Bajban a görög kormány: újabb kormányzati tisztviselő kényszerült lemondásra

Kormányválság Görögországban: több miniszter is lemondott, az ellenzék előrehozott választásokat követel
Uniós pénzek elcsalása miatt áll a bál.
Alig két héttel a kinevezése után.
Szombaton Makarios Lazaridis, görög mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszterhelyettes is benyújtotta lemondását, miután felmerült, hogy kinevezését nem szakmai alkalmasságának, hanem politikai kapcsolatainak köszönheti – számolt be az Euractiv.
Lazaridis mindössze két héttel kinevezése után kényszerült távozni, miután egy mezőgazdasági botrányokkal kapcsolatos kormányátalakítás során kapta meg a pozíciót. A görög kormányt azzal vádolták, hogy visszaél az európai mezőgazdasági támogatásokkal.
A Kiriákosz Micotákisz miniszterelnökhöz eljuttatott lemondólevelében Lazaridis hangsúlyozta, hogy életét tisztesség és méltóság jellemezte, és nem szeretné, ha a nevét beárnyékolnák a vádak. Egyúttal visszautasította az ellenzék támadásait, amelyek szerinte politikai indíttatású, alaptalan rágalmak.
Az ellenzéki médiában azt írták róla, hogy már 2007-ben is politikai kapcsolatait használta fel, amikor megfelelő egyetemi végzettség nélkül szakértői állást szerzett az oktatási minisztériumban.
Nem sokkal korábban másik három kormányzati tisztviselő, köztük a mezőgazdasági miniszter is távozott, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított az uniós mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos csalás gyanúja miatt.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP