04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

mentőakció irán donald trump

Ezért az amerikai hadsereg a világ legjobbja: így mentették ki a katonájukat az iráni pokolból

2026. április 07. 08:05

Több száz amerikai katona és 150 repülőgép vett részt a légierő lezuhant tisztjeinek kimentésében egy ellenséges ország mélyén.

2026. április 07. 08:05
null

Az amerikai haderő mintegy százötven repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén – közölte Donald Trump hétfőn. Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli tájékoztatón az adminisztráció több illetékes vezetőjével együtt számolt be a katonai művelet részleteiről, amelyet 

mélyen az ellenséges területen hajtottak végre emberveszteség nélkül, mindkét katonát sikeresen kimenekítve. 

A katonai kutató- és mentőakciót Donald Trump „történelmiként” értékelte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök felidézte, hogy csütörtökön Isfahan térségében vállról indítható rakéta találta el az Irán elleni katonai műveletben részt vevő F-15-ös vadászrepülőt, amelynek kéttagú legénysége katapultált, de egymástól távol ért földet.

Az elnök elmondása szerint a gép pilótáját

 fényes nappal, egy hétórás művelet során

 az ellenséges területről helikopterrel mentették ki még pénteken.

A gép legénységének ezredesi fokozatban szolgáló másik tagja 

súlyosan megsérült a földet éréskor, ennek ellenére mintegy kétezer méter szintkülönbséget leküzdve a közeli hegyvidéken rejtőzött el, 

ahol vészjelzést adott le – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy a két különálló mentőakcióban résztvevő, 

alacsonyan közlekedő repülők, drónok és helikopterek több alkalommal keveredtek ellenséges tűzbe.

Az elnök a részletekről szólva elmondta, hogy a helyszínen összeszerelhető, jól manőverező helikoptereket is bevetettek a művelet során.

A műveletben részt vevő, iráni területen leszállt két nagy C-130-as szállítórepülőgépet az amerikai egységek maguk semmisítették meg, miután a puha talajról a nagy testű gépek nem tudtak ismét felszállni. A személyzetet ugyanakkor egy másik, kisebb súlyú repülőgép a fedélzetére vette – tette hozzá.

Az elnök „húsvéti csodaként” emlegette a katonai mentőakciót, 

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyomozás indult, és bűntetőeljárás elé nézhet az a személy, aki a katonai művelet sikerét veszélyeztetve a hétvégén a médiának információkat szivárogtatott ki a második eltűnt katonáról.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón „közel tökéletes katonai teljesítménynek” nevezte a mentőakciót. Elmondta, hogy 

az F-15-ös legénységének második tagja a Zagrosz-hegység egy hasadékában rejtőzködött mintegy két napon át, 

amíg a mentőegységek megtalálták.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke arról számolt be, hogy a katonai mentőakció húsvét vasárnapján zárult, amikor 50 órával az F-15-ös vadászrepülőgép lezuhanása után annak mindkét tagja baráti területen volt.

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója elmondta, hogy a sikeres mentőakció érdekében több figyelemelterelő műveletet is végrehajtottak, mert 

az iráni hatóságok is nagy erőket mozgósítottak a rejtőzködő amerikai katonák kézre kerítése érdekében, és nagy összegű fejpénzt is kitűztek

 a két napon át iráni területen bujkáló amerikai ezredesre.

Ezt is ajánljuk a témában

Hétfőn 

az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közleményben cáfolta az iráni Iszlám Forradalmi Gárda állítását arról, hogy a USS Tripoli rohamhajó találatot kapott 

és visszahúzódott az Indiai-óceán déli vizeire. A közel-keleti térségért felelős amerikai irányítási törzs bejelentése szerint a partraszállás támogatására is képes hadihajó fedélzetén több ezer katonával változatlanul az Arab-öbölben tartózkodik, és támogatja az amerikai haderő Irán elleni katonai offenzíváját, a Hatalmas Harag Műveletet (Operation Epic Fury).

(MTI)

Nyitókép: ALLISON JOYCE / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

HoldChore
2026. április 07. 15:14
Nehezen hihető ezeknek egyetlen szavuk is már :)
dallas-2
2026. április 07. 14:35
Hogy sírnak az anyabaszó ruszkiszarok a kommentszekcióba :)
Vasalo
2026. április 07. 12:31
Èrdekes arrol nincs hir nincs, hogy a mentöcsapatok 3 helikoptert vesztettek meg talán egy szállitorepülögèpet is, habár az rakétatüzben menekülni kényszerült és saját tüzijátéka mögé bujt - videok szerint.
stormy
2026. április 07. 11:43
estimese. a valóságban 2 c-130-as szállitogéppelk odavittek pár támadó helikoptert, tankolták a blackhawk-okat és létesitette egy támaszpontot 30km.re attol a helytól ahol irán állitolag a dusitott uránt tárolja. a szállítógép ezért kellet hogy a cc 400kg urán elvigye. ez a hely kb 100km-re van attol ahelytől ahogy az ominozus f15-ot lelöttél és a lábán sérült pilóta addig gyalogolt egy nap alatt. namost... a c-130-akat at a nete levö videók szerint már az adouton lelötték erre utal az elgörbült propeller is - >crash land. a rajtautésben részt evp kb 80 embert és a hullákat a c-130-ból a 2 a10, a kis tojás támadó helikopter és pár f15 áran sikerült kimenteni hogy nyoma se legyne az akciónak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!