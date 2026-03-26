Ukrán menekült miatt forrong Lengyelország: idős nőt ütött meg a 13 éves kislány

2026. március 26. 16:03

A beszámolók szerint az idős asszony éppen a templomból tartott hazafelé.

Egy 13 éves ukrán lányt vettek őrizetbe Lengyelországban, miután rátámadt egy idős nőre az utcán – írta meg az RMX news.

A beszámolók szerint az idős asszony éppen a templomból tartott hazafelé, amikor a kiskorú minden előzmény nélkül rátámadt. 

A támadó arcon ütötte a nőt, aki az ütés következtében megsérült, többek között eltört az orra. 

Az elkövető ezt követően elmenekült a helyszínről.

Az áldozat elmondása szerint a támadás teljesen váratlanul érte. Úgy fogalmazott, hogy a lány egy szót sem szólt, hirtelen lépett oda hozzá, majd a szemébe nézett, és teljes erőből megütötte. Hozzátette: nem tudja, mi lehetett a támadás oka, de szerinte nem rablási szándék állt a háttérben, mivel nem volt nála pénz.

Az ügyet a rendőrség fiatalkorúakkal foglalkozó egysége vizsgálta. A nyomozás során a hatóságok kamerafelvételeket elemeztek, tanúkat hallgattak ki, és bizonyítékokat gyűjtöttek, amelyek alapján sikerült azonosítani az elkövetőt.

A 13 éves lányt hétfőn elfogták, majd a vonatkozó szabályoknak megfelelően egy gyermekvédelmi intézménybe szállították.

A továbbiakban a családjogi bíróság dönt arról, milyen nevelési vagy javító intézkedéseket alkalmazzanak a kiskorúval szemben.

A nyitókép illusztráció: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
CsG76
2026. március 26. 16:37
Nem gyermekvédelmis kell, hanem TCK-s, ha ennyire penge, mehrt harcolni haza. Az a pár év ide-oda nem számít, ha vakokat is besoroztak már.
pollip
2026. március 26. 16:34
Az ukrán kislány így köszöni meg a lengyeleknek, hogy biztonságban lehet és eltartják. Viszont valszeg lelki sérült. Az a félelmetes, hogy rengeteg ukrán lehet szörnyű állapotban mindenhol a világon .
hexahelicene
2026. március 26. 16:30 Szerkesztve
Már megírtam többször, hogy kvázi az egész terror-ukro faj banderista náci. 2022-ben 74%, ami azóta csak nőtt (Kárpátalja és Donyec medence nem banderista). A fiatal ukránnáci nőstények a legfanatikusabbak. Kell legalább 100 év (2 generáció) Kurvajna nácítlanításához. De egyszerűbb lenne elpusztítani.
bagira004
2026. március 26. 16:17
Kezdődik már , ukránok támogatókat üldözik . Úgy tűnik ukránok az eus országok életébe beleavatkozik nem csak Magyarországon Minden menekültnek látszó ukránt eunak nem lett volna szabad befogadni . Ukránok is oroszok őket Oroszorszába az őshazába kellett volna küldeni ott béke van . Jóemberkedére ráb.szunk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!