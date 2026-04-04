Halálos támadás érte az iráni atomerőművet: ez már az oroszoknak is sok volt, azonnal megszólaltak

Világos üzenet: 48 órát adott Trump, különben a „pokol fog Iránra szabadulni”
Az USA elnöke minden korábbinál hatalmasabb katonai csapásokat helyezett kilátásba.
Az oroszok által üzemeltetett létesítménynél meghalt biztonsági őr iráni állampolgár volt.
Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette, a lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet. A háború kezdete – február 28. óta – ez volt a negyedik alkalom, hogy célba vették Irán egyetlen atomerőművét.
Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint a lövedék egy kerítésbe csapódott be a létesítmény közelében, az erőmű fő épületei nem rongálódtak meg. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon közölte, hogy az iráni hatóságok tájékoztatták a támadásról.
A NAÜ szerint nem jelentették a sugárzási szint emelkedését.
Az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartásán őrködő, bécsi székhelyű szakosított szervezetének főigazgatója, Rafael Grossi mély megdöbbenését fejezte ki az incidens miatt, hangsúlyozva, hogy atomerőművek vagy a környékük ellen „soha nem szabad támadni”. Figyelmeztetett, hogy a melléképületben létfontosságú biztonsági felszereléseket is tárolhattak.
Grossi ismételten emlékeztetett a nukleáris létesítmények épsége és biztonsága fontosságára, és a lehető legnagyobb katonai önmérsékletet szorgalmazott egy nukleáris baleset elkerülése érdekében.
Az erőmű a Perzsa-öböl partján, Teherántól mintegy 760 kilométerre délre fekszik. Az orosz Roszatom jelenleg építi a második energiablokkot a 2011 óta működő létesítményben.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint szombaton közölte, hogy az oroszok által üzemeltetett busehri erőműnél meghalt biztonsági őr iráni állampolgár volt, nem pedig orosz. A teheráni orosz nagykövetséget szombaton tájékoztatták, hogy az incidensnek nem volt orosz áldozata.
Lihacsov csütörtökön bejelentette, hogy az erőmű evakuálási tervének végső szakaszát a jövő héten valósítják meg, és tűzszünetre szólítanak fel a konfliktusban érintett valamennyi felet. Szombaton viszont közölte, hogy haladéktalanul megkezdik a műveletet, amely a támadás után húsz perccel meg is indult. Lihacsov közlése szerint a buszok 198 emberrel indultak útnak az erőműből az iráni-örmény határ irányába.
Oroszország a héten közölte, hogy az evakuálás ellenére az egyes energiablokk továbbra is üzemelni fog önkéntes személyzettel és helyi munkásokkal. Normális körülmények között az erőmű hatszáz dolgozóval üzemel.
A Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint légicsapásokat intéztek a Kuzesztán tartományban található bandar-i-mahsahri petrolkémiai övezet ellen is. A hírügynökség a városi kormányzó hivatalára hivatkozva arról számolt be, hogy három támadás történt és nagy detonációk hallatszottak.
(MTI)
