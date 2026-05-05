Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
roszík gábor euroactiv fidesz diktatúra orbán

Előszedett egy rendszerváltó MDF-es politikust a brüsszeli lap, majd megszületett a megfejtés: könnyebb volt legyőzni a kommunista rendszert, mint Orbánt

2026. május 05. 08:32

Roszík Gábor szerint 1990-ben könnyebb volt nyerni, Magyar Péter „zsenialitását” pedig el kell ismerni. Mellékesen szerinte 2011 óta „egypárti diktatúra” volt.

null

Megdöbbentő cikket közölt a független-objektív brüsszeli Euractiv. A lap szerint a magyarok javarésze Magyar Péter választási győzelmét ugyanolyan „szeizmikus” pillanatnak tekinti, mint 1989-et, amikor a kommunista rezsim összeomlott. Az újság ennek kapcsán megszólaltatta Roszík Gábor egykori MDF-s politikust, aki a rendszerváltás idején 1989-ben az első ellenzéki képviselőként országgyűlési képviselővé választották a gödöllői választókerületben. 

Sokkal könnyebb volt 1990-ben nyerni, mint ma egy olyan Magyarországon, ahol a Fidesz irányítja a rendszer nagy részét kommunisták”

 – nyilatkozta Roszík, aki szerint a Fidesszel ellentétben a kommunisták elfogadták a demokrácia közeledtét. A lelkész egyúttal Magyar Péter „zsenialitását” ismerte el a „változás előmozdításában”.

„Még soha nem volt ilyen piszkos, ocsmány kampány” – közölte és a Fideszt egyenesen „maffiózók bűnbandájának” nevezte.

Orbán bukását a korrupcióra, a média megszállására és a Fidesz, valamint a köréhez tartozók által vezetett fényűző életről szóló leleplezésekre vezette vissza. Szerinte az EU korrupciós és jogállamisági aggályok miatt fagyasztotta be a milliárdos támogatásokat, Orbán szövetségesei pedig felvásárolták a média nagy részét – írja a lap.  

A volt képviselő korábban sem rejtette véka alá az Orbán-gyűlöletét. 2019-ben egy osztrák lapnak adott interjújában „demokratikus diktatúrának” nevezte a Fidesz-kormányt, ahol a média 95 százaléka a kormány kezében van, és „az egész társadalom manipulált”, a HVG-nek pedig már egyenesen úgy fogalmazott, hogy „Magyarországon egypárti diktatúra van”. 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 05. 09:11
Roszik egy balfasz evangélikus. Az egyház környékén is vannak kretének jócskán...
pipa89
2026. május 05. 09:03 Szerkesztve
Ergit -nek: Antall József pontosan tudta, de teljesen eszköztelen volt, ahogy mi is április 12-én. A PÉNZMAFFIA ellenében kevesek voltunk, mert sikerült bennünket megint megosztani, Mohács 500. évfordulójának évében. Maradjunk ennyiben. Egyébként Kohl és Alfred Herrhausen segíteni szeretett volna Magyarországnak, el akarták engedni az óriási államadósságunkat, a módszert is kidolgozta Herrhausen. Mi történt vele? Egy biciklire szerelt 15 kg-os bombával felrobbantották a nyílt utcán 1989. november 30-án. Nos, ennyi arról, hogy kikkel állunk szemben. EZ A PÉNZMAFFIA, AMI a CITY OF LONDONBAN ÉRINTHETETLEN TERÜLETEN HONOL. Az Atlanti Híd és olasz szélsőbal dolgozott össze, akik hová vannak becsatornázva pénzügyileg?
ipolypart2
2026. május 05. 09:03
"demokratikus diktatúra", meg a jó...... Ez egyike az Evangélikus Egyház rothasztóinak. Van még egy pár, a püspökkel együtt, ihgaz, ő már nyugdíjas.
elfújta az ellenszél
2026. május 05. 09:02
Önként vetik magukat az áradásba az egykor még önálló karaktert megtestesítő politikusok. Roszik fura egy muksi volt kezdettől, ilyen deviánsokból gyűlik a Tisza hordaléka. Legalább megtisztul majd a közélet, ha egyszer sikerül a szennyezett vizet lecsapolni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!