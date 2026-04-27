04. 27.
hétfő
putyin Aragcsi irán külügyminiszter egyesült államok donald trump oroszország

Irán csúcsminisztere landolt Moszkvában, harcba hívhatja Putyin erőit

2026. április 27. 11:05

Abbasz Aragcsi megérkezett Oroszországba, hogy a közel-keleti országnak nyújtott esetleges támogatásról tárgyaljon Putyinnal.

2026. április 27. 11:05
Az Egyesült Államokkal háborúban álló Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi megérkezett Oroszországba, hogy a közel-keleti országnak nyújtott esetleges támogatásról tárgyaljon Putyinnal – írja a Reuters. Donald Trump amerikai elnök mindeközben a konfliktus békés rendezésére buzdította Iránt, mondván: 

Ha beszélni akarnak, jöhetnek hozzánk, vagy fel is hívhatnak minket. Tudják, van telefonunk, ráadásul biztonságos vonalak”.

„Pontosan tudják, minek kell szerepelnie a megállapodásban. Ez nagyon egyszerű: nem rendelkezhetnek nukleáris fegyverrel, különben nincs értelme a találkozónak” – tette hozzá az amerikai elnök.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Syr Wullam
2026. április 27. 12:39
"Tudják, van telefonunk, ráadásul biztonságos vonalak." Lavrov does not approve this message. 😁😁😁
akitiosz
2026. április 27. 12:36
Irán tudja, hogy mikor merre jár az amerikai flotta és légierő. Oroszország megosztja a hírszerzési adatokat Iránnal a háború kezdete óta. Kölcsönkenyér visszajár, Ukrajna is a NATO adataira támaszkodva harcol.
akitiosz
2026. április 27. 12:33
A csecsen különleges erőket már régen kivonták az ukrajnai háborúból és iráni bevetésre készítették fel, hogy növeljék az orosz elnök mozgásterét.
gyzoltan-2
2026. április 27. 11:54
"Irán csúcsminisztere landolt Moszkvában, harcba hívhatja Putyin erőit" Izrael az USA agressziója csak elérte célját! -amint várható volt, a Világháború provokált eszkalációja bekövetkezett, úgy vélem..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!