Durvulhat az energiaválság: Amerika blokád alá helyezi a Hormuzi-szorost

Trump a Fox Newsnak arról is beszélt, hogy a NATO felajánlotta segítségét a szoros „megtisztításában”, hozzátéve, „nem sokára” újra szabadon használható lesz. Az elnök tudatta, az Egyesült Államok aknakereső-hajókat fog bevetni.

Mit jelent az energia szempontjából?

A Lloyd’s List Intelligence szerint a szoroson átkelő tartályhajó-forgalom – amely a múlt héten Trump által bejelentett kéthetes tűzszünet után kezdett lassan növekedni – Trump bejelentését követő órák alatt ismét leállt. Legalább két hajó, amely úgy tűnt, hogy a kijárat felé tart, visszafordult.

A nyersolaj ára megugrott, miután a befektetők igyekeztek beárazni a Perzsa-öbölbeli kínálat további szűkülését.

„Ha még több olajat vonnak ki a piacról – különösen azt az egyetlen olajat, amely jelenleg kijut a Perzsa-öbölből –, az tovább fogja emelni az olajárakat..., [akár] 150 dollár környékére hordónként” – jegyezte meg Trita Parsi, a Quincy Institute for Responsible Statecraft ügyvezető alelnöke hétfőn.