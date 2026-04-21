Iráni helyzet: tankerek áttörték az amerikai blokádot

Az iráni hajóforgalom nem állt le a Perzsa-öböl térségében, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok haditengerészeti műveletekkel próbálja korlátozni a mozgást. A The Telegraph beszámolója szerint több, Iránhoz köthető tanker is sikeresen kijátszotta az amerikai blokádot, és be- illetve kihajózott az iráni kikötőkből.

A hajózási adatokat gyűjtő Lloyd’s List Intelligence szerint adatai alapján április 13. óta – vagyis a blokád bevezetése óta – legalább 26 olajat és gázt szállító hajó haladt át a térségben.

Ez arra utal, hogy a forgalom nem szűnt meg, sőt folyamatos maradt, miközben az amerikai Központi Parancsnokság azt állítja, hogy több hajót visszafordítottak Irán felé. Az iráni állami média kedden arról számolt be, hogy egy tanker haditengerészeti kísérettel átkelt az Arab-tengeren, majd belépett Irán felségvizeire. A hajó végül egy déli kikötőben horgonyzott le, ami szimbolikus jelentőségű lépésnek tekinthető a blokád közepette.