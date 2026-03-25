Ezt nem mossák le magukról: Magyar Péter brüsszeli gazdájával fotózkodott az ukrán kormányt zsebében tartó korrupt politikus
Timosenkóról olyan fotó készült, amelyen az ukrán politikus Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével látható.
Titkos kifizetési listát találtak Timosenko számítógépén. A helyzet azóta csak rosszabb lett. Ezt az Ukrajnát akarják fölvenni az unióba Magyar Péterék.
A nyomozók egy
titkos kifizetési listára bukkantak
a megvesztegetéssel gyanúsított Julija Timosenko, az ukrán Batykivscsina párt vezetője, volt miniszterelnök, a narancsos forradalom egyik kulcsfigurája lefoglalt számítógépén a ZN.UA ukrán portál szerint.
Ezt is ajánljuk a témában
A táblázat több évre visszamenőleg rögzíti a parlamenti képviselőknek juttatott pénzösszegeket
– írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Mint kiderült, a bizonyítékok masszívak és egybevágnak, hiszen a „digitális kasszában” szereplő számok megegyeznek a titkosított hangfelvételeken elhangzó összegekkel, illetve
az adatok pontosan egyeznek a Verhovna Rada konkrét szavazásainak dátumaival
és eredményeivel. Ez lehetővé teszi a nyomozás számára, hogy egységes bizonyítási vonalat építsen fel, amely összekapcsolja a tárgyalásokat, a pénzügyi adatokat és a képviselők tényleges cselekedeteit – írják.
Julija Timosenko úgy védekezik, hogy a megtalált feljegyzések csupán a pártközpont mindennapi aprósüteményeinek és a látogatóknak felszolgált frissítőinek költségeit tartalmazzák.
A lap hangsúlyozza: a házkutatások során lefoglalt adathordozók tartalma miatt az ügy hamarosan kibővülhet. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) január 14-én gyanúsította meg a Batykivscsina frakcióvezetőjét, aki a hatóságok szerint
jelentős pénzeket ajánlott a kormánypárti képviselőknek a megfelelő szavazatokért cserébe.
Hozzáteszik, hogy a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) 33 millió hrivnyás óvadékot szabott ki a politikusra. Timosenko bejelentette, hogy fellebbez a szerinte politikai tisztogatást szolgáló döntés ellen.
A sors iróniája, hogy egy korrupt vezetőt egy még diktatórikusabb rendszer buktathat le
– akik szomszédos országok energiallátását támadják és életveszélyesen fenyegetik meg uniós országok miniszterelnökeit.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: STRINGER / AFP