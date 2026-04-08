friedrich merz boris pistorius bundeswehr orosz-ukrán háború németország

Berezelt a német védelmi miniszter a népharagtól: mégsem vegzálják a hadköteles férfiat – egyelőre

Németország háborús kommunikációja az oroszok ellen az 1930-as éveket idézi.

2026. április 08. 08:55


Boris Pistorius német védelmi miniszter reagált a felháborodásra, amelyet az az új szabály váltott ki, miszerint

 a 17 és 45 év közötti férfiaknak a hadseregtől kell engedélyt kérniük, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön. 

A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.

Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 vagy milyen korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre – hangoztatta Pistorius.

„Ezért nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére” – tette hozzá, megjegyezve, hogy az új katonai szolgálat önkéntes.

Hozzáfűzte,

 a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe, 

vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról.

Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki „a lehető leghosszabb ideig” önkéntes maradjon.

A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény 

visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon -, annak érdekében, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát. 

A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra.

Minden fiatal 18. életévének betöltése után röviddel kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemmostszülettem
2026. április 08. 12:20
Most akkor mégis csak 2 nem létezik? Vagy az csak akkor, ha a férfiaknak pusztulniuk kell egy terrorista szarházi által vezetett országét.
neszteklipschik
2026. április 08. 10:23
Germanisztán a 35 millió "transznő" országa lesz! 🤣🤣🤣🤣🤣
csulak
2026. április 08. 10:20
idiotak ezek
tikkadt-szocske
2026. április 08. 10:05
Ja, csakis önkéntes alapon szerveződhet az új német hadsereg, az önkéntes nem kaphat csak úgy, mindenféle parancsot a felettesétől, előtte mindketten kitöltenek egy kérdőivet, a felettes arról, hogy mire szeretné megkérni az önkéntest, az önkéntes meg hogy mit szeretne ezekből végrehajtani, aztán egy bizottság eldönti, hogy mi legyen. De ha az önkéntesnek nem smakkol a bizottság döntése, akkor jogában áll ügyvédet fogadni, bírósághoz fordulni és kártérítést követelni ettől az idióta német államtól.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!