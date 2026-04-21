Kaja Kallas elbattyogott a Külügyek Tanácsára, és leszögezte: minden olyan ügyet újranyitnak, amely a magyar vétó miatt eddig nem valósulhatott meg

„Mi vagyunk Palesztina legnagyobb támogatói, és ezt valóban azért hangsúlyozzuk, mert a térség stabilitásához egy olyan folyamatra van szükség, ahol a palesztinok kezében van a döntés, és ők irányítanak.”
Később kritizálta a konzervatív vezetésű grúz kormányt. Mint ismert, az unió 2024-ben felfüggesztette Georgia uniós csatlakozását, a parlament által elfogadott külföldi ügynökökről szóló törvényre, valamint arra hivatkozva, hogy az Irakli Kobakhidze vezette kormány „Nyugat-ellenes retorikáját” folytat.
Kallas úgy fogalmazott: „Támogatjuk Georgia népét, de a kormányt, amely rossz irányba viszi az országot, nem.”
Újságírói kérdésre a magyarországi választási eredményekről azt mondta, bár egyelőre nem beszélhet az új magyar kormány nevében,
számos olyan ügyet újra fognak nyitni, ami eddig blokkolva volt, és bízik benne, hogy ezúttal pozitívak lesznek az eredmények.