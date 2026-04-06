Brüsszeli energiasokk: 1000 forintos benzinnel kényszerítenék térdre a magyar családokat – Szijjártó Péter figyelmeztetett

Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben nem a választók érdekei, hanem az ideológiai dogmák diktálnak. Az április közepére tervezett olajembargó nem csupán egy gazdasági döntés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanis a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videójában világossá tette: ha hagyjuk, hogy a brüsszeli akarat érvényesüljön, napokon belül 1000 forint fölé ugorhat a benzin ára.

Április 12.: Sorsdöntő választás a szuverenitásról és az energiaárakról

A brüsszeli bürokraták minden bizonnyal nem véletlenül időzítették a bejelentést közvetlenül a magyarországi választások utánra. A kormányoldal szerint a tét nem kevesebb, mint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár fenntartása és a családok védelme.