Trump elkötelezett a háború lezárása mellett: Dolgozunk az orosz helyzeten!

Az elnök arról beszélt egy interjúban, hogy „jó beszélgetéseket” folytat Putyinnal és Zelenszkijjel.
Donald Trump április 26-án kijelentette, hogy „jó beszélgetéseket” folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ukrajnai háború rendezése érdekében.
„Dolgozunk az orosz helyzeten, Oroszország és Ukrajna ügyén, és remélhetőleg sikerrel járunk”
– mondta Trump a Fox Newsnak adott intejúban.
Trump elmondta, hogy nem kívánja elárulni, mikor beszélt utoljára Putyinnal – írja a Straits Times.
„Tényleg beszélgetek vele, és beszélgetek Zelenszkij elnökkel is, és ezek jó beszélgetések”
– mondta, anélkül, hogy megnevezte volna, mikor történt a két vezetővel folytatott telefonbeszélgetés.
„A Putyin elnök és Zelensky elnök közötti gyűlölet nevetséges. Őrültség”
– mondta.
Trump megfogadta, hogy véget vet a háborúnak, de egyelőre nem sikerült rávennie Oroszországot, hogy fejezze be a háborút.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
