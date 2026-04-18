04. 18.
szombat
európai ügyészség görög kormány kiriákosz micotákisz makarios lazaridis

Bajban a görög kormány: újabb kormányzati tisztviselő kényszerült lemondásra

2026. április 18. 19:23

Alig két héttel a kinevezése után.

null

Szombaton Makarios Lazaridis, görög mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszterhelyettes is benyújtotta lemondását, miután felmerült, hogy kinevezését nem szakmai alkalmasságának, hanem politikai kapcsolatainak köszönheti – számolt be az Euractiv.

Lazaridis mindössze két héttel kinevezése után kényszerült távozni, miután egy mezőgazdasági botrányokkal kapcsolatos kormányátalakítás során kapta meg a pozíciót. A görög kormányt azzal vádolták, hogy visszaél az európai mezőgazdasági támogatásokkal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökhöz eljuttatott lemondólevelében Lazaridis hangsúlyozta, hogy életét tisztesség és méltóság jellemezte, és nem szeretné, ha a nevét beárnyékolnák a vádak. Egyúttal visszautasította az ellenzék támadásait, amelyek szerinte politikai indíttatású, alaptalan rágalmak.

Az ellenzéki médiában azt írták róla, hogy már 2007-ben is politikai kapcsolatait használta fel, amikor megfelelő egyetemi végzettség nélkül szakértői állást szerzett az oktatási minisztériumban.

Nem sokkal korábban másik három kormányzati tisztviselő, köztük a mezőgazdasági miniszter is távozott, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított az uniós mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos csalás gyanúja miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. április 18. 20:24
Ilyen az Orbán-kormányban soha nem fordulhatott elő. Viktor a korrupciót is hogy üldözte...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!