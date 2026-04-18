04. 18.
szombat
04. 18.
szombat
légi nemzeti gárdájának légierő egyesült államok washington

Kongatják a vészharangot a tábornokok: soha nem volt még ilyen gyenge az amerikai légierő

2026. április 18. 06:43

Ritka és erős jelzés Washington felé.

2026. április 18. 06:43
Az Egyesült Államok Légi Nemzeti Gárdájának vezetői a közelmúltban levélben fordultak a Kongresszushoz, amelyben azt állítják: a légierő harckészültsége történelmi mélyponton van, ezért sürgős forrásbővítésre van szükség – írja a FoxNews.

A dokumentum szerint a légierő 78 éves történetének „legöregebb, legkisebb és legkevésbé felkészült” állapotában van. A problémák orvoslására a katonai vezetők 72–100 új vadászgép beszerzését sürgetik az aktív, tartalékos és nemzeti gárdás állomány számára. 

A konkrét igény legalább 48 darab F–35-ös és 24 darab F–15EX típusú gépre vonatkozik, hosszabb távon pedig évente akár 72 F–35-ös és 36 F–15EX beszerzését tartanák szükségesnek.

A levelet mind a 22 érintett állam légi nemzeti gárdájának parancsnoka aláírta, ami a katonai vezetés szerint ritka és erős jelzés Washington felé.

A vezetők szerint a közelmúlt iráni műveletei – köztük az „Epic Fury” hadművelet – is rávilágítottak a kapacitáshiányra: a jelenlegi flottát és a személyzetet túlterhelik a folyamatos bevetések.

A mostani igény jelentősen meghaladja az elmúlt évek beszerzési terveit: 2024-ben 48, 2025-ben pedig 42 F–35-ös megrendelését kérte a légierő, míg az F–15EX-ekből 24, illetve 18 darabot. A katonai vezetők figyelmeztetnek: ha nem növelik a beszerzési ütemet, számos vadászegység továbbra is elavult, akár az 1970-es évekből származó gépekkel kénytelen működni, amelyek fenntartása egyre költségesebb és kevésbé hatékony.

A kérés egy időben érkezett azzal, hogy az amerikai elnök rekordméretű, 1,5 billió dolláros védelmi költségvetést javasolt a 2027-es pénzügyi évre.

Nyitókép: Manjunath KIRAN / AFP

chief Bromden
2026. április 18. 08:36
Növelni a repülők számát, szigorúan a védelmi célok érdekében. A golyó túloldalán. Oroszország és Kína hatalmas az eddigi homokbányákhoz képest. :(
