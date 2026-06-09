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háború ukrán közoktatás pedagógus diák

Riasztó számok: a háború teljesen szétverte az ukrán oktatást, a tanárok kétségbeestek

2026. június 09. 13:38

Az ukrán közoktatást egyszerre sújtja a háború, a kivándorlás, a születésszám visszaesése, a tanárhiány és a tanulási veszteség, miközben a pedagógusok szerint a motiváció hiánya és a tartós stressz egyre mélyebb nyomot hagy a gyerekek teljesítményén.

2026. június 09. 13:38
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Mint már beszámoltunk róla, az ukrán közoktatás válságának első jelei már a diáklétszám drámai visszaesésében is láthatók voltak. Szerhij Babak, az ukrán parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának elnöke szerint 

egyetlen év alatt mintegy 250 ezerrel csökkent az általános és középfokú oktatásban tanulók száma, a 2025/2026-os tanévben pedig már csak körülbelül 3,5 millió diák jár ukrán iskolába.

Különösen súlyos figyelmeztetés, hogy az elsősök száma tavalyhoz képest 314 ezerről 252 ezerre esett vissza, ami egyetlen év alatt 62 ezer fős csökkenést jelent.

A visszaesés mögött egyszerre áll a születésszám tartós zuhanása és az, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta több millió ukrán család hagyta el az országot. A háború következményei az oktatás szerkezetében is megjelennek: 

több mint 302 ezer ukrán iskolás külföldről, távoktatásban tanul, további több mint 35 ezer diák pedig az Oroszország által megszállt területeken vesz részt valamilyen oktatási formában. 

Mindezt súlyos tanárhiány kíséri, az ellenőrzött iskolák több mint felében betöltetlen pedagógusállások vannak, és csak az intézmények 40 százalékában tanít minden tanár a saját szakképzettségének megfelelő tantárgyat.

 

A tanárok szerint a motivációvesztés a legnagyobb gond

Az ukrán oktatási rendszerben a demográfiai visszaesés mellett egyre látványosabbá válik a tanulmányi teljesítmény romlása is – írta meg a KISZó. A Rakuten Viber és az EdEra tanév végén készített felmérése szerint az ukrán tanárok 91 százaléka úgy látja, hogy 

az elmúlt két évben romlottak a diákok eredményei. 

Bár ez az arány valamivel alacsonyabb a 2024-es hasonló felmérés 95 százalékánál, továbbra is azt mutatja, hogy a pedagógusok elsöprő többsége tartós és széles körű tanulási veszteséget érzékel az iskolákban.

A tanárok nem pusztán benyomások alapján beszélnek romló teljesítményről. 

A felmérés szerint következtetéseiket saját tanórai tapasztalataikra, a kollégákkal folytatott megbeszélésekre, a diákok jegyeinek visszaesésére és a diagnosztikai mérések eredményeire alapozzák. A leggyakrabban említett ok a tanulás iránti motiváció elvesztése volt, amelyet a válaszadók 71 százaléka nevezett meg. 

Szinte ugyanilyen súllyal jelent meg a háború okozta stressz is, erre a tanárok 69 százaléka hivatkozott, míg a hosszan tartó online oktatás következményeit 54 százalék emelte ki.

A pedagógusok szerint az oktatási veszteségek pótlása nem hárítható kizárólag az iskolákra, mert a lemaradás már olyan mértékű, hogy a diákok, a szülők és a tanárok együttműködésére lenne szükség. 

A válaszadók 79,4 százaléka úgy véli, hogy elsősorban maguknak a tanulóknak kell felelősséget vállalniuk a hiányosságok ledolgozásáért, 73,9 százalék a szülők szerepét is kiemelte, 69,2 százalék pedig a pedagógusokat is az érintettek közé sorolta. 

A tanárok jelentős része ugyanakkor már most igyekszik a mindennapi oktatásba beépíteni a felzárkóztatást. A pedagógusok 86 százaléka kiegészítő jelleggel ismétli át a tananyagot a diákokkal, 43 százalék pluszfeladatokat vagy szakirodalmat ajánl, 38 százalék pedig külön foglalkozásokat tart.

A felmérésben részt vevő oktatók a tanulmányi eredmények javítására olyan megoldásokat is megneveztek, amelyek már túlmutatnak az egyes pedagógusok lehetőségein. 

A legtöbben, 85 százalékban, az önálló tanulást támogató nyílt hozzáférésű forrásokat, videóórákat, online kurzusokat és egyéb digitális tananyagokat említették. 

További 37 százalék szerint a tanórák számának növelése is segíthetne a lemaradások csökkentésében. Az ukrán közoktatás előtt így egyszerre áll a feladat, hogy kevesebb diákkal, kevesebb tanárral, háborús környezetben és romló tanulmányi mutatók mellett próbálja fenntartani a működőképességét.

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Nyitókép: Hiroto Sekiguchi / AFP

Összesen 6 komment

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schwabisch2026
2026. június 09. 14:56
Momentán ez érdekel a legkevésbé. Oldják meg. Velünk sem foglalkozni senki, és senki nem akar segíteni, támogatni sem. Amellett van nekünk akkora bajunk 06.12-től, hogy az egyenértékű lesz a tatárjárással!
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alenka
2026. június 09. 14:22
A cseperedő kicsi nácikáknak egy tankönyv kell: Mein Kampf..... Elég... hexahelicene, csatlakozom, igazad van!
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tajoska
2026. június 09. 13:46
Gondolom tiltakoznak a háború folytatása ellen..
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hexahelicene
2026. június 09. 13:45
Senkit ne tévesszen meg az "ukrán gyermekek" kifejezés. Ezek mind banderista kis nácik. Az ukrán faj genetikailag náci.
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