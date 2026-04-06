Nem csak a fronton küzdenek az életükért az ukránok: igazoltatás közben késelték meg a toborzótisztet

Új szintre kapcsoltak a kényszersorozások Ukrajnában: mindenkire rárúgják az ajtót, de már legalább a látszatra adnak
A kormány új módszerrel venné elejét a törvénytelenségeknek, de a lépés inkább kétségbeesettnek tűnik.
A parancsnokság szerint az ilyen jellegű támadások nemcsak törvénysértők, hanem az ország védelmi képességeit is gyengítik.
Késes támadás történt Harkivban április 6-án: egy toborzótisztet sebesített meg egy civil férfi, miközben a katonák a hadkötelesek értesítését végezték. Az igazoltatás során kialakult konfliktus hevében a támadó hasba szúrta a katonát, akit súlyos sérüléssel azonnal kórházba szállítottak – írja a Kárpáthír.
Az elkövető a támadást követően elmenekült a helyszínről, a rendőrség azonban rövid időn belül azonosította, majd elfogta és őrizetbe vette a gyanúsítottat.
A Harkivi Területi Toborzóközpont (TCK) közleményében hangsúlyozta: a mozgósításban részt vevő tisztviselők szolgálat közben hivatalos személynek minősülnek, így a velük szembeni erőszak és ellenállás súlyos jogi következményeket von maga után. A parancsnokság szerint az ilyen jellegű támadások nemcsak törvénysértők, hanem az ország védelmi képességeit is gyengítik.
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan
A kormány új módszerrel venné elejét a törvénytelenségeknek, de a lépés inkább kétségbeesettnek tűnik.