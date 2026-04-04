Ebben is példát mutat Orbán Viktor: öt uniós tagállam kulcsfontosságú javaslattal állt elő az energiaválság miatt

Már teszi is a dolgát: eltörölné az üzemanyagok védett árát a Shelltől érkező tiszás politikus (VIDEÓ)
A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, Kapitány István elárulta, mit tervez a Tisza.
Úgy tűnik, néhány országban irigylik a magyar különadókat, amelyek a rezsicsökkentést is biztosítják. A Tisza Pártnál viszont továbbra is ellenzik a különadókat.
Öt uniós miniszter az energiaipari nyereségre kivetett, uniós szintű rendkívüli adót szorgalmaz az árak emelkedése miatt – írja az Euronews.
A portál cikke szerint
Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria arra kérte az EU-t, hogy az energiavállalatok a közel-keleti háború miatt a fogyasztókra és az adófizetőkre nehezedő terhek enyhítésére fordítsák a vállalatok által az emelkedő üzemanyagáraknak köszönhetően felhalmozott többletnyereséget.
Ez lehetővé tenné az ideiglenes segítségnyújtás finanszírozását, különösen a fogyasztók számára, és fékezné az emelkedő inflációt anélkül, hogy további terhet róna a közpénzekre”
– áll a Markus Marterbauer, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento és Carlos Cuerpo miniszterek által aláírt levélben.
Mint ismert, tagállami szinten már megvalósult az energiacégekre kivetett különadó. A magyar kormány ugyanis az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet.
Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.
Többek között ennek köszönhetően a lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb.
Érdemes megjegyezni, a tiszás Kapitány István nemrég kijelentette, hogy nemcsak az árstopokat, de a különadókat is meg kellene szüntetni.
A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, Kapitány István elárulta, mit tervez a Tisza.
Ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.
Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.
Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való leválást is követelte korábban az ATV-ben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja:
A dokumentumot a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését.
