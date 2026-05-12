Ismét üzentek az oroszok: váratlan részlet derült ki a Paks II projekt folytatásáról

Megüzenték az oroszok Kapitány Istvánnak: ez lesz Paks II sorsa
A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.
Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője meglepő bejeletést tett.
Az akkuyui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a Paks II projekt kivitelezésébe – jelentette ki Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezetője kedden Jakartában újságíróknak nyilatkozva.
Lihacsov szerint a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban, ahol a kivitelezés különböző szakaszaiban a munkák akár 30–40 százalékát helyi cégek végzik el. Hozzátette: az atomerőmű-építéseknél tapasztalatot szerzett szakemberek később más nemzetközi projektekben is részt vesznek. Példaként említette, hogy fehérorosz cégek dolgoznak a bangladesi építkezésen is.
„Azt tervezzük, hogy török partnereket vonunk be a magyarországi építkezésbe”
– hangsúlyozta Lihacsov a RIA Novosztyi beszámolója szerint.
A Roszatom vezérigazgatóját kedden fogadta Prabowo Subianto indonéz elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.
(MTI)
Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP