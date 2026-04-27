fehér ház new york károly király daily mail buckingham - palota kamilla

Károly királlyal hódítanák vissza Trumpot

2026. április 27. 15:00

Károly király a merényletkísérlet ellenére sem halasztotta el a látogatást.

Források a Daily Mailnek azt mondták, hogy a brit uralkodó elszántan ragaszkodik ahhoz, hogy „nyugodt maradjon és folytassa a dolgát” annak ellenére, hogy egy merényletkiséret után érkezik a Fehér Házba. 

Vasárnap a Buckingham-palota megerősítette, hogy a király és Kamilla királyné „teljesíteni akarják kötelességüket” – várhatóan a tervek szerint érkeznek meg hétfő délután.

A szombati eseményekre való tekintettel azonban sürgős biztonsági felülvizsgálat folyik, és „néhány elem” tekintetében „kisebb operatív módosításokat” hajtanak végre a királyi párt programjában.

Károly és Kamilla a négy napos út során Washington DC-be, New Yorkba és Virginiába látogatnak. A király washingtoni programjának nagy része a Fehér Házban lesz, és a házaspár az elnöki vendégházában, a Blair House-ban száll meg. 

Úgy tudni, hogy a királyi pár vasárnap „magánjelleggel” felvette a kapcsolatot az amerikai elnökkel.

A Fox Newsnak nyilatkozva Trump – aki eddig három merényletet élt túl – megerősítette, hogy az állami látogatás a tervek szerint folytatódik.

„Károly király idelátogat. Remek fickó, és alig várjuk. Tényleg fantasztikus ember és nagyszerű képviselő, és bátor”

 – mondta az elnök.

Az iráni háború miatt mélypontra kerütek a brit-amerkai kapcsolatok. A kormány abban bízik, hogy a király segíthet ezen, hiszen jó kapcsolatot ápol Trumppal, akit már vendégül látott az Egyesül Királyságban. 

Nyitókép: Aaron Chown / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alfonzo
2026. április 27. 15:50
Az angol király az elnöki vendégházában, a Blair House-ban száll meg. . Ott ahol egyébként Orbán Viktort is elszállásolták. Hol fogják Petit, ha egyszer neadjisten, Amerikába látogat ?
Bi Tang Tomee
2026. április 27. 15:20 Szerkesztve
Ja, csak úgy elmennek látogatóba. Rotschild ügynök ez a Károly nevű fickó... talán még a második neje is. Nem telefontéma, amit el fognak mondani. Hogy Trump is megértse, hogy Oroszországot a saját zsákmányuknak tekintik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!