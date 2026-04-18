Bajban a görög kormány: újabb kormányzati tisztviselő kényszerült lemondásra

Szombaton Makarios Lazaridis, görög mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszterhelyettes is benyújtotta lemondását, miután felmerült, hogy kinevezését nem szakmai alkalmasságának, hanem politikai kapcsolatainak köszönheti – számolt be az Euractiv.

Lazaridis mindössze két héttel kinevezése után kényszerült távozni, miután egy mezőgazdasági botrányokkal kapcsolatos kormányátalakítás során kapta meg a pozíciót. A görög kormányt azzal vádolták, hogy visszaél az európai mezőgazdasági támogatásokkal.