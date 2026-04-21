Iráni helyzet: tankerek áttörték az amerikai blokádot

Trump elengedte a békét Iránnal: „Rengeteg bomba kezd el hullani”
Úgy tűnik, igazi háború jöhet.
A közel-keleti helyzet továbbra is feszült, miközben a tengeri útvonalak körül is fokozódik a nyomás. Az iráni tankerek több alkalommal áttörték az amerikai blokádot, ami megkérdőjelezi a zárlat hatékonyságát. A fejlemények a diplomáciai tárgyalásokat is befolyásolják.
Az iráni hajóforgalom nem állt le a Perzsa-öböl térségében, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok haditengerészeti műveletekkel próbálja korlátozni a mozgást. A The Telegraph beszámolója szerint több, Iránhoz köthető tanker is sikeresen kijátszotta az amerikai blokádot, és be- illetve kihajózott az iráni kikötőkből.
A hajózási adatokat gyűjtő Lloyd’s List Intelligence szerint adatai alapján április 13. óta – vagyis a blokád bevezetése óta – legalább 26 olajat és gázt szállító hajó haladt át a térségben.
Ez arra utal, hogy a forgalom nem szűnt meg, sőt folyamatos maradt, miközben az amerikai Központi Parancsnokság azt állítja, hogy több hajót visszafordítottak Irán felé. Az iráni állami média kedden arról számolt be, hogy egy tanker haditengerészeti kísérettel átkelt az Arab-tengeren, majd belépett Irán felségvizeire. A hajó végül egy déli kikötőben horgonyzott le, ami szimbolikus jelentőségű lépésnek tekinthető a blokád közepette.
Ezzel párhuzamosan az amerikai erők is aktívan fellépnek. A hétvégén lefoglaltak egy iráni teherszállító hajót, amely a blokád áttörésével próbálkozott, miután a gépháza megrongálódott.
Emellett a Pentagon tájékoztatása szerint egy Iránhoz köthető, szankciók alatt álló hajót is ellenőriztek, amely az amerikai álláspont szerint az iráni tevékenységeket támogatta. A rendelkezésre álló adatok szerint több mint tíz, iráni rakományt szállító tanker hagyta el az Ománi-öblöt vagy a Perzsa-öblöt a blokád életbe lépése óta. Bár Washington kiterjesztette műveleteit, hogy ne csak az iráni kikötőket, hanem minden Iránhoz köthető hajót ellenőrizhessen, a gyakorlatban nem sikerült teljesen lezárni a tengeri útvonalakat.
A tengeri incidensek komoly hatással vannak a diplomáciai folyamatokra is. Teherán vezetése egyértelművé tette, hogy nem hajlandó részt venni a tárgyalások következő fordulóján, amíg az Egyesült Államok nem enyhít a blokádon és nem csökkenti követeléseit. Az iráni parlament elnöke, Mohammad Bágher Gálibáf úgy fogalmazott:
Az elmúlt két hétben arra készültünk, hogy új lapokat mutassunk fel a csatatéren.
Hozzátette azt is:
Nem fogadjuk el a tárgyalásokat fenyegetések árnyékában.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Donald Trump jelezte, nem kívánja meghosszabbítani a tűzszünetet, ha nem születik megállapodás. Az amerikai elnök szerint nem valószínű, hogy a fegyvernyugvás fennmarad, és arra is utalt, hogy szükség esetén újraindulhatnak a katonai műveletek.
Közben a Hormuzi-szoros forgalma jelentősen visszaesett, az elmúlt 24 órában mindössze néhány hajó haladt át rajta. Ennek ellenére több tanker – köztük ismeretlen zászló alatt közlekedő hajók – mégis képes volt átkelni, ami azt mutatja, hogy a blokád nem teljesen zárja le a térséget.
A fejlemények azt jelzik, hogy a katonai nyomásgyakorlás és a gazdasági korlátozások ellenére Irán továbbra is képes fenntartani bizonyos szintű tengeri jelenlétet, ami újabb kihívás elé állítja az amerikai stratégiát a térségben.
Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP