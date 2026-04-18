Jordan Bardella patrióták európáért matteo salvini európa orbán viktor

Az igazi barátok nem felejtenek: Orbán Viktort éltették Milánóban

2026. április 18. 20:07

Matteo Salvini külön üdvözletét küldte a leköszönő miniszterelnöknek, és emlékeztette, a patriótákra mindig számíthat.

2026. április 18. 20:07
null

Orbán Viktort éltette Matteo Salvini, az olasz Liga jobboldali párt vezetője a Patrióták Európáért pártcsalád szombati nagygyűlésén, a milánói Dóm téren. Az olasz politikus minden egybegyűlt nevében üdvözletét küldte a leköszönő magyar miniszterelnöknek, akit barátjának, és igazi patriótának nevezett. Emlkeztetett, hogy a patrióták egy összetartó közösség, ahol több ezer barát támogatására számíthat, aki nehéz helyzetbe kerül.

Orbán Viktor megvédte a határokat, valamint harcolt az ember- és fegyverkereskedők ellen. Folytassuk mindannyian együtt a küzdelmet a szabadságért és a legalitásért!”

– idézte fel, és hangsúlyozta, a Patrióták Európáért pártcsalád az egyedüli és igazi ellenfele a brüsszeli bürokratáknak, akik „üzletemberek és háborús gyújtogatók szolgálatában állnak”.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Salvini mellett a milánói gyűlésen felszólalt még többek között Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke. A találkozón részt vettek a Patrióták Európáért spanyol, görög, észt, osztrák, cseh, lengyel és magyar küldöttségei.

A nagygyűléssel egyidőben a baloldali pártok és mozgalmak menete vonult fel a városban, azt hirdetve, hogy Milánó nemet mond a fasizmusra és a rasszizmusra. A tüntetők petárdákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket. A demonstrálók között volt Ilaria Salis,  Zöldpárti antifa EP-képviselő is.

(MTI)

Nyitókép: PIERO CRUCIATTI / AFP

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. április 18. 21:25
Vannak, akik tovább viszik a patrióta, szuverenisták értékeket, elveket! Hosszabb távon nyerni fognak, mert a társadalmak többsége velünk ért egyet és nem a globalista politikusokkal!
MiHazank2030
2026. április 18. 21:20
A Patriotáknak vége. Ki kell lépni az EU-ból. Amit Magyar nem fog megtenni. Azaz sodródunk az árral, amíg be nem dől az egész EU lószar.
MiHazank2030
2026. április 18. 21:04
Fer70 2026. április 18. 20:55 2029, jegyezzétek meg, e dátumot! - és nézzétek, hogy ki fogja sikerre vinni a nemzetállamok Európáját!☝️☝️☝️😉.... --- Ne tudom te hol élsz Feri, de sose fog bekövetkezni. Már nem azért, mert nem szeretném, de a globalista erők 2030-ban megfogják támadni Oroszországot. És az az egész szuverenista lószarnak vége.
gyaloggos
2026. április 18. 21:01
AHA! FICO máris HÁTAT FORDÍTOTT ORBÁN VIKTORNAK !
