Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
04. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Németország Correctiv AfD NGO baloldal

A német baloldali média hónapokig terjesztette az NGO-pénzből finanszírozott hazugságot, az AfD betiltását készítették elő

2026. április 16. 16:45

A német sajtó egyik legnagyobb botránya csendben zajlott le, miközben szinte senki nem vállalta érte a felelősséget. A baloldali média hónapokon át egy nem létező történetre építette fel a közvélemény befolyásolását, amelyről most kiderült, hogy hamis alapokon állt.

A Die Welt részletes elemzésben mutatta be, miként vált egyetlen, gyenge lábakon álló állítás a teljes német nyilvánosságot meghatározó narratívává. A baloldali médiatér szinte egységesen állt rá arra a történetre, amely szerint egy potsdami találkozón jobboldali szereplők, köztük AfD-politikusok egy „mestertervet” vitattak meg, amely német állampolgárok tömeges kitoloncolását célozta.

A történet alapját a Correctiv nevű, részben állami forrásokból működő NGO jelentése adta. A beszámoló megjelenése után a közszolgálati és más meghatározó médiumok gyorsan átvették az állításokat, sok esetben anélkül, hogy azok valóságtartalmát érdemben ellenőrizték volna. A Die Welt szerint ez a folyamat példátlan gyorsasággal alakította át a közbeszédet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A baloldali média által gerjesztett pánik

A cikk szerint a történet egyik kulcseleme az volt, ahogyan a közvéleményt befolyásolták. A Tagesschau például egy olyan közvélemény-kutatást rendelt meg, amelyben a résztvevőket egy nem bizonyított állítással szembesítették, majd arról kérdezték őket, mennyire félnek ettől. 

Ebből a felmérésből vonták le azt a következtetést, hogy „milliók félnek”, miközben az adatok ennél jóval árnyaltabb képet mutattak.

Más médiumok is hasonló módon jártak el, utcai interjúkban és riportokban kész tényként kezelve az állítólagos „deportálási terveket”. A Die Welt szerint ez a gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy a történet gyorsan széles körű társadalmi reakciókat váltson ki, beleértve tüntetések szervezését és politikai követelések megfogalmazását is.

A folyamat során politikai szereplők is bekapcsolódtak a narratíva erősítésébe. 

A lap kiemeli, hogy még kormánytagok is olyan történelmi párhuzamokat vontak, amelyek jelentősen felerősítették a helyzet súlyosságát, miközben a történet alapjai nem voltak kellően alátámasztva.

A baloldali narratíva összeomlása

A Die Welt beszámolója szerint idővel egyre több kérdés merült fel a történet hitelességével kapcsolatban. A fordulópontot a berlini bíróság döntése jelentette, amely egyértelműen kimondta, hogy a potsdami találkozón nem esett szó német állampolgárok kényszerű kitelepítéséről.

A bíróság megállapította, hogy a Correctiv „valótlan tényállítást” közölt, és a sokat emlegetett „mesterterv” nem létezett. A cikk szerint ez alapjaiban rengette meg azt a narratívát, amelyre a teljes médiakampány épült.

A Die Welt külön kiemeli, hogy a történet még a megkérdőjelezése után is jelentős támogatást kapott a médiában. A Correctivet díjakkal ismerték el, miközben az állítások megalapozottságával kapcsolatban egyre komolyabb kétségek merültek fel. A botrány egyik legfontosabb következménye, hogy rávilágított a médiarendszer működésének problémáira. A lap szerint a baloldali médiatérben szinte teljesen hiányzott az a kritikus hozzáállás, amely a hasonló jelentőségű állítások esetében elvárható lenne.

A történet politikai hatásai sem maradtak el. A Die Welt szerint a „Correctiv-ügy” hozzájárult a politikai táborok közötti feszültség növekedéséhez, és szerepet játszhatott abban is, hogy egyes pártok támogatottsága erősödött.

Miközben a történet alapjai mára megdőltek, a felelősség kérdése továbbra is nyitott. A német médiában kevés szó esik arról, hogy miként történhetett meg egy ilyen mértékű kollektív tévedés. A párhuzam más országokkal szinte magától értetődő. A politikai célokat szolgáló médiakampányok és a valóság határán mozgó narratívák nem egyedi jelenségek, és a Die Welt által feltárt eset jól mutatja, milyen következményekkel járhat, ha ezek ellen nem működnek megfelelő kontrollmechanizmusok.

Nyitókép: INA FASSBENDER / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. április 16. 18:06
Csoda hogy menekülnek a zsidók is kommunista- antiszemita nácik elöl
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. április 16. 17:59
A végén majd még a feszes német diktatúra is demokratikusabbnak fog számítani, mint ami nálunk várhatóan lesz, hogy a bíróság a mainstream hazugság propagandája ellen ítélhetett.
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. április 16. 17:26
Liberálbolsevikok.....mint a poloska pártja!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!