Irán csúcsminisztere landolt Moszkvában, harcba hívhatja Putyin erőit

Az Egyesült Államokkal háborúban álló Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi megérkezett Oroszországba, hogy a közel-keleti országnak nyújtott esetleges támogatásról tárgyaljon Putyinnal – írja a Reuters. Donald Trump amerikai elnök mindeközben a konfliktus békés rendezésére buzdította Iránt, mondván:

Ha beszélni akarnak, jöhetnek hozzánk, vagy fel is hívhatnak minket. Tudják, van telefonunk, ráadásul biztonságos vonalak”.

„Pontosan tudják, minek kell szerepelnie a megállapodásban. Ez nagyon egyszerű: nem rendelkezhetnek nukleáris fegyverrel, különben nincs értelme a találkozónak” – tette hozzá az amerikai elnök.