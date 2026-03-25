korrupció julija timosenko batykivscsina verhovna rada Volodimir Zelenszkij maffiaállam ukrajna

Új bizonyítékok kerültek elő: így tombolt a korrupció Ukrajnában már Timosenko idején is

2026. március 25. 08:39

Titkos kifizetési listát találtak Timosenko számítógépén. A helyzet azóta csak rosszabb lett. Ezt az Ukrajnát akarják fölvenni az unióba Magyar Péterék.

A nyomozók egy

 titkos kifizetési listára bukkantak 

a megvesztegetéssel gyanúsított Julija Timosenko, az ukrán Batykivscsina párt vezetője, volt miniszterelnök, a narancsos forradalom egyik kulcsfigurája lefoglalt számítógépén a ZN.UA ukrán portál szerint.

A táblázat több évre visszamenőleg rögzíti a parlamenti képviselőknek juttatott pénzösszegeket

 – írják.

Mint kiderült, a bizonyítékok masszívak és egybevágnak, hiszen a „digitális kasszában” szereplő számok megegyeznek a titkosított hangfelvételeken elhangzó összegekkel, illetve 

az adatok pontosan egyeznek a Verhovna Rada konkrét szavazásainak dátumaival

 és eredményeivel. Ez lehetővé teszi a nyomozás számára, hogy egységes bizonyítási vonalat építsen fel, amely összekapcsolja a tárgyalásokat, a pénzügyi adatokat és a képviselők tényleges cselekedeteit – írják.

Julija Timosenko úgy védekezik, hogy a megtalált feljegyzések csupán a pártközpont mindennapi aprósüteményeinek és a látogatóknak felszolgált frissítőinek költségeit tartalmazzák.

A lap hangsúlyozza: a házkutatások során lefoglalt adathordozók tartalma miatt az ügy hamarosan kibővülhet. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) január 14-én gyanúsította meg a Batykivscsina frakcióvezetőjét, aki a hatóságok szerint 

jelentős pénzeket ajánlott a kormánypárti képviselőknek a megfelelő szavazatokért cserébe.

Hozzáteszik, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) 33 millió hrivnyás óvadékot szabott ki a politikusra. Timosenko bejelentette, hogy fellebbez a szerinte politikai tisztogatást szolgáló döntés ellen.

A sors iróniája, hogy egy korrupt vezetőt egy még diktatórikusabb rendszer buktathat le 

– akik szomszédos országok energiallátását támadják és életveszélyesen fenyegetik meg uniós országok miniszterelnökeit.

Nyitókép forrása: STRINGER / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lendvaiildiko
2026. március 25. 09:41
Mint románoknak a Mihai Kogălniceanu amerikai katonai bázisról való dízelolaj-lopás, olyan az ukránoknak az aranyfog és a korrupció - nemzeti kultúrájuk része.
Mantinka
2026. március 25. 09:39
így tombolt a korrupció Magyarországon már 16 éve is már 15 éve is már 14 éve is ... már 1 éve is ... már 5 perce is
H3NY3_B-Oroszlan
•••
2026. március 25. 09:22 Szerkesztve
Ukrajnáról 2014 előtt a világon mindenkinek két szó jutott az eszébe: korrupció és béranyaság. Azóta annyit változott a helyzet, hogy eladták a termőföldjeiket meg a munkaerejüket az élelmiszergyártó multiknak.
states-2
2026. március 25. 09:06
De aranybudi, aranytégla, nejlonzacskós kötegek még akkor sem voltak, ezeket már Zelenszkij honosította.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!