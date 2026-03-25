Új bizonyítékok kerültek elő: így tombolt a korrupció Ukrajnában már Timosenko idején is
Titkos kifizetési listát találtak Timosenko számítógépén. A helyzet azóta csak rosszabb lett. Ezt az Ukrajnát akarják fölvenni az unióba Magyar Péterék.
Egy amerikai lobbista az ukrajnai sajtóban dühöng, amiért Trump nem akarja Ukrajnát támogatni.
Az orosz–ukrán háború során megsokszorozódott az amerikai ukrán lobbisták száma Washingtonban, akik előszeretettel publikálnak az ukrán angol nyelvű sajtóban, Kijeven keresztül üzengetve az amerikai kormánynak. Egy újabb ilyen cikk látott napvilágot a Kyiv Postban.
A szerző szerint az Irán elleni háború legnagyobb győztese nem Trump, hanem Oroszország. Állítása szerint „sok amerikai csalódott” amiért a kormányzat enyhítette az orosz szankciókat, amit ő „Oroszország jutalmazásának” nevez.
A cikk aztán áttér az orosz–ukrán háborúra, és azon panaszkodik, hogy Washington Ukrajna vereségére számít. A szerző szerint mivel milliárdokat költöttek az amerikai adófizetők az ukrán ügyre, ezért még több pénzt kéne adniuk, hátha nyer Kijev.
„Az amerikaiak 188 milliárd dollárt (amerikainként 560 dollárt) fektettek be, hogy Ukrajna legyőzhesse az orosz agressziót. Oroszország megmentése most, amikor már kezdtek veszíteni, megvetést tanúsít az amerikai adófizetők és Amerika értékes szövetségese, Ukrajna iránt” – állítja az ukrán lobbista.
A cikk idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki szerint a szankciók feloldása potenciálisan 10 milliárd dolláros ajándék Oroszország háborújához, miközben Washington további szankciók feloldását készíti elő.
A szerző előveszi a régi vádat, és arra utalgat, hogy Trump az orosz és nem az amerikai érdekeket szolgálja.
„Ideje, hogy a Trump-kormány abbahagyja Oroszország nagyszerűvé tételét, és az amerikaiak érdekeit szolgálja, akik adót fizetnek az amerikaiak – nem pedig az oroszok – védelmét célzó politikákért” – írja.
Nyitókép: MTI/EPA/Abacapress pool/Yuri Gripas
