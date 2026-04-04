Halálos támadás érte az iráni atomerőművet: ez már az oroszoknak is sok volt, azonnal megszólaltak

Grossi ismételten emlékeztetett a nukleáris létesítmények épsége és biztonsága fontosságára, és a lehető legnagyobb katonai önmérsékletet szorgalmazott egy nukleáris baleset elkerülése érdekében.

Az erőmű a Perzsa-öböl partján, Teherántól mintegy 760 kilométerre délre fekszik. Az orosz Roszatom jelenleg építi a második energiablokkot a 2011 óta működő létesítményben.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentése szerint szombaton közölte, hogy az oroszok által üzemeltetett busehri erőműnél meghalt biztonsági őr iráni állampolgár volt, nem pedig orosz. A teheráni orosz nagykövetséget szombaton tájékoztatták, hogy az incidensnek nem volt orosz áldozata.

Lihacsov csütörtökön bejelentette, hogy az erőmű evakuálási tervének végső szakaszát a jövő héten valósítják meg, és tűzszünetre szólítanak fel a konfliktusban érintett valamennyi felet. Szombaton viszont közölte, hogy haladéktalanul megkezdik a műveletet, amely a támadás után húsz perccel meg is indult. Lihacsov közlése szerint a buszok 198 emberrel indultak útnak az erőműből az iráni-örmény határ irányába.

Oroszország a héten közölte, hogy az evakuálás ellenére az egyes energiablokk továbbra is üzemelni fog önkéntes személyzettel és helyi munkásokkal. Normális körülmények között az erőmű hatszáz dolgozóval üzemel.