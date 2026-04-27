Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország tervét: milliárdok sorsa volt a tét

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Bővíti Fejér vármegyei üzemének kapacitását a Hankook Tire. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró.
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 71,6 millió (28 milliárd forint) euróval támogassa a Hankook Tire új gyártósorának építését Rácalmáson. A beruházással a vállalat bővíti Fejér vármegyei üzemének kapacitását, amely eddig csak személygépkocsiknak és kisebb teherautóknak gyártott gumiabroncsokat – írja a Világgazdaság.
A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és
várhatóan 469 munkahely megteremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.
Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatású, mivel a kedvezményezett vállalat
az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben.
A kivitelezés kulcsszereplője a dunaújvárosi Grabarics Építőipari Kft., amely generálkivitelezőként és fővállalkozói minőségben egyaránt részt vesz a munkában. A rácalmási gyár bővítésén naponta több mint 900 munkavállaló dolgozik, és az építkezés 2025 januárjában indult el – a gyártócsarnok már elérte legmagasabb pontját 30,17 méternél.
