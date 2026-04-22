aszim munir sehbaz sarif irán tűzszünet egyesült államok donald trump pakisztán

Ilyet se sűrűn látunk: az Egyesült Államok pakisztáni kérésre hosszabbítja meg a tűzszünetet Iránban

2026. április 22. 06:03

Pengeélen táncol Irán, a válaszukra vár Trump.

2026. április 22. 06:03
Az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet Iránnal fennálló konfliktusában pakisztáni kérésre – jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

„Tekintettel arra, hogy nem meglepő módon az iráni kormány súlyosan megosztott, Aszim Munir tábornagy (pakisztáni vezérkari főnök) és Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök arra kértek minket, hogy függesszük fel Irán elleni támadásunkat mindaddig, amíg vezetőik és képviselőik egységes javaslatot nem tudnak előterjeszteni. Ezért

 utasítottam a hadseregünket, hogy folytassa a (Hormuzi-szorosra vonatkozó) blokádot, és minden más tekintetben maradjon készenlétben

 és cselekvésre kész állapotban, és meghosszabbítom a fegyverszünetet mindaddig, amíg javaslatukat benyújtják, és az egyeztetések ilyen, vagy olyan módon lezárulnak” – írta az amerikai elnök.

A pakisztáni miniszterelnök üdvözölte a fejleményeket és köszönetet is mondott Trumpnak az eredetileg szerdán lejáró kéthetes tűzszünet meghosszabbításáért.

„Őszintén remélem, hogy mindkét fél továbbra is be fogja tartani a tűzszünetet és képesek lesznek egy átfogó +békemegállapodást+ kötni a konfliktus végleges lezárását szolgáló, Iszlámábádban tervezett második tárgyalási fordulón” – írta Sarif az X-en.

Egyelőre nem tudni, hogy Izrael betartja-e a tűzszünetet, ahogyan azt korábban tette. 

Irán részéről sem érkezett egyelőre hivatalos válasz.

Amerikai sajtóértesülések szerint a JD Vance alelnök vezette amerikai küldöttség keddi indulását elhalasztották, s a teheráni vezetés sem erősítette meg hivatalosan, hogy részt vesz-e a további iszlámábádi béketárgyalásokon.

Az iráni félhivatalos Tasznim hírügynökség korábban arról számolt be, hogy 

az iráni delegáció sem utazott még el Pakisztánba a tárgyalásokra, 

mondván, hogy az Egyesült Államok nem állt el a „túlzott követelésektől”, és hogy nem történt érdemi előrelépés. Közölték azt is, hogy ilyen körülmények között időpocsékolás lenne a tárgyalásokon való részvétel.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Szohail Sahzad

Himiko
2026. április 22. 06:38
Fogy az idő "A Hadhatósági Határozat (1973) értelmében, ha az amerikai elnök a Kongresszus előzetes jóváhagyása nélkül katonai erőt vet be ellenségeskedésekbe, 60 napon belül köteles a csapatokat kivonni . Az elnök kérhet egy egyszeri, 30 napos meghosszabbítást, de kizárólag a biztonságos kivonás céljából. Első katonai akciók: 2026. február 28. (csapások Irán nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjai ellen) Hivatalos értesítés a Kongresszusnak: 2026. március 2. A Trump nevével fémjelzett 60 napos időszak egy kemény jogi határidő, amely a közelgő alkotmányos és politikai válság lehetőségét hordozza magában. A következő napokban, különösen április 28. és május 1. környékén, nagyon fontos lesz figyelni a washingtoni eseményeket, mivel a döntés - legyen az kivonulás, felhatalmazás (kongresszus által) vagy törvénysértés - alapvetően határozza meg az Egyesült Államok következő lépéseit a Közel-Keleten."
Farkasvölgyi
•••
2026. április 22. 06:20 Szerkesztve
Kína a jelentések szerint három hadihajót – a Tangshan rombolót, a Daqing fregattot és a Taihu ellátóhajót – vetett be az Ádeni-öbölből az Ománi-öbölbe, hogy kereskedelmi hajóit átkísérjék az amerikai blokádon. Pekingnek közvetlen érdeke fűződik az iráni olajszállítás fenntartásához és a normális öböl-menti hajózás helyreállításához. A kínai haditengerészeti eszközökkel való szembenézés sokkal kockázatosabb Washington számára, mint a fegyvertelen tankerek elfogása.
