Lenyomták Zelenszkij torkán a keserű pirulát: ha Orbán nyer, Ukrajna kénytelen lesz engedni a magyaroknak

Dmitro Kuleba, Volodimir Zelenszkij korábbi külügyminisztere egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú az Európai Unió támogatásának fenntartása és a jövőbeni pénzügyi források biztosítása, ezért a magyarországi választások kimenetele jelentős hatással lehet Kijev mozgásterére.

Kuleba hangsúlyozta, hogy amennyiben Orbán Viktor marad hatalmon, Ukrajna nehéz helyzetbe kerülhet, és várhatóan kénytelen lesz alkalmazkodni a magyar kormány álláspontjához, akár fájdalmas engedmények árán is.