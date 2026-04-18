Az igazi barátok nem felejtenek: Orbán Viktort éltették Milánóban

„A Patrióták egységesebbek, mint valaha” – fontos üzenetet küldött a pártcsalád Orbán Viktornak
Ugyanakkor az európai jobboldal aggódva figyeli Brüsszel beavatkozását a tagállamok politikai ügyeibe.
Matteo Salvini külön üdvözletét küldte a leköszönő miniszterelnöknek, és emlékeztette, a patriótákra mindig számíthat.
Orbán Viktort éltette Matteo Salvini, az olasz Liga jobboldali párt vezetője a Patrióták Európáért pártcsalád szombati nagygyűlésén, a milánói Dóm téren. Az olasz politikus minden egybegyűlt nevében üdvözletét küldte a leköszönő magyar miniszterelnöknek, akit barátjának, és igazi patriótának nevezett. Emlkeztetett, hogy a patrióták egy összetartó közösség, ahol több ezer barát támogatására számíthat, aki nehéz helyzetbe kerül.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor megvédte a határokat, valamint harcolt az ember- és fegyverkereskedők ellen. Folytassuk mindannyian együtt a küzdelmet a szabadságért és a legalitásért!”
– idézte fel, és hangsúlyozta, a Patrióták Európáért pártcsalád az egyedüli és igazi ellenfele a brüsszeli bürokratáknak, akik „üzletemberek és háborús gyújtogatók szolgálatában állnak”.
Salvini mellett a milánói gyűlésen felszólalt még többek között Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke. A találkozón részt vettek a Patrióták Európáért spanyol, görög, észt, osztrák, cseh, lengyel és magyar küldöttségei.
A nagygyűléssel egyidőben a baloldali pártok és mozgalmak menete vonult fel a városban, azt hirdetve, hogy Milánó nemet mond a fasizmusra és a rasszizmusra. A tüntetők petárdákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket. A demonstrálók között volt Ilaria Salis, Zöldpárti antifa EP-képviselő is.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas öngólt lőtt az X-en Ilaria Salis: csúnyán beleálltak a kommentelők a bevándorláspárti posztjába.
(MTI)
Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP