Brüsszel háborús terve bármikor összeomolhat – Putyin dörzsölheti a kezét az Egyesült Államok döntése után

jó ötlet meghosszabbítani az engedményt, annak ellenére, hogy az eredeti döntést az Egyesült Államokban és külföldön is bírálták.
Washingtonnal ellentétben Brüsszel hallani sem akar az orosz energiahordozók beszerzésének újraindításáról, noha a korábbinál is súlyosabb energiaválság fenyegeti Európát az elszabadult világpiaci árak miatt.
Összeomlik Brüsszel háborús terve?
Az Európai Unió legtöbb tagállama 2022-ben csökkentette az orosz kőolaj- és földgázbeszerzést és a csővezetékes szállítás helyett jóval drágább és kiszámíthatatlanabb tengeri szállításra állt át. Az EU az energiafüggőségét Moszkvából Washingtonba helyezte át, vagyis az európai energia-önellátás még hosszú évekig várat magára.
Brüsszel régóta bírálja Magyarországot, amiért nem vált le az orosz energiabeszerzésről. Az EU és az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt azért erőlteti az orosz kőolaj- és földgázvásárlás leállítását még Európa versenyképességének beáldozása mellett is, mert úgy vélik, ha Moszkva elesik a fosszilis energiaforrások eladásából származó bevételeinek a nagy részétől, akkor idővel nem tudja folytatni az Ukrajna ellen indított háborút és Kijev jobb pozíciót érhet el egy békekötés során.