Kaja Kallas elbattyogott a Külügyek Tanácsára

Kaja Kallas elbattyogott a Külügyek Tanácsára, és leszögezte: minden olyan ügyet újranyitnak, amely a magyar vétó miatt eddig nem valósulhatott meg

2026. április 21. 13:40

Közben a Bizottság alelnöke Palesztina mellett is hitet tett.

2026. április 21. 13:40
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, kedden tartja luxemburgi ülését a Külügyek Tanácsa, amelyen kiemelt figyelmet kap az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsön finanszírozása és az iráni háború, valamint az ahhoz kapcsolódó közel-keleti válság.

A találkozó előtt az Európai Bizottság alelnöke, Kaja Kallas a helyszínen újságíróknak nyilatkozva hangoztatta: reményei szerint pozitív döntés születhet az ukrajnai hadikölcsönről. Iránnal kapcsolatban aggodalmát fejezte ki a szabad hajózás, a nukleáris fenyegetettség, valamint az orosz-ukrán háború proxy-támogatása miatt.

Felidézte, hogy hétfőn „két nagyszerű találkozónk is volt Palesztina ügyében”, amelyeken több mint 60 ország vett részt, hogy támogassák Palesztinát.

A Bizottság alelnöke úgy fogalmazott:

 „Mi vagyunk Palesztina legnagyobb támogatói, és ezt valóban azért hangsúlyozzuk, mert a térség stabilitásához egy olyan folyamatra van szükség, ahol a palesztinok kezében van a döntés, és ők irányítanak.”

Később kritizálta a konzervatív vezetésű grúz kormányt. Mint ismert, az unió 2024-ben felfüggesztette Georgia uniós csatlakozását, a parlament által elfogadott külföldi ügynökökről szóló törvényre, valamint arra hivatkozva, hogy az Irakli Kobakhidze vezette kormány „Nyugat-ellenes retorikáját” folytat.

Kallas úgy fogalmazott: „Támogatjuk Georgia népét, de a kormányt, amely rossz irányba viszi az országot, nem.”

Újságírói kérdésre a magyarországi választási eredményekről azt mondta, bár egyelőre nem beszélhet az új magyar kormány nevében,

 számos olyan ügyet újra fognak nyitni, ami eddig blokkolva volt, és bízik benne, hogy ezúttal pozitívak lesznek az eredmények.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. április 21. 14:00
Georgia népe választott magának kormányt! Ha tetszik, ha nem!
balbako_
2026. április 21. 13:56
Csengey Dénes anno megírta, hogy Európába, de ne a cselédlépcsőn. Orbán megvalósította, most a Szarosnak szóltak, hogy eredj fiam a cselédlépcsőre ott a helyed.
123321
2026. április 21. 13:53
"Támogatjuk Georgia népét, de a kormányt, amely rossz irányba viszi az országot, nem." honann a faszból veszi a bátorságot, hogy kommentálja, hogy egy kormány milyen irányba viszi az országot? Hülye ribanc.
patópál
2026. április 21. 13:53
Petya pedig szépen aláír nekik mindent.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.