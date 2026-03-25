ukrán aranykonvoj ukrán nemzeti bank oschadbank európai unió magyarország ukrajna

Ukrán bankelnök: El fog fogyni a készpénz Ukrajnában az aranykonvoj magyar lekapcsolása miatt

2026. március 25. 07:45

Hatásos volt a magyar válaszlépés a magyar energiabiztonság elleni ukrán agresszióra.

2026. március 25. 07:45
ukrán aranykonvoj

A Világgazdaság arról ír, hogy az ukrán Oschadbank vezetője szerint 

az Ukrán Nemzeti Banknak jelenleg saját tartalékait kell felhasználnia a belföldi kereslet biztosítására,

ami összefügg azzal, hogy a bank a pénzszállítók őrizetbe vételével, valamint a valuták és értéktárgyak magyarországi lefoglalásával kapcsolatos incidens után felfüggesztette a külföldre irányuló szállításokat, egyúttal új útvonalak kidolgozásán munkálkodik – erről Jurij Kacion, az Oschadbank igazgatótanácsának elnöke beszélt keddi sajtótájékoztatóján.

„Az incidens óta nem hajtottunk végre pénzeszköz-beszállítást. Jelenleg 

új, biztonságos útvonalakat dolgozunk ki, figyelembe véve azokat a kockázatokat, amelyeket Magyarország területének használata kapcsán tapasztaltunk” 

– idézi a bankvezért a Korrespondent tudósítása.

Kacion szerint az Oschadbank jelenleg az egyetlen ukrán kereskedelmi bank, amely rendelkezik az ilyen jellegű szállításokra érvényes engedéllyel az Európai Unió területén, éppen ezért van lehetőségük arra, hogy közvetítők nélkül vásároljanak valutát. Az elnök szerint a készpénzt az Európai Unióból szállították Ukrajnába a készpénzforgalom stabilitásának biztosítása érdekében. Hozzátette: jelenleg az Ukrán Nemzeti Bank a saját tartalékaiból fedezi a deviza iránti belföldi keresletet, ugyanakkor a mostani helyzet szerinte megoldást igényel, mivel a piac számára szükséges volumen jelentős. 

„A lakosságnak és a pénzügyi szektornak szüksége van arra, hogy készpénzzel legyen ellátva”

 – mondta.

A bankvezér elmondása szerint az Ukrajnában a lakosság által eladott és vásárolt pénzeszközök forgalma 6,8 milliárd dollárt tesz ki, amelyet Ukrajna területére kell beszállítani. „2025-ben 39 ukrán bank számára biztosítottunk valutabeszállítást összesen egymilliárd dollár és 800 millió euró értékben” – tette hozzá Kacion.

A lap emlékeztet: a magyar pénzügyőrök március 6-án feltartóztatták az Oschadbank két pénzszállító járművét, amelyek készpénzt és nemesfémeket szállítottak. Emellett a pénzszállító szolgálat hét munkatársát is őrizetbe vették. A bank tájékoztatása szerint a pénzt és az aranyat Ausztriából szállították további felhasználás céljából, valamint Ukrajna készpénzpiacának ellátására. Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy 

Ukrajna fenntartja magának a jogot arra, hogy szankciókat kezdeményezzen a Magyarországon ukrán állampolgárok elfogásában érintett személyekkel szemben,

 és összehívja a külföldi diplomáciai testületet – írják.

Hangsúlyozzák: Orbán Viktor kedden a Bayer Show-ban az ukrán pénzszállítmány ügyéről azt mondta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem az országból is hoztak Magyarországra. A kormányfő szerint szerint bejött ide Magyarországra, és itt mozgatták. 

„Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”

 – mondta. A miniszterelnök hozzátette, hogy nemcsak Nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele. Jelezte, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. 

„Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett, és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért?” 

– mondta.

Kértem egy kimutatást arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással.

És ez csak egy szállítmány” – mondta. Hozzátette, hogy vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon – írja a lap.

Összesen 167 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Horst_Tappert
2026. március 25. 10:10
Nem is tudtam, hogy a hoholok bevezették az eurót, mint hivatalos fizetőeszközt. Meg a dollárt is, egyben. Meg az aranyat.
DrPepper
2026. március 25. 10:08
Ausztriából Ukrajna felé nem is Magyarországon keresztül vezet a legrövidebb út. Miért ilyen nagy probléma az útvonal? A csehek és lengyelek is lekapcsolnák őket? Vagy csak a magyar-ukrán esetleg román határon tudtak már csak határőröket megkenni? Bónuszkérdés: Hogy a francba' lehetséges, hogy az ukránok, akik olyan kényesek arra, nehogy olyavalakivel lépjenek kapcsolatba, akinek valaha köze volt Oroszországhoz, épp a Raiffeissennél bankolnak, ami a legnagyobb hivataloan működő külföldi bank Oroszorzágban. Ilyenkor nem véres a Putyin pénze?
H3NY3_B-Oroszlan
2026. március 25. 10:03
Az ukránok lassan három hete nem tudnak magyarázatot adni arra, hogy mi ez az egész. Mondjuk eléggé gyanús, hogy valami nagyon komoly dologba sikerült beletenyerelni. Tegnap Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke azt mondta, hogy az EU (nem Ukrajna!!) monetáris stabilitását fenyegeti a magyar terrorelhárítás akciója...
falcatus-2
2026. március 25. 09:58
benito 2026. március 25. 09:51 Jut eszembe, mikor és miért tiltották le? Kérdezd meg a mandinertől.Nem szokták senkivel közölni hogy kit miért tilt ki..." azt csak tudja, hogy mikor ? Na mikor?
