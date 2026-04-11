A brit sajtó is kénytelen volt elismerni: Budapesten Orbán győzelmére fogadnak

A német sajtó is a választások kapcsán pocskondiázza Magyarországot
A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a voksolás tétje a stabilitás és a változás között húzódik – a cikk azonban unalomig ismert narratívákkal dobálózik.
A Times elemzése kritikákkal illeti a kormányfőt, de szerintük „csak egy bolond írná le” a miniszterelnököt.
Orbán Viktor még a kritikus hangvételű brit sajtó szerint is komoly eséllyel indul a választáson. A The Times elemzése szerint a magyar miniszterelnököt „csak egy bolond írná le”. A lap emigráns magyar családból származó újságírója azt tapasztalta, hogy a magyar viszonyokat jól ismerő diplomaták nem a Tisza-győzelemre fogadnak.
A cikket Victor Sebestyen, magyar származású brit újságíró jegyzi, aki régóta publikál a nyugati sajtóban Kelet-Európa témájában, és rendszeresen kritikus hangnemben ír a magyar kormányról. Elemzése is ezt a jól ismert liberális keretezést követi,
ugyanakkor több ponton kénytelen elismerni Orbán Viktor politikai súlyát, megkerülhetetlen szerepét és eredményeit.
A szerző úgy véli, a választás kimenetele korántsem borítékolható annyira, mint amennyire a hazai baloldali közvélemény-kutatók – amelyeknek méréseit Sebestyen is tényként kezeli – sugallják:
Orbán Viktor „a második helyen áll a választás előtt, de csak egy bolond írná le”.
Ez a megállapítás önmagában is jelzi, hogy a nyugati kritikák ellenére Orbán politikai ereje továbbra is jelentős.
A baloldali brit és a német sajtó megállapításaihoz hasonlóan ez a cikk is hangsúlyozza, hogy a magyar választás túlmutat az ország határain, és jelentős nemzetközi dimenzióval bír:
Orbán a nyugati világon végigsöprő populista mozgalom arca, egyesek szerint a keresztapja.”
Sebestyen hosszasan sorolja a magyar miniszterelnök nemzetközi támogatóit, és kiemeli, hogy
ami jól mutatja, hogy a választás ideológiai küzdelemként jelenik meg a nyugati sajtóban.
A cikk kitér a Tisza Párt szerepére is, amelyet a kihívóként mutat be, ugyanakkor arról ír:
a párt támogatottsága önmagában nem garantálja a győzelmet.
Sebestyen ugyanis előrángatja a szokásos mesét a roppant igazságtalan magyar választási rendszerről, ami eleve kizárja, hogy a Fideszen kívül bárki is győzni tudjon. Igaz, emellé is kénytelen némi pozitívumot csomagolni:
Bár az ellenzéki Tisza Párt és elnöke, Magyar Péter vezet a közvélemény-kutatásokban, Budapesten és a diplomáciai körökben a legtöbben továbbra is Orbán győzelmére fogadnak.”
A cikk visszatérő elemei a nyugati sajtóban megszokott állítások:
Ezeket Sebestyen úgy foglalja össze, hogy Orbán „Európa legautokratikusabb vezetőjévé vált”.
Ezek a megállapítások azonban nem új keletűek, és a magyar kormány rendszeresen cáfolja őket, rámutatva, hogy politikai támadásokról van szó.
A szerző – kritikái ellenére – kénytelen elismerni, hogy a magyar miniszterelnök politikai stratégiája működik:
Az az üzenete, hogy a világ jelenlegi, veszélyes helyzetében az ország biztonságosabb egy jól ismert, erős vezető – vagy, ahogy a klikkje nevezi: a főnök – kezében.”
A cikk szerint ez a narratíva korábban is működött, és most is hozzájárulhat a kormánypárt sikeréhez.
