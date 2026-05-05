Előszedett egy rendszerváltó MDF-es politikust a brüsszeli lap, majd megszületett a megfejtés: könnyebb volt legyőzni a kommunista rendszert, mint Orbánt

Brüsszel benyújtja a számlát, kemény feltételeket szabnak az uniós pénzekért cserébe
Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg.
Roszík Gábor szerint 1990-ben könnyebb volt nyerni, Magyar Péter „zsenialitását” pedig el kell ismerni. Mellékesen szerinte 2011 óta „egypárti diktatúra” volt.
Megdöbbentő cikket közölt a független-objektív brüsszeli Euractiv. A lap szerint a magyarok javarésze Magyar Péter választási győzelmét ugyanolyan „szeizmikus” pillanatnak tekinti, mint 1989-et, amikor a kommunista rezsim összeomlott. Az újság ennek kapcsán megszólaltatta Roszík Gábor egykori MDF-s politikust, aki a rendszerváltás idején 1989-ben az első ellenzéki képviselőként országgyűlési képviselővé választották a gödöllői választókerületben.
Sokkal könnyebb volt 1990-ben nyerni, mint ma egy olyan Magyarországon, ahol a Fidesz irányítja a rendszer nagy részét kommunisták”
– nyilatkozta Roszík, aki szerint a Fidesszel ellentétben a kommunisták elfogadták a demokrácia közeledtét. A lelkész egyúttal Magyar Péter „zsenialitását” ismerte el a „változás előmozdításában”.
„Még soha nem volt ilyen piszkos, ocsmány kampány” – közölte és a Fideszt egyenesen „maffiózók bűnbandájának” nevezte.
Orbán bukását a korrupcióra, a média megszállására és a Fidesz, valamint a köréhez tartozók által vezetett fényűző életről szóló leleplezésekre vezette vissza. Szerinte az EU korrupciós és jogállamisági aggályok miatt fagyasztotta be a milliárdos támogatásokat, Orbán szövetségesei pedig felvásárolták a média nagy részét – írja a lap.
A volt képviselő korábban sem rejtette véka alá az Orbán-gyűlöletét. 2019-ben egy osztrák lapnak adott interjújában „demokratikus diktatúrának” nevezte a Fidesz-kormányt, ahol a média 95 százaléka a kormány kezében van, és „az egész társadalom manipulált”, a HVG-nek pedig már egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Magyarországon egypárti diktatúra van”.
