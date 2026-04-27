rácalmás hankook tire magyarország Európai Bizottság

Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország tervét: milliárdok sorsa volt a tét

2026. április 27. 21:31

Bővíti Fejér vármegyei üzemének kapacitását a Hankook Tire. A projekt teljes költségvetése 538 millió euró.

2026. április 27. 21:31
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 71,6 millió (28 milliárd forint) euróval támogassa a Hankook Tire új gyártósorának építését Rácalmáson. A beruházással a vállalat bővíti Fejér vármegyei üzemének kapacitását, amely eddig csak személygépkocsiknak és kisebb teherautóknak gyártott gumiabroncsokat – írja a Világgazdaság.

A projekt teljes költségvetése 538 millió euró. Az intézkedés közvetlen támogatás formájában valósul meg, és

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

várhatóan 469 munkahely megteremtésével járul hozzá a régió gazdasági fejlődéséhez.

Indoklásában az Európai Bizottság közölte, hogy az állami támogatásra irányuló magyar intézkedés szükséges és megfelelő a régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességének javításához és foglalkoztatási rátájának növeléséhez. A támogatás továbbá ösztönző hatású, mivel a kedvezményezett vállalat 

az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a gyártókapacitása bővítését az Európai Gazdasági Térségben.

A kivitelezés kulcsszereplője a dunaújvárosi Grabarics Építőipari Kft., amely generálkivitelezőként és fővállalkozói minőségben egyaránt részt vesz a munkában. A rácalmási gyár bővítésén naponta több mint 900 munkavállaló dolgozik, és az építkezés 2025 januárjában indult el – a gyártócsarnok már elérte legmagasabb pontját 30,17 méternél.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 27. 22:46
469 munkahely, legalábbis pár évig egy alkalmazottra 20 millió forinttal számolva, ez évi 9 milliárd forint bérköltség (ez nettó havi 1 milliós bért jelent) óriási üzlet minderre 28 milliárd adópénzt elszórni
effect
2026. április 27. 22:16
CitromosParízer! Rosszul értelmezted a szitut. Magyarország 71 millió Euroval támogatja a projektet aminek a teljes költsége 538 millió euró!KB.a hozzáadott érték 460 millió euró. Nagylelkű brüsszeliták megengedték hogy adjunk 71 milliót a gyárnak,de egy centet se adnak annak ellenére hogy az unió gazdaságát is erősíti.Inkább ukrajnába küldenek 90 milliárdot aki nem tagja az uniónak. Érted ugye?
citromosParizer
2026. április 27. 21:52
szóval az EU támogatást adott arra, hogy egy hozzáadott érték nélküli multinak adjunk pénzt, aki majd jól nem fogja tönkre vágni a környezetet az akkugyárral szemben, mert köztudott, hogy a gumi gyár az környezetkímélő :D még jó, hogy nem kutatás fejlesztésre adták, mert a végén konkurencia lennénk a hollandoknak, osztrákoknak, az meg már milyen lenne...
