hadsereg a világ legjobbja: így mentették ki a katonájukat az iráni pokolból
Több száz amerikai katona és 150 repülőgép vett részt a légierő lezuhant tisztjeinek kimentésében egy ellenséges ország mélyén.
Ritka és erős jelzés Washington felé.
Az Egyesült Államok Légi Nemzeti Gárdájának vezetői a közelmúltban levélben fordultak a Kongresszushoz, amelyben azt állítják: a légierő harckészültsége történelmi mélyponton van, ezért sürgős forrásbővítésre van szükség – írja a FoxNews.
A dokumentum szerint a légierő 78 éves történetének „legöregebb, legkisebb és legkevésbé felkészült” állapotában van. A problémák orvoslására a katonai vezetők 72–100 új vadászgép beszerzését sürgetik az aktív, tartalékos és nemzeti gárdás állomány számára.
Több száz amerikai katona és 150 repülőgép vett részt a légierő lezuhant tisztjeinek kimentésében egy ellenséges ország mélyén.
A konkrét igény legalább 48 darab F–35-ös és 24 darab F–15EX típusú gépre vonatkozik, hosszabb távon pedig évente akár 72 F–35-ös és 36 F–15EX beszerzését tartanák szükségesnek.
A levelet mind a 22 érintett állam légi nemzeti gárdájának parancsnoka aláírta, ami a katonai vezetés szerint ritka és erős jelzés Washington felé.
A vezetők szerint a közelmúlt iráni műveletei – köztük az „Epic Fury” hadművelet – is rávilágítottak a kapacitáshiányra: a jelenlegi flottát és a személyzetet túlterhelik a folyamatos bevetések.
A mostani igény jelentősen meghaladja az elmúlt évek beszerzési terveit: 2024-ben 48, 2025-ben pedig 42 F–35-ös megrendelését kérte a légierő, míg az F–15EX-ekből 24, illetve 18 darabot. A katonai vezetők figyelmeztetnek: ha nem növelik a beszerzési ütemet, számos vadászegység továbbra is elavult, akár az 1970-es évekből származó gépekkel kénytelen működni, amelyek fenntartása egyre költségesebb és kevésbé hatékony.
A kérés egy időben érkezett azzal, hogy az amerikai elnök rekordméretű, 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést javasolt a 2027-es pénzügyi évre.
