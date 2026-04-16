A Die Welt beszámolója szerint idővel egyre több kérdés merült fel a történet hitelességével kapcsolatban. A fordulópontot a berlini bíróság döntése jelentette, amely egyértelműen kimondta, hogy a potsdami találkozón nem esett szó német állampolgárok kényszerű kitelepítéséről.

A bíróság megállapította, hogy a Correctiv „valótlan tényállítást” közölt, és a sokat emlegetett „mesterterv” nem létezett. A cikk szerint ez alapjaiban rengette meg azt a narratívát, amelyre a teljes médiakampány épült.

A Die Welt külön kiemeli, hogy a történet még a megkérdőjelezése után is jelentős támogatást kapott a médiában. A Correctivet díjakkal ismerték el, miközben az állítások megalapozottságával kapcsolatban egyre komolyabb kétségek merültek fel. A botrány egyik legfontosabb következménye, hogy rávilágított a médiarendszer működésének problémáira. A lap szerint a baloldali médiatérben szinte teljesen hiányzott az a kritikus hozzáállás, amely a hasonló jelentőségű állítások esetében elvárható lenne.

A történet politikai hatásai sem maradtak el. A Die Welt szerint a „Correctiv-ügy” hozzájárult a politikai táborok közötti feszültség növekedéséhez, és szerepet játszhatott abban is, hogy egyes pártok támogatottsága erősödött.

Miközben a történet alapjai mára megdőltek, a felelősség kérdése továbbra is nyitott. A német médiában kevés szó esik arról, hogy miként történhetett meg egy ilyen mértékű kollektív tévedés. A párhuzam más országokkal szinte magától értetődő. A politikai célokat szolgáló médiakampányok és a valóság határán mozgó narratívák nem egyedi jelenségek, és a Die Welt által feltárt eset jól mutatja, milyen következményekkel járhat, ha ezek ellen nem működnek megfelelő kontrollmechanizmusok.