A német baloldali média hónapokig terjesztette az NGO-pénzből finanszírozott hazugságot, az AfD betiltását készítették elő

Kiderült: hazudtak az AfD-ről abban a tényfeltáró cikkben, amely miatt most tízezrek tüntetnek Németországban
A pánikkeltéssel többek életét veszélybe sodorták.
A német sajtó egyik legnagyobb botránya csendben zajlott le, miközben szinte senki nem vállalta érte a felelősséget. A baloldali média hónapokon át egy nem létező történetre építette fel a közvélemény befolyásolását, amelyről most kiderült, hogy hamis alapokon állt.
A Die Welt részletes elemzésben mutatta be, miként vált egyetlen, gyenge lábakon álló állítás a teljes német nyilvánosságot meghatározó narratívává. A baloldali médiatér szinte egységesen állt rá arra a történetre, amely szerint egy potsdami találkozón jobboldali szereplők, köztük AfD-politikusok egy „mestertervet” vitattak meg, amely német állampolgárok tömeges kitoloncolását célozta.
A történet alapját a Correctiv nevű, részben állami forrásokból működő NGO jelentése adta. A beszámoló megjelenése után a közszolgálati és más meghatározó médiumok gyorsan átvették az állításokat, sok esetben anélkül, hogy azok valóságtartalmát érdemben ellenőrizték volna. A Die Welt szerint ez a folyamat példátlan gyorsasággal alakította át a közbeszédet.
A cikk szerint a történet egyik kulcseleme az volt, ahogyan a közvéleményt befolyásolták. A Tagesschau például egy olyan közvélemény-kutatást rendelt meg, amelyben a résztvevőket egy nem bizonyított állítással szembesítették, majd arról kérdezték őket, mennyire félnek ettől.
Ebből a felmérésből vonták le azt a következtetést, hogy „milliók félnek”, miközben az adatok ennél jóval árnyaltabb képet mutattak.
Más médiumok is hasonló módon jártak el, utcai interjúkban és riportokban kész tényként kezelve az állítólagos „deportálási terveket”. A Die Welt szerint ez a gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy a történet gyorsan széles körű társadalmi reakciókat váltson ki, beleértve tüntetések szervezését és politikai követelések megfogalmazását is.
A folyamat során politikai szereplők is bekapcsolódtak a narratíva erősítésébe.
A lap kiemeli, hogy még kormánytagok is olyan történelmi párhuzamokat vontak, amelyek jelentősen felerősítették a helyzet súlyosságát, miközben a történet alapjai nem voltak kellően alátámasztva.
A Die Welt beszámolója szerint idővel egyre több kérdés merült fel a történet hitelességével kapcsolatban. A fordulópontot a berlini bíróság döntése jelentette, amely egyértelműen kimondta, hogy a potsdami találkozón nem esett szó német állampolgárok kényszerű kitelepítéséről.
A bíróság megállapította, hogy a Correctiv „valótlan tényállítást” közölt, és a sokat emlegetett „mesterterv” nem létezett. A cikk szerint ez alapjaiban rengette meg azt a narratívát, amelyre a teljes médiakampány épült.
A Die Welt külön kiemeli, hogy a történet még a megkérdőjelezése után is jelentős támogatást kapott a médiában. A Correctivet díjakkal ismerték el, miközben az állítások megalapozottságával kapcsolatban egyre komolyabb kétségek merültek fel. A botrány egyik legfontosabb következménye, hogy rávilágított a médiarendszer működésének problémáira. A lap szerint a baloldali médiatérben szinte teljesen hiányzott az a kritikus hozzáállás, amely a hasonló jelentőségű állítások esetében elvárható lenne.
A történet politikai hatásai sem maradtak el. A Die Welt szerint a „Correctiv-ügy” hozzájárult a politikai táborok közötti feszültség növekedéséhez, és szerepet játszhatott abban is, hogy egyes pártok támogatottsága erősödött.
Miközben a történet alapjai mára megdőltek, a felelősség kérdése továbbra is nyitott. A német médiában kevés szó esik arról, hogy miként történhetett meg egy ilyen mértékű kollektív tévedés. A párhuzam más országokkal szinte magától értetődő. A politikai célokat szolgáló médiakampányok és a valóság határán mozgó narratívák nem egyedi jelenségek, és a Die Welt által feltárt eset jól mutatja, milyen következményekkel járhat, ha ezek ellen nem működnek megfelelő kontrollmechanizmusok.
Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP