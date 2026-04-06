Nem csak a fronton küzdenek az életükért az ukránok: igazoltatás közben késelték meg a toborzótisztet

Késes támadás történt Harkivban április 6-án: egy toborzótisztet sebesített meg egy civil férfi, miközben a katonák a hadkötelesek értesítését végezték. Az igazoltatás során kialakult konfliktus hevében a támadó hasba szúrta a katonát, akit súlyos sérüléssel azonnal kórházba szállítottak – írja a Kárpáthír.

Az elkövető a támadást követően elmenekült a helyszínről, a rendőrség azonban rövid időn belül azonosította, majd elfogta és őrizetbe vette a gyanúsítottat.