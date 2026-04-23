Berlin és Párizs már az „Amerika nélküli” korszakra készül

Úgy vélte, hogy bár „a kezdeményezés, ami erősíti az európai védelmet, az jó”, és önmagában véve ez egy üdvözlendő folyamat, a politikai kommunikációt torzítják a túlzó félelmek.
Szerinte a közbeszédben megjelenő riogatás, miszerint az Egyesült Államok teljesen magára hagyná a kontinenst, nem reális:
„az, hogy Trump kilépne a NATO-ból, az abszolút egy túlgondolt dolog.” Ugyanakkor elismerte a geopolitikai hangsúlyeltolódást, hiszen Amerika figyelme egyre inkább Ázsia felé irányul, ami „nem feltételez több amerikai jelenlétet Európában, inkább kevesebb amerikai jelenlétet feltételez”, ez pedig kényszerűen önállóságra sarkallja az európai nemzeteket.
A szakértő kritikája kiterjedt az Oroszországtól való közvetlen rettegésre is, amely szerinte szintén nem tükrözi a katonai realitásokat.
Bár Moszkva szándékai ellenségesek lehetnek, a képességei korlátozottak: „Oroszország nincs abban a helyzetben, és valószínűleg az akarata akár meg is lehetne Európa megtámadására, de a képességei azért még ennek a gyenge állapotban lévő európai védelemnek sem” jelentenek leküzdhetetlen akadályt.