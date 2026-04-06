Brüsszeli energiasokk: 1000 forintos benzinnel kényszerítenék térdre a magyar családokat – Szijjártó Péter figyelmeztetett

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Brüsszel április 15-én, a választások után rögtön elvágná az orosz olajat, ami 1000 forintos benzint hozna. Szijjártó Péter szerint a tét a megmaradásunk. Április 12-én eldől: idegen érdekek és drasztikus áremelkedés vagy a magyar szuverenitás és a rezsicsökkentés?
Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelben nem a választók érdekei, hanem az ideológiai dogmák diktálnak. Az április közepére tervezett olajembargó nem csupán egy gazdasági döntés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanis a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videójában világossá tette: ha hagyjuk, hogy a brüsszeli akarat érvényesüljön, napokon belül 1000 forint fölé ugorhat a benzin ára.
A brüsszeli bürokraták minden bizonnyal nem véletlenül időzítették a bejelentést közvetlenül a magyarországi választások utánra. A kormányoldal szerint a tét nem kevesebb, mint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár fenntartása és a családok védelme.
Ha a brüsszeli érdekeket meg nem fékező erők kerülnének hatalomba, az április 15-i javaslat ellenállás nélkül menne át, végleg megnyitva az utat az 1000 forintos üzemanyag előtt.
A brüsszeli tervek legnagyobb hibája, hogy figyelmen kívül hagyják a fizikai valóságot.
Magyarország energiaellátása nem ideológiai, hanem infrastrukturális kérdés.
Ahogy arra Tóth Máté energiajogász rendszeresen rámutat: a magyar finomítói technológia és a csővezetéki hálózat évtizedek óta az orosz típusú kőolajra (REB) lett optimalizálva.
Az Adria-vezeték kapacitása és a horvát tranzitfeltételek jelenleg nem alkalmasak arra, hogy teljes mértékben és biztonságosan kiváltsák a Barátság vezetéken érkező mennyiséget.
Tóth Máté hangsúlyozza: a Barátság vezeték elvágása nem „alternatív útvonal keresését” jelenti, hanem a magyar gazdaság motorjának szándékos leállítását.
A jogász szerint Brüsszel jogi eszközökkel próbálja kikényszeríteni azt a fizikai lehetetlenséget, amelynek árát végül a magyar autósok fizetnék meg a benzinkutakon.
A Barátság kőolajvezeték déli ága az egyetlen stabil és kiszámítható forrás, amely garantálja a hazai üzemanyag-ellátás biztonságát.
Egy hirtelen, április 15-i leállás azonnali ellátási zavarokat okozna.
Tóth Máté figyelmeztet: az alternatív beszerzési források – mint például a tengeri szállítás és a horvátországi tranzit – nemcsak drágábbak, de technikailag is korlátozottak. A horvát fél ráadásul a piaci ár többszörösét kéri a tranzitért, ami tovább srófolná az árakat.
Ez nem „szolidaritás”, ez gazdasági öngyilkosság, vélekedik a kormányoldal.
Európai politikusok elvárnák, hogy a magyar emberek fizessék meg egy olyan konfliktus árát, amelyhez semmi közük, és amelynek lezárását éppen Brüsszel háborús pszichózisa hátráltatja.
A magyar kormány azonban nem hátrál: megakadályoznák, hogy hazánk is a nyugati energiaválság mélységeibe zuhanjon.
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala