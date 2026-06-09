Riasztó számok: a háború teljesen szétverte az ukrán oktatást, a tanárok kétségbeestek

Mint már beszámoltunk róla, az ukrán közoktatás válságának első jelei már a diáklétszám drámai visszaesésében is láthatók voltak. Szerhij Babak, az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke szerint

egyetlen év alatt mintegy 250 ezerrel csökkent az általános és középfokú oktatásban tanulók száma, a 2025/2026-os tanévben pedig már csak körülbelül 3,5 millió diák jár ukrán iskolába.

Különösen súlyos figyelmeztetés, hogy az elsősök száma tavalyhoz képest 314 ezerről 252 ezerre esett vissza, ami egyetlen év alatt 62 ezer fős csökkenést jelent.