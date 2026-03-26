Lenyomták Zelenszkij torkán a keserű pirulát: ha Orbán nyer, Ukrajna kénytelen lesz engedni a magyaroknak

Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
Orbán Viktor győzelme esetén Ukrajnának nem marad más választása, mint alkalmazkodni a magyar kormányhoz.
Dmitro Kuleba, Volodimir Zelenszkij korábbi külügyminisztere egy interjúban arról beszélt, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú az Európai Unió támogatásának fenntartása és a jövőbeni pénzügyi források biztosítása, ezért a magyarországi választások kimenetele jelentős hatással lehet Kijev mozgásterére.
Kuleba hangsúlyozta, hogy amennyiben Orbán Viktor marad hatalmon, Ukrajna nehéz helyzetbe kerülhet, és várhatóan kénytelen lesz alkalmazkodni a magyar kormány álláspontjához, akár fájdalmas engedmények árán is.
A volt külügyminiszter ismertette, Brüsszelben és Kijevben abban bíznak, hogy a magyar választások nyomán egy ukrán-barát Tisza-kormány alakul majd Magyarországon.
Kuleba a magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor sajátos politikai logika mentén működik, és szerinte jelenleg nem érdemes érdemi párbeszédet folytatni vele a választások lezárultáig. Úgy véli, a jelenlegi helyzet bizonytalan, a választás kimenetele kiszámíthatatlan, még akkor is, ha bizonyos felmérések az ellenzék előnyét mutatják. Hozzátette:
ha Orbán Viktor ismét győz, Ukrajnának alkalmazkodnia kell majd ahhoz a helyzethez, hogy a magyar kormány kulcsszerepet játszik az uniós döntéshozatalban, különösen a csatlakozási folyamat és a pénzügyi támogatások tekintetében.
A volt miniszter szerint rövid távon Ukrajna valószínűleg hozzájut a következő két évre szánt forrásokhoz, akár kerülő megoldásokon keresztül is, azonban 2027 után újabb döntésekre lesz szükség. Ebben a folyamatban – mint hangsúlyozta – elkerülhetetlen lehet bizonyos kompromisszumok megkötése Magyarországgal annak érdekében, hogy Ukrajna biztosítani tudja az uniós tagság felé vezető útját és a szükséges pénzügyi támogatásokat.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP