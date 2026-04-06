Izrael likvidálta az iráni különleges egységek vezérét

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Miközben a világ a diplomáciai megoldásokat keresi, Izrael katonailag teszi meg azt, amit jónak lát. Precíziós akcióval kiiktatták az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) egyik kulcsfiguráját, aki évek óta a zsidó állam és a nyugati szövetségesek elleni merényletekért felelt.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hivatalos közleményben tudatta a világgal: egy célzott teheráni akció során „likvidálták” Asghar Bagherit. Bagheri 2019 óta állt a Kudsz Erők Különleges Műveleti Egységének élén, és ő volt a felelős az Irán határain túlnyúló titkos katonai műveletekért.
Az izraeli hírszerzés szerint a parancsnok közvetlenül irányította azokat a sejteket, amelyek az elmúlt években izraeli és amerikai állampolgárok ellen terveztek merényleteket világszerte.
Az IDF indoklása szerint Bagheri nem csupán egy adminisztratív vezető volt, hanem a terepen zajló eszkaláció kulcsfigurája. „Parancsnoksága alatt az egység folyamatosan az IDF katonáit célzó műveleteket hajtott végre a szíriai-izraeli határon” – áll a hadsereg közleményében.
Bagheri kiiktatása így nemcsak szimbolikus győzelem, hanem közvetlen védelmi lépés is a határ menti fenyegetettség csökkentésére.
A hétfői nap fekete betűkkel íródik be az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) történelmébe.
Alig néhány óra eltéréssel Bagheri halálának időpontjával megérkezett a hír, hogy Madzsid Khademi vezérőrnagyot, az IRGC hírszerzési főnökét is likvidálták.
A konfliktus február végi kirobbanása óta az iráni hadsereg, a Gárda és a Baszidzs félkatonai szervezet soha nem látott veszteségeket szenvedett el. Bagheri a legutóbbi azon magas rangú tisztviselők hosszú sorában, akik az izraeli offenzíva célpontjaivá váltak.
Bár az izraeli fél magabiztosan jelentette be a sikeres akciót, Teheránból egyelőre nem érkezett hivatalos reakció vagy megerősítés.
Ez a fajta válságkommunikáció gyakori az iráni vezetés részéről a súlyos presztízsveszteséggel járó incidensek után.
Közben a nemzetközi közösség feszülten figyeli, érkezik-e válaszcsapás az iráni fővárost ért támadásra.
Asghar Bagheri és Madzsid Khademi likvidálása nemzetközi diplomáciai vihart is kavart. A hétfői precíziós csapások hírére a világ vezető hatalmai és nemzetközi szervezetei azonnal reagáltak, tartva a konfliktus beláthatatlan eszkalációjától.
