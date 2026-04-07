Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bahrein hormuzi - szoros kereskedelem

Elbukott a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét szolgáló ENSZ-határozat

2026. április 07. 22:29

Oroszország és Kína vétózott.

Oroszország és Kína vétója miatt elbukott a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét szolgáló határozattervezet az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) kedden. A Bahrein által benyújtott előterjesztést a testület két vétójoggal rendelkező tagja elutasította, miközben 11-en támogatták, két tartózkodás mellett.

A javaslat felszólította volna az érintett országokat védelmi intézkedéseik összehangolására a kereskedelmi hajózás védelmében. Mindemellett felszólították volna Iránt, hogy hagyjon fel támadásaival kereskedelmi hajók ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Bahrein csalódottságának adott hangot. A Perzsa-öbölbeli királyság szerint az ENSZ BT „nem tudott eleget tenni felelősségének” tekintettel egy olyan „illegális viselkedésre, amely eltökélt cselekvést igényelt volna”. Figyelmeztetett egyben arra is, hogy a tétlenség alááshatja az ENSZ BT tekintélyét, illetve további jogsértésekre bátoríthat.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője ugyanakkor úgy értékelte a helyzetet, hogy a bahreini előterjesztés „elfogadása veszélybe sodorná a válság rendezésére irányuló tárgyalási folyamat újraindításának minden esélyét, és megakadályozná azokat a fontos és hasznos békefolyamatokat, amelyeket jelenleg számos állam – köztük Kína, Pakisztán és Törökország – kezdeményez”.

„Ha a Biztonsági Tanács elfogadta volna a rá kényszerített álláspontot, akkor Teheránnak egyáltalán nem maradt volna motivációja arra, hogy bármilyen formában is kapcsolatba lépjen Washingtonnal, amely már kétszer is elárulta a diplomáciát – 2025 júniusában és az idei év februárjában –, és a tárgyalási folyamat csúcspontján tömeges csapásokat kezdett mérni Iránra aláásva a tárgyalási folyamatot” – vélekedett Nyebenzja.

(MTI)

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
•••
2026. április 08. 07:56 Szerkesztve
Nemsokára beérnek Európa kikötőibe a lezárt hormuzi szorostól az utolsó hajók is és azután lesz nagy gond a kőolaj hiány. Ha már most megnyitnák a szorost, akkor is hónapok telnének el újabb szállítmányok érkezéséig, persze ha lesz elég olaj az égő közel-keleti finomítók láttán. Ha valami csoda folytán megjönne a brüsszeliek esze, akkor térden állva könyörögnének Putyinnál, hogy küldje az olajat!
Válasz erre
2
0
survivor
2026. április 08. 03:56
Majd Petru Maghiar megoldja ! Slim- fitt hímringyó...
Válasz erre
2
0
survivor
2026. április 08. 03:54
esvany " Az ENSZ hatarozatok csak papirok, nem tankok". - Golda Meir-
Válasz erre
0
0
survivor
2026. április 08. 03:52
Mi a gond ? Véres olaj nem kell ! Veszünk a Mars- lakóktól dragabban !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!