Előszedett egy rendszerváltó MDF-es politikust a brüsszeli lap, majd megszületett a megfejtés: könnyebb volt legyőzni a kommunista rendszert, mint Orbánt

Megdöbbentő cikket közölt a független-objektív brüsszeli Euractiv. A lap szerint a magyarok javarésze Magyar Péter választási győzelmét ugyanolyan „szeizmikus” pillanatnak tekinti, mint 1989-et, amikor a kommunista rezsim összeomlott. Az újság ennek kapcsán megszólaltatta Roszík Gábor egykori MDF-s politikust, aki a rendszerváltás idején 1989-ben az első ellenzéki képviselőként országgyűlési képviselővé választották a gödöllői választókerületben.

Sokkal könnyebb volt 1990-ben nyerni, mint ma egy olyan Magyarországon, ahol a Fidesz irányítja a rendszer nagy részét kommunisták”

– nyilatkozta Roszík, aki szerint a Fidesszel ellentétben a kommunisták elfogadták a demokrácia közeledtét. A lelkész egyúttal Magyar Péter „zsenialitását” ismerte el a „változás előmozdításában”.