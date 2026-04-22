Ilyet se sűrűn látunk: az Egyesült Államok pakisztáni kérésre hosszabbítja meg a tűzszünetet Iránban

A pakisztáni miniszterelnök üdvözölte a fejleményeket és köszönetet is mondott Trumpnak az eredetileg szerdán lejáró kéthetes tűzszünet meghosszabbításáért.

„Őszintén remélem, hogy mindkét fél továbbra is be fogja tartani a tűzszünetet és képesek lesznek egy átfogó +békemegállapodást+ kötni a konfliktus végleges lezárását szolgáló, Iszlámábádban tervezett második tárgyalási fordulón” – írta Sarif az X-en.

Egyelőre nem tudni, hogy Izrael betartja-e a tűzszünetet, ahogyan azt korábban tette.

Irán részéről sem érkezett egyelőre hivatalos válasz.

Amerikai sajtóértesülések szerint a JD Vance alelnök vezette amerikai küldöttség keddi indulását elhalasztották, s a teheráni vezetés sem erősítette meg hivatalosan, hogy részt vesz-e a további iszlámábádi béketárgyalásokon.