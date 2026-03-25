Ukrán bankelnök: El fog fogyni a készpénz Ukrajnában az aranykonvoj magyar lekapcsolása miatt

Hangsúlyozzák: Orbán Viktor kedden a Bayer Show-ban az ukrán pénzszállítmány ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra. A kormányfő szerint szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták.

„Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”

– mondta. A miniszterelnök hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele. Jelezte, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik.

„Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?”

– mondta.