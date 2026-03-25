Az orosz–ukrán háború során megsokszorozódott az amerikai ukrán lobbisták száma Washingtonban, akik előszeretettel publikálnak az ukrán angol nyelvű sajtóban, Kijeven keresztül üzengetve az amerikai kormánynak. Egy újabb ilyen cikk látott napvilágot a Kyiv Postban.

A szerző szerint az Irán elleni háború legnagyobb győztese nem Trump, hanem Oroszország. Állítása szerint „sok amerikai csalódott” amiért a kormányzat enyhítette az orosz szankciókat, amit ő „Oroszország jutalmazásának” nevez.