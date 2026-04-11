Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor választási rendszer

A brit sajtó is kénytelen volt elismerni: Budapesten Orbán győzelmére fogadnak

2026. április 11. 21:52

A Times elemzése kritikákkal illeti a kormányfőt, de szerintük „csak egy bolond írná le” a miniszterelnököt.

null

Orbán Viktor még a kritikus hangvételű brit sajtó szerint is komoly eséllyel indul a választáson. A The Times elemzése szerint a magyar miniszterelnököt „csak egy bolond írná le”. A lap emigráns magyar családból származó újságírója azt tapasztalta, hogy a magyar viszonyokat jól ismerő diplomaták nem a Tisza-győzelemre fogadnak.

Egyszerre bírál, egyszerre elismer a szerző

A cikket Victor Sebestyen, magyar származású brit újságíró jegyzi, aki régóta publikál a nyugati sajtóban Kelet-Európa témájában, és rendszeresen kritikus hangnemben ír a magyar kormányról. Elemzése is ezt a jól ismert liberális keretezést követi,

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
ugyanakkor több ponton kénytelen elismerni Orbán Viktor politikai súlyát, megkerülhetetlen szerepét és eredményeit.

Nem lefutott a meccs

A szerző úgy véli, a választás kimenetele korántsem borítékolható annyira, mint amennyire a hazai baloldali közvélemény-kutatók – amelyeknek méréseit Sebestyen is tényként kezeli – sugallják:

Orbán Viktor „a második helyen áll a választás előtt, de csak egy bolond írná le”.

Ez a megállapítás önmagában is jelzi, hogy a nyugati kritikák ellenére Orbán politikai ereje továbbra is jelentős.

Nemzetközi tét

A baloldali brit és a német sajtó megállapításaihoz hasonlóan ez a cikk is hangsúlyozza, hogy a magyar választás túlmutat az ország határain, és jelentős nemzetközi dimenzióval bír:

Orbán a nyugati világon végigsöprő populista mozgalom arca, egyesek szerint a keresztapja.”

Sebestyen hosszasan sorolja a magyar miniszterelnök nemzetközi támogatóit, és kiemeli, hogy

  • Donald Trump amerikai elnök,
  • J. D. Vance alelnök,
  • valamint több európai jobboldali vezető is kiállt a magyar miniszterelnök mellett a kampányban, a brüsszeli bürokráciával szemben meghatározva magukat,

ami jól mutatja, hogy a választás ideológiai küzdelemként jelenik meg a nyugati sajtóban.

A Tisza és a „liberális remény”

A cikk kitér a Tisza Párt szerepére is, amelyet a kihívóként mutat be, ugyanakkor arról ír:

a párt támogatottsága önmagában nem garantálja a győzelmet.

Sebestyen ugyanis előrángatja a szokásos mesét a roppant igazságtalan magyar választási rendszerről, ami eleve kizárja, hogy a Fideszen kívül bárki is győzni tudjon. Igaz, emellé is kénytelen némi pozitívumot csomagolni:

Bár az ellenzéki Tisza Párt és elnöke, Magyar Péter vezet a közvélemény-kutatásokban, Budapesten és a diplomáciai körökben a legtöbben továbbra is Orbán győzelmére fogadnak.”

Újrarágott régi vádak

A cikk visszatérő elemei a nyugati sajtóban megszokott állítások:

  • korrupciós vádak,
  • „autoriter” működés, illetve
  • az orosz kapcsolatok hangsúlyozása.

Ezeket Sebestyen úgy foglalja össze, hogy Orbán „Európa legautokratikusabb vezetőjévé vált”.

Ezek a megállapítások azonban nem új keletűek, és a magyar kormány rendszeresen cáfolja őket, rámutatva, hogy politikai támadásokról van szó.

Miért maradhat erős a kormányfő?

A szerző – kritikái ellenére – kénytelen elismerni, hogy a magyar miniszterelnök politikai stratégiája működik:

Az az üzenete, hogy a világ jelenlegi, veszélyes helyzetében az ország biztonságosabb egy jól ismert, erős vezető – vagy, ahogy a klikkje nevezi: a főnök – kezében.”

A cikk szerint ez a narratíva korábban is működött, és most is hozzájárulhat a kormánypárt sikeréhez.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 11. 23:32
kevés rosszabbat tudnék elképzelni a baloldalnak, mint egy tisza győzelem a garantáltan balek kormányzás mellé orbán viktor minden idejét annak áldozhatja, hogy megcsinálja azt európában amit a 2000-res években magyarországon
Salitis
2026. április 11. 23:12
"Bár az ellenzéki Tisza Párt és elnöke, Magyar Péter vezet a közvélemény-kutatásokban, Budapesten és a diplomáciai körökben a legtöbben továbbra is Orbán győzelmére fogadnak.” Vezet a Tisza, de a drukkerei (=a diplomáciai körök) Orbán győzelmére fogad? Akkor most ki is itt a hülye?
polárüveg
2026. április 11. 23:05
Tipikusan a más szemében a szálkát, magában a gerendát nem akarja észrevenni. Arról se írtak, hogy soha annyi támogatást, segítséget kormányától egyetlen egyszer sem kapott a magyar nép, mint az Orbán kormányok alatt számos alkalommal. Persze, hogy nem írnak 13. havi nyugdíjról. Persze, hogy nem írnak otthonfelújítási támogatásokról családonkénti millióiról. Persze, hogy nem írnak sem a 25 év alattiak SZJA mentességéről, sem a háromgyerekes édeanyák életre szól SZJA-mentességéről. MERT NYUGATON EZ ELKÉPZELHETETLEN LENNE, HOGY MIBŐL?! És ha ezeket mind leírnák, akkor még a leggyengébb intelligenciájú számára egyértelműen világos, logikus lenne, hogy ilyen támogatás mellett a nép ötödször is kormányra segíti Orbánt és csapatát. De ezt nem írhatják le a szabad sajtójukban... Mert akkor lebuknának a hamis diktátorozásukkal, és az ezt ürügyként használó nagyon "demokratikus" puccsista terveikkel!
Treeoflife
2026. április 11. 23:04
" A The Times elemzése szerint a magyar miniszterelnököt „csak egy bolond írná le”. A lap emigráns magyar családból származó újságírója azt tapasztalta, hogy a magyar viszonyokat jól ismerő diplomaták nem a Tisza-győzelemre fogadnak." De ez a "sebestyén" egy agyalágyult provokátor. Szinte leharapja a nyelvét, amiért kénytelen kimondani, hogy idehaza a "helyzet változatlan". Ennek ellenére még mindig reménykednek a "baloldal" sikerében, csak ők tudják, hogy miért. Nem értik, miben gyökerezik Orbán Viktor sikere. Folyamatosan korrupcióval és "lopással" vádolják. Egyszer elgondolkodhatnának azon, ha minden vádjuk igaz lenne, akkor vajon miből van talpon még mindig az ország, működik eredményesen, ha Brüsszel minden "lopás" mellett még a jogos járandóságokat is visszatartja? Csak papolnak gondolkodás helyett, azt feltételezve, hogy mindenki hozzájuk hasonlóan ostoba. Ha tudnák, mekkorát tévednek - minden pofára esés után nem néznének olyan bután....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!