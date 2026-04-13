Wilders: Orbán volt az egyetlen tökös vezető

Békés Márton megnevezte a legfőbb feladatokat: számvetésre és újjáépítésre van szükség
A XXI. Század Intézet igazgatója szerint meg kell érteni a vereség okait, felismerni a társadalom akaratát, annak miértjét s ennek megfelelően változtatni.
A holland poltikus szomorúságát fejezte ki a magyar választók döntésével kapcsolatban.
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője az X-en írt a magyar választás kapcsán, amelyben méltatta Orbán Viktor elmúlt 16 évét.
„Orbán volt az egyetlen tökös vezető az EU-ban. Kemény a migrációval szemben és woke-ellenes. Neki köszönhetően Budapest a biztonság oázisa Amszterdamhoz, Brüsszelhez, vagy Párizshoz képest” – méltatta az elmúlt évek teljesítményeit.
Most aztán ilyen súlytalanok maradtak nekünk, mint Jetten, Macron, Sanchez és Merz. Ez egy szomorú nap, De harcolunk tovább!”
– zárta sorait a holland politikus.
