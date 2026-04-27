Irán csúcsminisztere landolt Moszkvában, harcba hívhatja Putyin erőit

Abbasz Aragcsi megérkezett Oroszországba, hogy a közel-keleti országnak nyújtott esetleges támogatásról tárgyaljon Putyinnal.
Az Egyesült Államokkal háborúban álló Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi megérkezett Oroszországba, hogy a közel-keleti országnak nyújtott esetleges támogatásról tárgyaljon Putyinnal – írja a Reuters. Donald Trump amerikai elnök mindeközben a konfliktus békés rendezésére buzdította Iránt, mondván:
Ha beszélni akarnak, jöhetnek hozzánk, vagy fel is hívhatnak minket. Tudják, van telefonunk, ráadásul biztonságos vonalak”.
„Pontosan tudják, minek kell szerepelnie a megállapodásban. Ez nagyon egyszerű: nem rendelkezhetnek nukleáris fegyverrel, különben nincs értelme a találkozónak” – tette hozzá az amerikai elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
***