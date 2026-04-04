Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
roszatom iráni atomenergia szervezet iráni biztonsági őr

Halálos támadás érte az iráni atomerőművet: ez már az oroszoknak is sok volt, azonnal megszólaltak

2026. április 04. 20:42

Az oroszok által üzemeltetett létesítménynél meghalt biztonsági őr iráni állampolgár volt.

2026. április 04. 20:42
Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette, a lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet. A háború kezdete – február 28. óta – ez volt a negyedik alkalom, hogy célba vették Irán egyetlen atomerőművét.

Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint a lövedék egy kerítésbe csapódott be a létesítmény közelében, az erőmű fő épületei nem rongálódtak meg. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon közölte, hogy az iráni hatóságok tájékoztatták a támadásról.

A NAÜ szerint nem jelentették a sugárzási szint emelkedését. 

Az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartásán őrködő, bécsi székhelyű szakosított szervezetének főigazgatója, Rafael Grossi mély megdöbbenését fejezte ki az incidens miatt, hangsúlyozva, hogy atomerőművek vagy a környékük ellen „soha nem szabad támadni”. Figyelmeztetett, hogy a melléképületben létfontosságú biztonsági felszereléseket is tárolhattak. 

Grossi ismételten emlékeztetett a nukleáris létesítmények épsége és biztonsága fontosságára, és a lehető legnagyobb katonai önmérsékletet szorgalmazott egy nukleáris baleset elkerülése érdekében. 

Az erőmű a Perzsa-öböl partján, Teherántól mintegy 760 kilométerre délre fekszik. Az orosz Roszatom jelenleg építi a második energiablokkot a 2011 óta működő létesítményben. 

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint szombaton közölte, hogy az oroszok által üzemeltetett busehri erőműnél meghalt biztonsági őr iráni állampolgár volt, nem pedig orosz. A teheráni orosz nagykövetséget szombaton tájékoztatták, hogy az incidensnek nem volt orosz áldozata. 

Lihacsov csütörtökön bejelentette, hogy az erőmű evakuálási tervének végső szakaszát a jövő héten valósítják meg, és tűzszünetre szólítanak fel a konfliktusban érintett valamennyi felet. Szombaton viszont közölte, hogy haladéktalanul megkezdik a műveletet, amely a támadás után húsz perccel meg is indult. Lihacsov közlése szerint a buszok 198 emberrel indultak útnak az erőműből az iráni-örmény határ irányába. 

Oroszország a héten közölte, hogy az evakuálás ellenére az egyes energiablokk továbbra is üzemelni fog önkéntes személyzettel és helyi munkásokkal. Normális körülmények között az erőmű hatszáz dolgozóval üzemel. 

A Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint légicsapásokat intéztek a Kuzesztán tartományban található bandar-i-mahsahri petrolkémiai övezet ellen is. A hírügynökség a városi kormányzó hivatalára hivatkozva arról számolt be, hogy három támadás történt és nagy detonációk hallatszottak.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 05. 09:03
A kerítést? Pontatlanok azok a Sahed drónok?
Válasz erre
0
3
zsocc44
2026. április 05. 08:38
Gyerekek egy írástudót kellene alkalmazni! Segítek: Az iráni atomerőmű elleni támadásban egy őr életét vesztette…
Válasz erre
4
0
goldie-2
2026. április 05. 08:29
Ez csak kacsa lehet, hiszen a kese a béke szószólója.
Válasz erre
1
2
counter-revolution
2026. április 05. 07:33
A zsidók semmit nem változtak Jézus megölése óta.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!