rezsivédelem szuverenitásvédelem barátság vezeték szijjártó péter tóth máté szankciós politika brüsszel benzin

Brüsszeli energiasokk: 1000 forintos benzinnel kényszerítenék térdre a magyar családokat – Szijjártó Péter figyelmeztetett

2026. április 06. 19:10

Brüsszel április 15-én, a választások után rögtön elvágná az orosz olajat, ami 1000 forintos benzint hozna. Szijjártó Péter szerint a tét a megmaradásunk. Április 12-én eldől: idegen érdekek és drasztikus áremelkedés vagy a magyar szuverenitás és a rezsicsökkentés?

null

Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben nem a választók érdekei, hanem az ideológiai dogmák diktálnak. Az április közepére tervezett olajembargó nem csupán egy gazdasági döntés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanis a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videójában világossá tette: ha hagyjuk, hogy a brüsszeli akarat érvényesüljön, napokon belül 1000 forint fölé ugorhat a benzin ára.

Április 12.: Sorsdöntő választás a szuverenitásról és az energiaárakról

A brüsszeli bürokraták minden bizonnyal nem véletlenül időzítették a bejelentést közvetlenül a magyarországi választások utánra. A kormányoldal szerint a tét nem kevesebb, mint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár fenntartása és a családok védelme. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Ha a brüsszeli érdekeket meg nem fékező erők kerülnének hatalomba, az április 15-i javaslat ellenállás nélkül menne át, végleg megnyitva az utat az 1000 forintos üzemanyag előtt.

Fizikai valóság kontra brüsszeli vágyálmok

A brüsszeli tervek legnagyobb hibája, hogy figyelmen kívül hagyják a fizikai valóságot. 

Magyarország energiaellátása nem ideológiai, hanem infrastrukturális kérdés. 

Ahogy arra Tóth Máté energiajogász rendszeresen rámutat: a magyar finomítói technológia és a csővezetéki hálózat évtizedek óta az orosz típusú kőolajra (REB) lett optimalizálva.

Az Adria-vezeték kapacitása és a horvát tranzitfeltételek jelenleg nem alkalmasak arra, hogy teljes mértékben és biztonságosan kiváltsák a Barátság vezetéken érkező mennyiséget. 

Tóth Máté hangsúlyozza: a Barátság vezeték elvágása nem „alternatív útvonal keresését” jelenti, hanem a magyar gazdaság motorjának szándékos leállítását. 

A jogász szerint Brüsszel jogi eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt a fizikai lehetetlenséget, amelynek árát végül a magyar autósok fizetnék meg a benzinkutakon.

A Barátság vezeték: a magyar gazdaság ütőere

A Barátság kőolajvezeték déli ága az egyetlen stabil és kiszámítható forrás, amely garantálja a hazai üzemanyag-ellátás biztonságát.

Egy hirtelen, április 15-i leállás azonnali ellátási zavarokat okozna.

Tóth Máté figyelmeztet: az alternatív beszerzési források – mint például a tengeri szállítás és a horvátországi tranzit – nemcsak drágábbak, de technikailag is korlátozottak. A horvát fél ráadásul a piaci ár többszörösét kéri a tranzitért, ami tovább srófolná az árakat.

Gazdasági öngyilkosság vagy nemzeti ellenállás?

Ez nem „szolidaritás”, ez gazdasági öngyilkosság, vélekedik a kormányoldal.

Európai politikusok elvárnák, hogy a magyar emberek fizessék meg egy olyan konfliktus árát, amelyhez semmi közük, és amelynek lezárását éppen Brüsszel háborús pszichózisa hátráltatja.

 A magyar kormány azonban nem hátrál: megakadályoznák, hogy hazánk is a nyugati energiaválság mélységeibe zuhanjon.

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. április 06. 23:49
mreinstand-3 - wadcutter 2026. április 06. 14:32 "Mennyit keresnek a friccek? Na, ugye. Nálunk is felment a benzinár kb 50%-kal, de nálunk rendes jövedelmek vannak, így ki tudjuk fizetni." Mennyit keresnek a friccek? Komolyan? Tényleg, úgy hiszed, hogy CSAK ez számít? A németeknek nincs más, még fontosabb problémájuk? Akármennyit is keresnek (ami egyébként nem ANNYIRA sok), mit érnek el vele, ha az országuk egyre gyorsabban csúszik ki a lábuk alól?! Mi lesz a gyerekeikkel, unokáikkal? EZ bizony SOKKAL fontosabb, mint a kereset. Ha ott élsz, akkor neked is érdemes lenne elgondolkodnod ezen!
basti64
2026. április 06. 21:09
Rábasztok, poloskáék, de nagyon!!!!
templar62
2026. április 06. 19:51
6 nap = 144 óra .
templar62
2026. április 06. 19:48
ANTANTkaputt . K&K kommt zurück.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!