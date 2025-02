Kiderült: hazudtak az AfD-ről abban a tényfeltáró cikkben, amely miatt most tízezrek tüntetnek Németországban

Tavaly januárban a német Correctiv egy tényfeltáró oknyomozó riportot tett közzé az AfD 2023. november 25-i gyűléséről, amely egy potsdami szállodában került megrendezésre. A riportban államellenes összeesküvéssel vádolják a pártot és annak szimpatizánsait, és azt állították, a németországi migránsok tömeges kitoloncolásáról diskuráltak a radikális jobboldali politikusok. A hét nyelven közzétett riport megjelenése után ezeket az információkat a legtöbb belföldi és számos külföldi sajtótermék is készpénznek vette, és így is számolt be a találkozóról. Egy évvel később, a ServusTv-nek sikerült forgatnia a szállodában.

Beszéltek a szálloda tulajdonosával, és kiderült, hogy nem igaz, amit a Correctiv állít a jelentésben a migránsok kitoloncolásával kapcsolatban.

A tízperces tévériportban a ServusTv annak jár utána, mi történhetett valójában a novemberi találkozón, és mi másról ferdített még a Correctiv.

A Correctiv kinyomozott valami nagyon titkosat, ami annyira titkos volt, hogy nem is igaz

„Egy találkozó, amiről soha senkinek nem szabadott volna tudomást szereznie. A németországi szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt magas rangú politikusai, neonácik és szimpatizáns üzletemberek gyűltek össze egy Potsdam melletti szállodában novemberben. És hogy mit csináltak ott? Egy mestertervet dolgoztak ki a jelenleg Németországban élő emberek millióinak kényszerkitoloncolásáról” – így vezeti be a német Correctiv a tavaly januári cikket, amely egy oknyomozó riport eredményét mutatja be. A lap újságírói annak próbáltak utánajárni, miről diskurálhattak a párt tagjai a 2023. novemberi találkozójukon, ami mögé úgy tűnik, sikerült jóval többet látni, mint ami valójában történt.

A lap azt állítja, úgy jutott információkhoz a találkozó részleteit illetően, hogy egy riporterük álnéven bejelentkezett a szállodába, ahol beszélt a lakókkal, felvételeket készített, és első kézből értesült róla, kik vettek részt – a szálloda többi lakója elől elzárt – találkozón, és miről beszéltek.

A Correctiv azt állítja, a szombat esti találkozón

„nem kevesebbről volt szó, mint a német alkotmány elleni támadásról”,

illetve a Németországban tartózkodó migránsok kitoloncolásáról. A lap hangsúlyozta, azzal, hogy ezek az információk kiszivárogtak, az emberek láthatják, milyen katasztrófa vár rájuk, ha az AfD hatalomra kerül.

A cikkben ezen felül részletesen beszámoltak az egész találkozóról, és listázták a résztvevőket is, akik között a politikusok mellett középosztálybeli civil szimpatizánsok, üzletemberek, milliomosok is feltűntek, akiket a lap egytől egyig náciknak bélyegez.

Egy évre rá fény derült a valóságra

Egy évvel a riport kiszivárgása után a ServusTv-nek sikerült elsőként a szállodában forgatnia, és megszólaltatni a szálloda tulajdonosát,

aki a Correctiv riportját nemes egyszerűséggel hazugságnak nevezte.

A Willhelm Wildering néven bemutatott vállalkozó egy „teljesen más történetet” mondott el a találkozóról, mint a német lap egy éve. Elmondta, valóban voltak oknyomozó riporterek a helyszínen, akikkel ő maga is beszélt, de a terembe nem tudtak bemenni, így az ott elhangzottakról sem tudtak beszámolni.

Az üzletember elmondta:

a Correctiv hazugságot állít, nincs semmiféle mesterterv, és nem fantáziál az AfD a migránsok kitoloncolásáról”.

Hangsúlyozta, ezekről nem is esett szó a 2023. novemberi találkozón.

Több tízezer embert vezettek meg a cikkel

Amennyiben Wildering igazat állít, a Correctiv riportja nemcsak azért aggályos, mert hazugságokra alapozva komoly lejárató kampányt indított egy német párt ellen, hanem azért is, mert most, napokkal az előrehozott választás előtt több tízezren tüntetnek az utcán az AfD ellen.

Ezek az emberek azért vonultak utcára, mert azt mondták nekik, ha az AfD kerül kormányra, tömeges deportálások lesznek és sokakat kiutasítanak az országból, ahogy ezt a Correctiv is „kiderítette” tavaly januárban, csakhogy ez úgy tűnik, mégsem igaz.

A tömeges tüntetések ráadásul tehetetlen és nyílt célpontjai a szélsőséges terroristáknak, hiszen a szűk utcákban rengeteg ember tömörül össze, akik nehezen tudnak menekülni egy esetleges terrortámadás esetén.

Nemrég Münchenben ezt használta ki egy fiatal afgán férfi, aki autóval hajtott a gyalogosok közé, amiben többen megsérültek, és később néhányan bele is haltak a sérüléseikbe, köztük egy kétéves kislány és az édesanyja is.