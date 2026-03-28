03. 28.
szombat
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
háború tisza párt ukrajnában területi toborzóközpontok

Utcai vadászat Ukrajnában: szintet lépett a brutális kényszersorozás (VIDEÓ)

2026. március 28. 10:39

Miközben Ukrajna utcáin mindennapossá vált a civilek erőszakos mozgósítása, a magyar választási kampányban is központi kérdéssé vált a háborúhoz való viszonyunk. Mi vár ránk április 12-e után?

null

Ukrajnában a mindennapi élet részévé vált a félelem, de már nemcsak a rakétáktól, hanem a saját hatóságaiktól is tartanak a férfiak. 

A Területi Toborzóközpontok (TCK) munkatársai egyre drasztikusabb módszerekkel próbálják feltölteni a sereg megcsappant létszámát. 

A közösségi médiát elárasztó felvételek tanúsága szerint a kényszersorozás szintet lépett: a toborzók fényes nappal, a járókelők szeme láttára hurcolnak el civileket.

A helyzet Odesszában és Dnyipróban is eszkalálódott:

  • Odesszai hajtóvadászat: Egy férfi ruhájába kapaszkodva, a földön vonszolták végig a tisztviselők az áldozatukat.
  • Dnyiprói összecsapás: Egy videón négyen tuszkolnak be erőszakkal egy civilt egy kisbuszba, miközben a segítségére sietők tehetetlenül nézik végig az intézkedést.
  • Civil ellenállás: Egy forgalmas útszakaszon már tettlegességig fajult a vita. A feszültség mértékét jelzi, hogy a járókelők már nyíltan a civileknek szurkolnak a hatósági emberekkel szembeni dulakodás során.

 

A szomszédunkban zajló események közvetlen hatással vannak a magyarországi közhangulatra is. 

Az április 12-i választások sorsdöntőek lehetnek abból a szempontból, hogy hazánk képes lesz-e megőrizni szuverenitását és távolságtartását a konfliktustól. A kormányzati álláspont szerint csak a jelenlegi nemzeti kabinet garantálhatja, hogy Magyarország ne váljon a háború részesévé.

Szijjártó Péter külügyminiszter korábban világosan fogalmazott a kockázatokról:

„Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.”

A politikai feszültséget fokozzák a Magyar Péter körül felmerülő kérdőjelek. 

A Tisza Párt elnökét 2024-ben már látták Kijevben, az ukrán hősök emlékfalánál, ami felerősítette a gyanút a háttérben zajló egyeztetésekről. 

Bár a hivatalos kommunikáció igyekszik távolságot tartani, a hírek szerint a politikus az ukrán titkosszolgálatokkal és Volodimir Zelenszkij környezetével is kapcsolatba kerülhetett.

A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencia csak tovább borzolta a kedélyeket: bár mindkét fél igyekezett kerülni a feltűnést, a sajtóértesülések szerint 

Magyar Péter és az ukrán elnök útjai keresztezték egymást az „Ukrajna-házban”. 

Ezek a találkozók sokak szerint azt jelzik, hogy egy esetleges kormányváltás esetén Magyarország külpolitikai irányváltása borítékolható lenne.

Nyitókép: Michael Sorrow / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Almassy
2026. március 28. 11:12
A tiszás szeretet-kommandó ukrán testvérszervezete munka közben...
tidal-wave-is-back
2026. március 28. 11:11
Majd jön Rácz Bandera, és kitalálja, hogy ez meg sem történt, az egészet az oroszok találták ki.
szantofer
•••
2026. március 28. 11:02 Szerkesztve
Azért megható hogy ennyire aggódtok az ukránokért, miközben minden szarnak elhordjátok őket.
hexahelicene
•••
2026. március 28. 11:00 Szerkesztve
"Mi vár ránk április 12-e után?" - Brüsszeli nyomásgyakorlások minden színtéren. - Diáktüntetéseknek álcázott tiszás zavargások. - Ukrán titkosszolgálati destabilizációs műveletek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.