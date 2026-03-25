Új bizonyítékok kerültek elő: így tombolt a korrupció Ukrajnában már Timosenko idején is

és eredményeivel. Ez lehetővé teszi a nyomozás számára, hogy egységes bizonyítási vonalat építsen fel, amely összekapcsolja a tárgyalásokat, a pénzügyi adatokat és a képviselők tényleges cselekedeteit – írják.

Julija Timosenko úgy védekezik, hogy a megtalált feljegyzések csupán a pártközpont mindennapi aprósüteményeinek és a látogatóknak felszolgált frissítőinek költségeit tartalmazzák.

A lap hangsúlyozza: a házkutatások során lefoglalt adathordozók tartalma miatt az ügy hamarosan kibővülhet. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) január 14-én gyanúsította meg a Batykivscsina frakcióvezetőjét, aki a hatóságok szerint

jelentős pénzeket ajánlott a kormánypárti képviselőknek a megfelelő szavazatokért cserébe.

Hozzáteszik, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) 33 millió hrivnyás óvadékot szabott ki a politikusra. Timosenko bejelentette, hogy fellebbez a szerinte politikai tisztogatást szolgáló döntés ellen.