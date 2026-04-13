Wilders: Orbán volt az egyetlen tökös vezető

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője az X-en írt a magyar választás kapcsán, amelyben méltatta Orbán Viktor elmúlt 16 évét.

„Orbán volt az egyetlen tökös vezető az EU-ban. Kemény a migrációval szemben és woke-ellenes. Neki köszönhetően Budapest a biztonság oázisa Amszterdamhoz, Brüsszelhez, vagy Párizshoz képest” – méltatta az elmúlt évek teljesítményeit.