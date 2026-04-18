Kongatják a vészharangot a tábornokok: soha nem volt még ilyen gyenge az amerikai légierő

A vezetők szerint a közelmúlt iráni műveletei – köztük az „Epic Fury” hadművelet – is rávilágítottak a kapacitáshiányra: a jelenlegi flottát és a személyzetet túlterhelik a folyamatos bevetések.

A mostani igény jelentősen meghaladja az elmúlt évek beszerzési terveit: 2024-ben 48, 2025-ben pedig 42 F–35-ös megrendelését kérte a légierő, míg az F–15EX-ekből 24, illetve 18 darabot. A katonai vezetők figyelmeztetnek: ha nem növelik a beszerzési ütemet, számos vadászegység továbbra is elavult, akár az 1970-es évekből származó gépekkel kénytelen működni, amelyek fenntartása egyre költségesebb és kevésbé hatékony.

A kérés egy időben érkezett azzal, hogy az amerikai elnök rekordméretű, 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést javasolt a 2027-es pénzügyi évre.

