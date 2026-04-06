Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
likvidálás idf akció iráni forradalmi gárda izrael

Izrael likvidálta az iráni különleges egységek vezérét

2026. április 06. 16:12

Miközben a világ a diplomáciai megoldásokat keresi, Izrael katonailag teszi meg azt, amit jónak lát. Precíziós akcióval kiiktatták az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) egyik kulcsfiguráját, aki évek óta a zsidó állam és a nyugati szövetségesek elleni merényletekért felelt.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hivatalos közleményben tudatta a világgal: egy célzott teheráni akció során „likvidálták” Asghar Bagherit. Bagheri 2019 óta állt a Kudsz Erők Különleges Műveleti Egységének élén, és ő volt a felelős az Irán határain túlnyúló titkos katonai műveletekért. 

 

Az izraeli hírszerzés szerint a parancsnok közvetlenül irányította azokat a sejteket, amelyek az elmúlt években izraeli és amerikai állampolgárok ellen terveztek merényleteket világszerte.

 

Stratégiai célpont likvidálása 

Az IDF indoklása szerint Bagheri nem csupán egy adminisztratív vezető volt, hanem a terepen zajló eszkaláció kulcsfigurája. „Parancsnoksága alatt az egység folyamatosan az IDF katonáit célzó műveleteket hajtott végre a szíriai-izraeli határon” – áll a hadsereg közleményében. 

Bagheri kiiktatása így nemcsak szimbolikus győzelem, hanem közvetlen védelmi lépés is a határ menti fenyegetettség csökkentésére.

Sorozatos veszteségek: fogyatkozik az iráni vezérkar

A hétfői nap fekete betűkkel íródik be az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) történelmébe. 

Alig néhány óra eltéréssel Bagheri halálának időpontjával  megérkezett a hír, hogy Madzsid Khademi vezérőrnagyot, az IRGC hírszerzési főnökét is likvidálták.

A konfliktus február végi kirobbanása óta az iráni hadsereg, a Gárda és a Baszidzs félkatonai szervezet soha nem látott veszteségeket szenvedett el. Bagheri a legutóbbi azon magas rangú tisztviselők hosszú sorában, akik az izraeli offenzíva célpontjaivá váltak.

Teherán némaságba burkolózik

Bár az izraeli fél magabiztosan jelentette be a sikeres akciót, Teheránból egyelőre nem érkezett hivatalos reakció vagy megerősítés. 

Ez a fajta válságkommunikáció gyakori az iráni vezetés részéről a súlyos presztízsveszteséggel járó incidensek után. 

Közben a nemzetközi közösség feszülten figyeli, érkezik-e válaszcsapás az iráni fővárost ért támadásra.

Asghar Bagheri és Madzsid Khademi likvidálása nemzetközi diplomáciai vihart is kavart. A hétfői precíziós csapások hírére a világ vezető hatalmai és nemzetközi szervezetei azonnal reagáltak, tartva a konfliktus beláthatatlan eszkalációjától.

Fotó: Abedin Taherkenareh 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. április 06. 22:09
Már nem gyözöm számolni, hány magasrangú vezetöt likvidáltakaz amizraeliek Iránban. Aztán még mindig rakétázzák Izrael városait....
Válasz erre
1
0
astra04
2026. április 06. 21:32
Helyes. Likvidálni kell az összes mocskos fanatikus muzulmán terrorista gecit!
Válasz erre
2
1
Unknown
2026. április 06. 19:02
ha ilyen ügyesek akkor azt magyarázzák meg, hogy mért 150 diák lánnyal kezdték???
Válasz erre
5
1
TomLantos-Intezet-Fidesz
2026. április 06. 18:47
Attól még a világ 90%-a féregnek tartja a cionista agresszorokat, Trump meg tegnap dührohamot kapott a becsődölt akciója miatt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!