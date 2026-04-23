Vizsgálatot rendeltek el több tudós titokzatos halála miatt

Az amerikai hatóságok egyre több, nehezen magyarázható esetet vizsgálnak az elmúlt évekből. A halálok és eltűnések sorozata miatt az FBI és a Kongresszus is vizsgálatot indított, amelynek célja, hogy kiderüljön, puszta véletlenről vagy összefüggő eseménysorról van-e szó.
Az amerikai hatóságok egyre komolyabb erőkkel vizsgálják több tudós halála és eltűnése közötti lehetséges összefüggéseket, miután az elmúlt években legalább tíz, nukleáris és űrkutatási programokhoz köthető személy sorsa vált rejtélyessé – számolt be róla a CNN. Az esetek között szerepel lelőtt professzor, eltűnt mérnök és olyan kutató is, akinek halálának körülményei máig nem tisztázottak.
Az FBI közlése szerint ők koordinálják a vizsgálatot, amelynek célja, hogy kiderüljön, van-e összefüggés az eltűnt és elhunyt tudósok esetei között. A nyomozásban több szövetségi szerv, köztük az Energiaügyi és a Védelmi Minisztérium, valamint állami és helyi hatóságok is részt vesznek. Eközben a republikánus vezetésű Képviselőházi Felügyeleti Bizottság is vizsgálatot indított, mert szerintük az esetek akár egy komolyabb, aggasztó összefüggés lehetőségét is felvetik.
A bizottság több szervtől – köztük az FBI-tól, a Védelmi Minisztériumtól, az Energiaügyi Minisztériumtól és a NASA-tól – kért tájékoztatást.
A Pentagon közölte, hogy közvetlenül válaszol a bizottságnak, míg az Energiaügyi Minisztérium a Fehér Házhoz irányította a kérdéseket. A NASA közlése szerint együttműködik az illetékes ügynökségekkel, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy jelenleg semmi nem utal arra, hogy a NASA-hoz kapcsolódóan nemzetbiztonsági fenyegetés állna fenn.
A vizsgálatokba a Fehér Ház is bekapcsolódott. Donald Trump elnök komoly ügyként beszélt a történtekről, ugyanakkor jelezte, bízik abban, hogy nincs szó összefüggő eseménysorról.
Karoline Leavitt szóvivő szerint a kormány minden érintett hatósággal együtt dolgozik, és teljes körűen igyekeznek feltárni az esetek közötti esetleges kapcsolatokat. A politikai térben azonban eltérő értékelések születtek. James Comer republikánus képviselő szerint kevéssé hihető, hogy puszta véletlenről lenne szó, ezért az ügyet nemzetbiztonsági kockázatként kezelik. Ezzel szemben a demokrata James Walkinshaw úgy látja, bár a vizsgálat indokolt, nem feltétlenül áll összehangolt háttér a történtek mögött, hiszen az Egyesült Államokban rendkívül sok nukleáris szakember dolgozik.
A történetek láncolata 2023-ban kezdődött Michael David Hicks halálával, aki közel 25 éven át dolgozott a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatóközpontjában. Az 59 éves tudós halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Lánya szerint apja egészségügyi problémákkal küzdött, és nem érti, miért kapcsolják össze az esetet más tudósok halálával.
Azóta több, a JPL-hez köthető személy is meghalt vagy eltűnt. Frank Maiwald 2024-ben halt meg Los Angelesben, míg Monica Reza, a NASA labor egyik vezetője 2025 júniusában tűnt el egy erdei túra során. Eltűnt William Neil McCasland nyugalmazott légierő-tábornok is, aki 2025 februárjában hagyta el otthonát Új-Mexikóban, hátrahagyva telefonját és személyes tárgyait. A férfi korábban a Pentagon egyik legfejlettebb kutatási programjában vett részt, eltűnésének okát azonban hónapokkal később sem sikerült tisztázni. A felesége határozottan visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint férje eltűnése a munkájával vagy a roswelli incidenshez köthető elméletekkel állna kapcsolatban, és ironikusan utalt rá, hogy semmiféle különös jelenséget nem észleltek a környéken.
Két másik eltűnt személy, Melissa Casias és Anthony Chavez a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban dolgozott. Casias 2025 júniusában tűnt el, miután egy autópálya mentén látták utoljára, míg Chavez esetében sem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, annak ellenére, hogy kiterjedt keresést folytattak. A halálesetek között is akadnak figyelemre méltó esetek. Nuno F.G. Loureiro MIT-professzort 2025 decemberében lőtték le otthona közelében, egy olyan támadás során, amelyben mások is életüket vesztették. Carl Grillmair asztrofizikust 2024 februárjában gyilkolták meg Los Angeles közelében, az elkövetőt elfogták, de nem ismerték egymást.
Matthew James Sullivan, az amerikai légierő egykori hírszerzési tisztje 2024-ben halt meg, mielőtt tanúskodhatott volna egy UFO-kkal kapcsolatos ügyben. Egy republikánus képviselő szerint öngyilkosság történt, de az esetet gyanúsnak nevezte. Amy Eskridge, az Institute for Exotic Science társalapítója 2022-ben hunyt el. Családja hangsúlyozta, hogy krónikus fájdalmakkal küzdött, és úgy fogalmaztak: „az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a tudósok is meghalnak, és nem kellene ezt túlmisztifikálni”.
A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy van-e bármilyen kapcsolat az esetek között, beleértve a titkos információkhoz való hozzáférést vagy esetleges külföldi szereplők érintettségét. Az FBI igazgatója szerint ha bármilyen „rosszindulatú tevékenységre vagy összeesküvésre” utaló nyomot találnak, megteszik a szükséges lépéseket.
Nyitókép: Oliver Contreras / AFP