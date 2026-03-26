Ukrán menekült miatt forrong Lengyelország: idős nőt ütött meg a 13 éves kislány

A beszámolók szerint az idős asszony éppen a templomból tartott hazafelé.
Egy 13 éves ukrán lányt vettek őrizetbe Lengyelországban, miután rátámadt egy idős nőre az utcán – írta meg az RMX news.
A beszámolók szerint az idős asszony éppen a templomból tartott hazafelé, amikor a kiskorú minden előzmény nélkül rátámadt.
A támadó arcon ütötte a nőt, aki az ütés következtében megsérült, többek között eltört az orra.
Az elkövető ezt követően elmenekült a helyszínről.
Az áldozat elmondása szerint a támadás teljesen váratlanul érte. Úgy fogalmazott, hogy a lány egy szót sem szólt, hirtelen lépett oda hozzá, majd a szemébe nézett, és teljes erőből megütötte. Hozzátette: nem tudja, mi lehetett a támadás oka, de szerinte nem rablási szándék állt a háttérben, mivel nem volt nála pénz.
Az ügyet a rendőrség fiatalkorúakkal foglalkozó egysége vizsgálta. A nyomozás során a hatóságok kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és bizonyítékokat gyűjtöttek, amelyek alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.
A 13 éves lányt hétfőn elfogták, majd a vonatkozó szabályoknak megfelelően egy gyermekvédelmi intézménybe szállították.
A továbbiakban a családjogi bíróság dönt arról, milyen nevelési vagy javító intézkedéseket alkalmazzanak a kiskorúval szemben.
A nyitókép illusztráció: John MACDOUGALL / AFP