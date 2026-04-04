Ebben is példát mutat Orbán Viktor: öt uniós tagállam kulcsfontosságú javaslattal állt elő az energiaválság miatt

2026. április 04. 20:23

Úgy tűnik, néhány országban irigylik a magyar különadókat, amelyek a rezsicsökkentést is biztosítják. A Tisza Pártnál viszont továbbra is ellenzik a különadókat.

2026. április 04. 20:23
null

Öt uniós miniszter az energiaipari nyereségre kivetett, uniós szintű rendkívüli adót szorgalmaz az árak emelkedése miatt – írja az Euronews.

A portál cikke szerint 

Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria arra kérte az EU-t, hogy az energiavállalatok a közel-keleti háború miatt a fogyasztókra és az adófizetőkre nehezedő terhek enyhítésére fordítsák a vállalatok által az emelkedő üzemanyagáraknak köszönhetően felhalmozott többletnyereséget.

Ez lehetővé tenné az ideiglenes segítségnyújtás finanszírozását, különösen a fogyasztók számára, és fékezné az emelkedő inflációt anélkül, hogy további terhet róna a közpénzekre” 

– áll a Markus Marterbauer, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti, Joaquim Miranda Sarmento és Carlos Cuerpo miniszterek által aláírt levélben.

A magyar kormány már megcsinálta

Mint ismert, tagállami szinten már megvalósult az energiacégekre kivetett különadó. A magyar kormány ugyanis az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. 

Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani. 

Többek között ennek köszönhetően a lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb.

A Tisza a különadók ellen

Érdemes megjegyezni, a tiszás Kapitány István nemrég kijelentette, hogy nemcsak az árstopokat, de a különadókat is meg kellene szüntetni.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.

Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.

Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való leválást is követelte korábban az ATV-ben.

Kiszivárgott a Tisza Párt energetikai programja

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai programja:

  • az olcsó orosz energia kivezetésére,
  • a rezsicsökkentés megszüntetésére
  • a védett árak eltörlésére,
  • valamint egy új, energiafüggetlenségi adó kivetésére számíthatnak a magyar családok.

A dokumentumot a párt egy volt aktivistája, Csercsa Balázs hozta nyilvánosságra, aki belülről látta a Tisza Párt működését.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 170 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. április 05. 20:10
"CDU több mint 25 évig kormánypárt, Németországban" Ez már igencsak meg is látszik Németországon. És nem az előnyére.
akitiosz
2026. április 05. 20:08
Ez már látszólag sem piacgazdaság. Ami nem feltétlenül baj. Amúgy az emelkedő árakból az államnak is nagy különhaszna van. Az ÁFA bevétel ugyanis automatikusan több, ha nő valaminek az ára. Úgyhogy mi bajuk a politikusoknak? Az állam mindig jól jár az inflációval, nem is tud és nem is akar már infláció nélkül létezni. Olyan világ még soha nem volt és soha nem is lesz, hogy adóemelés segítené a gazdasági szereplőket. Az adóemelés az állami bevételeket segíti.
chiron
2026. április 05. 12:38
"Orbánnak elfelejtettek szólni hogy Magyarország nem komcsi állam, ahol egy vezető évtizedekik hatalmon van." CDU több mint 25 évig kormánypárt, Németországban, amely ugye, nem egy komcsi állam. Szóval itt is árnyékra vetődött szektás elvtárs.
imcsi73
2026. április 05. 11:51
Talan inkább megegyezést kellene kötni az oroszokkal az ilyen látszatmegoldások helyett. Ja, hogy azért ezzel a húzással azért tovabb lehet punpolni a polgárokat...akkor már más a gyerek fekvése. Az EU-nak vége.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!