Károly királlyal hódítanák vissza Trumpot

Trump elkötelezett a háború lezárása mellett: Dolgozunk az orosz helyzeten!
Az elnök arról beszélt egy interjúban, hogy „jó beszélgetéseket” folytat Putyinnal és Zelenszkijjel.
Károly király a merényletkísérlet ellenére sem halasztotta el a látogatást.
Források a Daily Mailnek azt mondták, hogy a brit uralkodó elszántan ragaszkodik ahhoz, hogy „nyugodt maradjon és folytassa a dolgát” annak ellenére, hogy egy merényletkiséret után érkezik a Fehér Házba.
Vasárnap a Buckingham-palota megerősítette, hogy a király és Kamilla királyné „teljesíteni akarják kötelességüket” – várhatóan a tervek szerint érkeznek meg hétfő délután.
A szombati eseményekre való tekintettel azonban sürgős biztonsági felülvizsgálat folyik, és „néhány elem” tekintetében „kisebb operatív módosításokat” hajtanak végre a királyi párt programjában.
Károly és Kamilla a négy napos út során Washington DC-be, New Yorkba és Virginiába látogatnak. A király washingtoni programjának nagy része a Fehér Házban lesz, és a házaspár az elnöki vendégházában, a Blair House-ban száll meg.
Úgy tudni, hogy a királyi pár vasárnap „magánjelleggel” felvette a kapcsolatot az amerikai elnökkel.
A Fox Newsnak nyilatkozva Trump – aki eddig három merényletet élt túl – megerősítette, hogy az állami látogatás a tervek szerint folytatódik.
„Károly király idelátogat. Remek fickó, és alig várjuk. Tényleg fantasztikus ember és nagyszerű képviselő, és bátor”
– mondta az elnök.
Az iráni háború miatt mélypontra kerütek a brit-amerkai kapcsolatok. A kormány abban bízik, hogy a király segíthet ezen, hiszen jó kapcsolatot ápol Trumppal, akit már vendégül látott az Egyesül Királyságban.
Ezt is ajánljuk a témában
