volodimir zelenszkij tűzszünet orosz-ukrán háború oroszország

Ez valami új: Zelenszkij ajánlatot tett Putyinnak

2026. április 07. 06:59

Menekülne az ukrán elnök a jövő elől.

2026. április 07. 06:59
null

A United24 arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentést tett: Ukrajna eszerint „kész leállítani” az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország is hasonló lépést tesz. 

A kölcsönös tűzszüneti javaslatot már eljuttatták Moszkvába amerikai közvetítéssel,

 annak ellenére, hogy a korábbi hasonló kezdeményezések nem vezettek eredményre.

Zelenszkij úgy véli, Oroszország addig nem érdekelt a békében, amíg képes folytatni a háborút, ezért

 a nemzetközi nyomás fokozását sürgeti az atomhatalom ellen. 

Kifejtette, hogy Ukrajna új biztonsági megállapodásokon dolgozik, és „nyitott az együttműködésre a szuverenitását tiszteletben tartó partnerekkel”.

Az ukrán elnök olyan kijelentéseket is tett, és olyan féligazságokat hangoztatott, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, nyilván a saját szorult helyzete miatt. Többek között azt mondta, hogy „Ukrajna növekvő katonai képességei kezdik csökkenteni az orosz fölényt, miközben célzott csapásokat mér az orosz energiaszektorra”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Élő Éva
2026. április 07. 15:45
Talán kezdi kapizsgálni, hogy nem Magyarország az, aki megakadályozza a nagyszerű győzelmi tervet. Ha az USA kilép a NATO-ból, vagy csak háttérbe vonul, más frontokat sorol előbbre, az EU kétszer is meggondolja, hogy fegyveres konfliktusba keveredjen, ilyen kiszámíthatatlan körülmények között. Főleg hogy minden fontos iparág mennyire függ a globális, elsősorban kínai beszállítóktól. Magyar ország csak felmérte a realitásokat, Az orosz-kínai tandem túl nagy falat lesz.
csulak
2026. április 07. 12:46
az ukran mindig hazudik !
cinkegolyó
•••
2026. április 07. 10:01 Szerkesztve
Egy szavát sem lehet elhinni Zselének, addig nem lesz nyugalom és béke, ameddig ez el nem takarodik.
kbexxx
2026. április 07. 09:06
Állom világban él az oroszok igazán még csak el sem kezdték a háborút nem volt hadüzenet sem...ez még Mindig különleges katonai tevékenység. Ami a felörlő Taktikat alkalmazva eredményes.pl zselé és eu idegeit, Pénz eszközeit , gazdaságát tekintve biztossan .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!