Nem csak a fronton küzdenek az életükért az ukránok: igazoltatás közben késelték meg a toborzótisztet
A parancsnokság szerint az ilyen jellegű támadások nemcsak törvénysértők, hanem az ország védelmi képességeit is gyengítik.
Menekülne az ukrán elnök a jövő elől.
A United24 arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentést tett: Ukrajna eszerint „kész leállítani” az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország is hasonló lépést tesz.
A kölcsönös tűzszüneti javaslatot már eljuttatták Moszkvába amerikai közvetítéssel,
annak ellenére, hogy a korábbi hasonló kezdeményezések nem vezettek eredményre.
Zelenszkij úgy véli, Oroszország addig nem érdekelt a békében, amíg képes folytatni a háborút, ezért
a nemzetközi nyomás fokozását sürgeti az atomhatalom ellen.
Kifejtette, hogy Ukrajna új biztonsági megállapodásokon dolgozik, és „nyitott az együttműködésre a szuverenitását tiszteletben tartó partnerekkel”.
Az ukrán elnök olyan kijelentéseket is tett, és olyan féligazságokat hangoztatott, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, nyilván a saját szorult helyzete miatt. Többek között azt mondta, hogy „Ukrajna növekvő katonai képességei kezdik csökkenteni az orosz fölényt, miközben célzott csapásokat mér az orosz energiaszektorra”.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
