Vizsgálatot rendeltek el több tudós titokzatos halála miatt

Karoline Leavitt szóvivő szerint a kormány minden érintett hatósággal együtt dolgozik, és teljes körűen igyekeznek feltárni az esetek közötti esetleges kapcsolatokat. A politikai térben azonban eltérő értékelések születtek. James Comer republikánus képviselő szerint kevéssé hihető, hogy puszta véletlenről lenne szó, ezért az ügyet nemzetbiztonsági kockázatként kezelik. Ezzel szemben a demokrata James Walkinshaw úgy látja, bár a vizsgálat indokolt, nem feltétlenül áll összehangolt háttér a történtek mögött, hiszen az Egyesült Államokban rendkívül sok nukleáris szakember dolgozik.

Eltérő történetek, mégis közös halálok és eltűnések

A történetek láncolata 2023-ban kezdődött Michael David Hicks halálával, aki közel 25 éven át dolgozott a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatóközpontjában. Az 59 éves tudós halálának okát nem hozták nyilvánosságra. Lánya szerint apja egészségügyi problémákkal küzdött, és nem érti, miért kapcsolják össze az esetet más tudósok halálával.

Azóta több, a JPL-hez köthető személy is meghalt vagy eltűnt. Frank Maiwald 2024-ben halt meg Los Angelesben, míg Monica Reza, a NASA labor egyik vezetője 2025 júniusában tűnt el egy erdei túra során. Eltűnt William Neil McCasland nyugalmazott légierő-tábornok is, aki 2025 februárjában hagyta el otthonát Új-Mexikóban, hátrahagyva telefonját és személyes tárgyait. A férfi korábban a Pentagon egyik legfejlettebb kutatási programjában vett részt, eltűnésének okát azonban hónapokkal később sem sikerült tisztázni. A felesége határozottan visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint férje eltűnése a munkájával vagy a roswelli incidenshez köthető elméletekkel állna kapcsolatban, és ironikusan utalt rá, hogy semmiféle különös jelenséget nem észleltek a környéken.

Két másik eltűnt személy, Melissa Casias és Anthony Chavez a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban dolgozott. Casias 2025 júniusában tűnt el, miután egy autópálya mentén látták utoljára, míg Chavez esetében sem találtak idegenkezűségre utaló jeleket, annak ellenére, hogy kiterjedt keresést folytattak. A halálesetek között is akadnak figyelemre méltó esetek. Nuno F.G. Loureiro MIT-professzort 2025 decemberében lőtték le otthona közelében, egy olyan támadás során, amelyben mások is életüket vesztették. Carl Grillmair asztrofizikust 2024 februárjában gyilkolták meg Los Angeles közelében, az elkövetőt elfogták, de nem ismerték egymást.