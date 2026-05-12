Ismét üzentek az oroszok: váratlan részlet derült ki a Paks II projekt folytatásáról

Az akkuyui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks II projekt kivitelezésébe – jelentette ki Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője kedden Jakartában újságíróknak nyilatkozva.

Lihacsov szerint a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban, ahol a kivitelezés különböző szakaszaiban a munkák akár 30–40 százalékát helyi cégek végzik el. Hozzátette: az atomerőmű-építéseknél tapasztalatot szerzett szakemberek később más nemzetközi projektekben is részt vesznek. Példaként említette, hogy fehérorosz cégek dolgoznak a bangladesi építkezésen is.