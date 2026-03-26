vétó volodimir zelenszkij dmitro kuleba európai unió támogatás ukrajna választás orbán viktor

Lenyomták Zelenszkij torkán a keserű pirulát: ha Orbán nyer, Ukrajna kénytelen lesz engedni a magyaroknak

2026. március 26. 14:10

Orbán Viktor győzelme esetén Ukrajnának nem marad más választása, mint alkalmazkodni a magyar kormányhoz.

Dmitro Kuleba, Volodimir Zelenszkij korábbi külügyminisztere egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú az Európai Unió támogatásának fenntartása és a jövőbeni pénzügyi források biztosítása, ezért a magyarországi választások kimenetele jelentős hatással lehet Kijev mozgásterére.

Kuleba hangsúlyozta, hogy amennyiben Orbán Viktor marad hatalmon, Ukrajna nehéz helyzetbe kerülhet, és várhatóan kénytelen lesz alkalmazkodni a magyar kormány álláspontjához, akár fájdalmas engedmények árán is.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A volt külügyminiszter ismertette, Brüsszelben és Kijevben abban bíznak, hogy a magyar választások nyomán egy ukrán-barát Tisza-kormány alakul majd Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

Kuleba a magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor sajátos politikai logika mentén működik, és szerinte jelenleg nem érdemes érdemi párbeszédet folytatni vele a választások lezárultáig. Úgy véli, a jelenlegi helyzet bizonytalan, a választás kimenetele kiszámíthatatlan, még akkor is, ha bizonyos felmérések az ellenzék előnyét mutatják. Hozzátette: 

ha Orbán Viktor ismét győz, Ukrajnának alkalmazkodnia kell majd ahhoz a helyzethez, hogy a magyar kormány kulcsszerepet játszik az uniós döntéshozatalban, különösen a csatlakozási folyamat és a pénzügyi támogatások tekintetében.

A volt miniszter szerint rövid távon Ukrajna valószínűleg hozzájut a következő két évre szánt forrásokhoz, akár kerülő megoldásokon keresztül is, azonban 2027 után újabb döntésekre lesz szükség. Ebben a folyamatban – mint hangsúlyozta – elkerülhetetlen lehet bizonyos kompromisszumok megkötése Magyarországgal annak érdekében, hogy Ukrajna biztosítani tudja az uniós tagság felé vezető útját és a szükséges pénzügyi támogatásokat.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. március 26. 14:34
Alkalmazkodik. Addig amíg be nem vesszük az EU ba. Utána sokáig nem, ha ez a brancs marad ott hatalmon.
Ízisz
2026. március 26. 14:33
Z. "akitiosz 2026. március 26. 14:15 Már hogyne lenne más választása! Csak fent kell tartani az olajblokádot és abba belebukik a magyarországi kotmány, mert képtelennek tűnik olaj importálására. Még csak ötlet sincsen arra, hogy honnan lesz olaj, ha Ukrajna és Horvátország nem működnek együtt." Válasz erre 👆 Ízisz akitiosz 2026. március 26. 14:31 Z. Előbb fogy ki Ukrajna a pénzből, mint mi az olajból!!! De bónuszként választhatják még az áramnélküliséget!!! Is!!! 💯👏😝😆❗
Dixtroy
2026. március 26. 14:27
"Dmitro Kuleba, Volodimir Zelenszkij korábbi külügyminisztere egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú" Most már beszélhetne arról is, hogy van-e bármi Ukrajnával kapcsolatban ami az eunak nemhogy kulcs, de bármilyen fontosságú! Állandóan azon berregnek, hogy nekik mi kell, de nekünk? Az is fontos ám!
Burdisgarage
2026. március 26. 14:26
Most, hogy bedőlt az arab tavasz hadművelet...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!