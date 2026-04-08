Németország ébredezik: soha nem látott elégedetlenséget mutatnak a felmérések
Ezzel szemben az AfD tovább erősödik a nyugati tartományokban is.
Németország háborús kommunikációja az oroszok ellen az 1930-as éveket idézi.
Boris Pistorius német védelmi miniszter reagált a felháborodásra, amelyet az az új szabály váltott ki, miszerint
a 17 és 45 év közötti férfiaknak a hadseregtől kell engedélyt kérniük, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön.
A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt.
A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.
Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 vagy milyen korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre – hangoztatta Pistorius.
„Ezért nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az új katonai szolgálat önkéntes.
Hozzáfűzte,
a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe,
vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról.
Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki „a lehető leghosszabb ideig” önkéntes maradjon.
A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény
visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon -, annak érdekében, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát.
A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra.
Minden fiatal 18. életévének betöltése után röviddel kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.
Ezzel szemben az AfD tovább erősödik a nyugati tartományokban is.
