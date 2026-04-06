04. 07.
kedd
04. 07.
kedd
harkiv tck harkivi területi toborzóközpont sorozás ukrajna

Nem csak a fronton küzdenek az életükért az ukránok: igazoltatás közben késelték meg a toborzótisztet

2026. április 06. 18:10

A parancsnokság szerint az ilyen jellegű támadások nemcsak törvénysértők, hanem az ország védelmi képességeit is gyengítik.

2026. április 06. 18:10
Késes támadás történt Harkivban április 6-án: egy toborzótisztet sebesített meg egy civil férfi, miközben a katonák a hadkötelesek értesítését végezték. Az igazoltatás során kialakult konfliktus hevében a támadó hasba szúrta a katonát, akit súlyos sérüléssel azonnal kórházba szállítottak – írja a Kárpáthír

Az elkövető a támadást követően elmenekült a helyszínről, a rendőrség azonban rövid időn belül azonosította, majd elfogta és őrizetbe vette a gyanúsítottat.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A Harkivi Területi Toborzóközpont (TCK) közleményében hangsúlyozta: a mozgósításban részt vevő tisztviselők szolgálat közben hivatalos személynek minősülnek, így a velük szembeni erőszak és ellenállás súlyos jogi következményeket von maga után. A parancsnokság szerint az ilyen jellegű támadások nemcsak törvénysértők, hanem az ország védelmi képességeit is gyengítik.

 

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan


 

Ezt is ajánljuk a témában

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. április 06. 23:38
Valahogy nem tudom sajnálni...
vandras-2
2026. április 06. 21:11
Disznóvágás volt .
Welszibard
2026. április 06. 21:10
Ez már a banderista ukrán rezsim utolsó rúgásait jelenti. Adja Isten, hogy a szerencsétlen átvert ukrán nép megszabaduljon végre legújabb kori és legrafináltabb zsarnokaitól, amit Zelelenszkij-féle bábkormány jelent.
Csigorin
2026. április 06. 21:01
Onvedelem, a koborkutya is akit elaltatasra el akar hurcolni a sinter, megharapja azt, akirol tudja hogy halalra szanja.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!