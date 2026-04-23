Berlin és Párizs már az „Amerika nélküli” korszakra készül

Miután Trump korábban váratlanul felvetette a dán fennhatóságú sziget megvásárlását, majd az európai szövetségesek vonakodása miatt az iráni háborús tervek támogatásától, nyíltan beszélni kezdett az amerikai csapatok kivonásáról, Berlinben úgy érzik, hogy az amerikai biztonsági garancia többé nem megkérdőjelezhetetlen.

A színfalak mögött zajló egyeztetések már nem csupán elméleti síkon mozognak. A The Wall Street Journal beszámolói szerint az európai tisztviselők konkrét technikai és vezetési megoldásokon dolgoznak.

A cél egy olyan hiteles elrettentő erő kiépítése – beleértve a nukleáris kapacitásokat is, amely Moszkva számára is egyértelmű üzenetet küld.

A tervezők asztalán olyan gyakorlati kérdések fekszenek, mint a NATO lég- és rakétavédelmi rendszereinek átvétele, a Baltikum és Lengyelország felé vezető katonai folyosók biztosítása, vagy éppen az amerikai tisztek helyettesítése a parancsnoki láncban.

Bár a megbeszélések résztvevői hangsúlyozzák, hogy a „európai NATO” nem a meglévő szövetség riválisa, hanem annak túlélési záloga, a feladat óriási. A tervek sikeréhez nemcsak technológiai fejlesztésekre, hanem az erőforrások drasztikus növelésére is szükség van.