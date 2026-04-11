Brüsszel háborús terve bármikor összeomolhat – Putyin dörzsölheti a kezét az Egyesült Államok döntése után

Lejár ma az orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmára vonatkozó amerikai tilalom átmeneti felfüggesztése, ennek ellenére az Egyesült Államok egyelőre még nem állítja vissza a Moszkvával szemben bevezetett büntetőintézkedést.

Iparági források szerint ennek oka, hogy az iráni konfliktus még nem rendeződött, ezért világszerte szükség van az elérhető kőolajra, így az orosz energiahordozóra is – írja a Világgazdaság. Az Egyesült Államok március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak azért, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.