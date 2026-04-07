Elbukott a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét szolgáló ENSZ-határozat

Oroszország és Kína vétója miatt elbukott a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét szolgáló határozattervezet az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) kedden. A Bahrein által benyújtott előterjesztést a testület két vétójoggal rendelkező tagja elutasította, miközben 11-en támogatták, két tartózkodás mellett.

A javaslat felszólította volna az érintett országokat védelmi intézkedéseik összehangolására a kereskedelmi hajózás védelmében. Mindemellett felszólították volna Iránt, hogy hagyjon fel támadásaival kereskedelmi hajók ellen.